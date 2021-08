Une question de contrôle – L’Express Financier

Il reste donc encore beaucoup de chemin avant de pouvoir vraiment minimiser le rôle des promoteurs sur le marché indien.

Par Sai Venkateswaran

Le roi est mort, longue vie au roi!

Il est peut-être trop tôt pour faire cette proclamation, annonciatrice du passage de l’ancien roi (le « promoteur ») au nouveau roi (l’« actionnaire de contrôle »), mais le changement est enclenché. Lors de la réunion du conseil d’administration de SEBI ce mois-ci, une décision importante a été prise concernant le cadre réglementaire pour les promoteurs, et a accordé un feu vert de principe pour passer du concept de « promoteur » à « personne contrôlant » ou « actionnaires de contrôle » dans manière douce, progressive et holistique. Il a conseillé à SEBI d’élaborer une feuille de route de mise en œuvre et de travailler avec d’autres régulateurs pour résoudre les obstacles réglementaires.

Selon SEBI, le principal moteur de ce changement est l’évolution du paysage des investisseurs et du profil des actionnaires, les participations des promoteurs diminuant au fil du temps, et les avoirs et la participation des investisseurs institutionnels augmentant, ainsi que l’émergence de plusieurs sociétés du nouvel âge soutenues par de multiples autres investisseurs. De plus, le conseil d’administration et la direction attendent de plus en plus d’améliorer la gouvernance d’entreprise, qui vise à rendre les entreprises plus indépendantes des promoteurs.

Alors que les participations des promoteurs dans les 500 premières sociétés indiennes par capitalisation boursière affichent une tendance à la baisse par rapport à un pic de 58 % en 2009, elles restent bien supérieures à 50 % en 2018, selon le rapport de l’OCDE sur la structure de propriété des sociétés cotées en Inde. La proportion d’entreprises dans lesquelles les promoteurs détiennent plus de 50 % du capital est passée de 56 % en 2001 à 66 % en 2018. En revanche, la participation moyenne globale détenue par des sociétés privées et des individus stratégiques dans des sociétés cotées aux États-Unis est de 6 %, tandis que il est de 12 % au Royaume-Uni, et l’actionnariat institutionnel aux États-Unis est de 80 %, et pour les entreprises britanniques, il est de 68 %. Il reste donc encore beaucoup de chemin avant de pouvoir vraiment minimiser le rôle des promoteurs sur le marché indien.

D’un autre côté, force est de constater qu’il existe de nombreuses entreprises new-age qui émergent en Inde, y compris des licornes, où le fondateur n’est pas un actionnaire dominant et où la propriété majoritaire est détenue par un ou plusieurs investisseurs financiers. Bien qu’il existe un cadre favorable pour autoriser l’émission d’actions avec des droits de vote supérieurs pour permettre aux fondateurs de conserver le contrôle ou d’avoir plus de poids, il n’a pas décollé sous sa forme actuelle, et SEBI est engagé dans des consultations pour réorganiser ce cadre. Une fois que cela aura décollé, nous pouvons nous attendre à une autre catégorie de sociétés cotées contrôlées par leurs fondateurs sans propriété significative. À l’échelle mondiale, de nombreuses entreprises, y compris de nombreuses grandes entreprises technologiques, sont contrôlées par des fondateurs via cette voie.

Tout en permettant à ces changements de se produire, SEBI devrait regarder vers l’avenir et voir quels cadres réglementaires et habilitants doivent être mis en place, reconnaissant que les marchés des capitaux indiens comprendront, dans un avenir proche, trois catégories d’entreprises : premièrement, les « entités contrôlées par des promoteurs ‘; deuxièmement, les « entreprises contrôlées par les fondateurs » (par le biais de droits de vote supérieurs) ; et enfin, les « sociétés largement détenues et gérées par des professionnels ». Du point de vue de la protection des investisseurs, le cadre réglementaire et les exigences en matière de gouvernance d’entreprise pour chacune de ces catégories de sociétés devraient être différents, avec des freins et contrepoids suffisants basés sur des considérations uniques pertinentes pour chacune de ces catégories de sociétés.

Si SEBI s’éloigne du concept de promoteur pour celui d’actionnaire de contrôle, il ne devrait chercher qu’à se débarrasser des éléments archaïques de la définition actuelle de promoteur et de son utilisation actuelle dans la réglementation, et ne pas diluer le concept en soi, car le Le promoteur ou l’actionnaire de contrôle indien continuera à jouer un rôle dominant sur les marchés des capitaux indiens dans un avenir prévisible. Au fur et à mesure que SEBI élabore cette définition d’« actionnaire de contrôle », elle devrait également examiner des concepts similaires utilisés ailleurs sur d’autres marchés de capitaux, par exemple Singapour, qui, en tant que marché, détient une propriété dominante de sociétés privées et d’individus stratégiques, et utilise un taux de 15 % seuil des droits de vote dans sa définition d’actionnaire de contrôle, alors que le Royaume-Uni utilise un seuil des droits de vote de 30 %.

Les règles de cotation britanniques exigent également que les sociétés cotées premium avec un actionnaire majoritaire mettent en place un accord pour protéger l’indépendance de la société. En outre, alors que le concept de groupe de promoteurs est en train d’être réexaminé, l’accent devrait être mis sur la mise en place de garanties adéquates pour couvrir les transactions avec des entités faisant partie de l’écosystème de l’actionnaire de contrôle, notamment par le biais d’améliorations appropriées de la définition des parties liées. En résumé, nous devons reconnaître que l’avenir verra la coexistence de sociétés contrôlées par des promoteurs, contrôlées par des fondateurs et largement gérées par des professionnels, et disposera donc de cadres appropriés pour régir chacune de ces catégories de sociétés. Au fur et à mesure que le concept d’« actionnaire de contrôle » se développe, SEBI doit trouver le bon équilibre en reconnaissant les différentes catégories d’actionnaires et en apportant un cadre adapté à tous, mais surtout pertinent et protégeant les intérêts des investisseurs, y compris les actionnaires publics.

L’auteur est partenaire, KPMG en Inde. Les vues sont personnelles

