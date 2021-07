Une Question De Temps, Lindy Et Portefeuilles Crypto new media

Visitez l’article original*

Le célèbre économiste agit souvent de manière contradictoire et a dénoncé Bitcoin malgré des exemples de compréhension antérieure.

J’ai rejoint la liste de blocage très étendue de Nassim Nicholas Taleb il y a environ deux ans. Ce n’est pas une foule très exclusive et beaucoup plus d’érudits que moi ont reçu le tweet breveté « Imbecile » qui signale un blocage imminent de Taleb. Mon crime ? Je lui avais cité “Antifragile” dans une dispute sur quelque chose dont je ne me souviens plus. (Je chéris fièrement la capture d’écran du dernier tweet que j’ai jamais vu de lui).

Pour ses absurdités Bitcoin publiées en juin 2021 – le document « Bitcoin, devises et fragilité » (une version antérieure utilisait « Bulles » dans le titre au lieu de « Fragilité ») – nous pourrions répéter l’exercice de lui citer ses propres mots. .

M. Taleb, enclin à faire des déclarations extravagantes et à dénoncer tout le monde, des journalistes et politiciens aux économistes et experts en politique étrangère, semble maintenant avoir rejoint les rangs d’autres sceptiques Bitcoin bien connus : Robert Shiller, Paul Krugman, Nouriel Roubini, et – quelque peu étonnamment – le plus grand expert mondial sur les hyperinflations, Steve Hanke. Pire encore, Taleb pourrait être l’un des premiers partisans virulents à désapprendre ce qu’il savait autrefois, ou peut-être prétendait savoir ; en 2018, Taleb a écrit la préface de « The Bitcoin Standard » de Saifedean Ammous.

Beaucoup de gens plus loin dans le terrier du lapin que Taleb ont démonté son papier au son impressionnant mais étonnamment fragile (je peux fortement recommander la prise de Louis Rossouw ou celle de Sevexity). Voici un bref résumé de l’argumentation du document :

Bitcoin n’a pas été une monnaie car les monnaies ont besoin de prix stables et de fixation des prix. C’est une réserve de valeur moche. Il n’a pas les propriétés d’une couverture contre l’inflation. Et du fait d’une probabilité non nulle de franchir la barrière absorbante de la dévalorisation, sa valeur actuelle est donc nulle.

Ce sont, comme l’a dit un jour Robert Solow dans une conférence d’Ely il y a cinquante ans : « des mots, tous les mots ».

Ce qui, de l’aveu même de Taleb, n’a pas d’importance. Tout ce qui compte, c’est ce qu’il y a dans le portefeuille de quelqu’un, selon sa propre règle dans son livre « Skin in the Game » : « Ne me dites pas ce que vous « pensez », dites-moi simplement ce qu’il y a dans votre portefeuille » (p. 4). Ou, « Ceux qui parlent devraient faire et seuls ceux qui parlent devraient parler. » (p. 28).

L’un des nombreux domaines où je pense que les idées de Taleb s’approchent de l’économie autrichienne est l’« Axiome de l’action » – que les actions parlent plus fort que les mots ; ce discours est bon marché et donc peu fiable ; et cette évaluation vient du fait de ne pas dire. À quand remonte la dernière transaction de Taleb en utilisant Bitcoin, je me demande? A-t-il déjà essayé d’acheter son macchiato en utilisant le Lightning Network ? A-t-il déjà écrit du code ou construit quelque chose qui utilise Bitcoin ?

Quelques chapitres de ce livre par ailleurs excellent (publié à peu près en même temps que sa tristement célèbre préface à « The Bitcoin Standard ») nous donnent une anecdote personnelle. Taleb raconte qu’une fois, il a dû commenter les actions lors d’une table ronde télévisée :

« Le sujet du jour était Microsoft, une entreprise qui existait à l’époque. Tout le monde, y compris l’ancre, a participé. Mon tour est venu : « Je ne possède pas d’actions Microsoft, je suis à court d’actions Microsoft, donc je ne peux pas en parler. J’ai répété mon dicton du Prologue 1 : « Ne me dis pas ce que tu penses, dis-moi ce que tu as dans ton portefeuille. » (p. 63)

Alors, faisons-nous confiance à la vingtaine d’années d’écriture et de vie de l’homme selon l’éthique et les arguments explorés dans ses livres « Fooled by Randomness », « Antifragile » ou Skin in the Game ? Ou est-ce que nous jetons par-dessus bord ce corpus de travail sérieusement envisagé et bien argumenté en faveur d’une brève colère sur Twitter et de l’acceptation intellectuelle de ses collègues critiques de Bitcoin ? Bien qu’il reste peut-être fidèle à son argument de peau dans le jeu et qu’il manque en fait beaucoup de BTC. Mais alors, selon ses propres règles, il devrait le dire publiquement.

Dans la préface du livre de Saifedean, Taleb a écrit :

« Le bitcoin connaîtra des ratés. Il peut échouer ; mais alors il sera facilement réinventé car nous savons maintenant comment cela fonctionne. Dans son état actuel, il peut ne pas être pratique pour les transactions, pas assez bon pour acheter votre espresso macchiato décaféiné dans votre chaîne de café locale de signalisation de vertu. Il est peut-être trop volatil pour être une devise, pour l’instant. Mais c’est la première monnaie organique.

Il a alors vu les mêmes problèmes qu’il fait maintenant écho dans son nouvel article pour établir la valeur à long terme du bitcoin à zéro. Mais en 2018, il ne pensait pas que ces mêmes problèmes étaient des problèmes. Il ne les considérait pas comme des défis insurmontables, mais plutôt comme des problèmes techniques qui pourraient et seraient surmontés. Une adoption généralisée croissante depuis lors, une augmentation de prix de 400%, un réseau Lightning fonctionnel et une révolution multisig en préparation. Mais Taleb, le roi des anticonformistes, fait un quatre-vingt juste au moment où le reste du monde s’y met.

Un expert appelé Lindy

Un autre argument qui imprègne l’écriture de Taleb est que le temps est le test ultime de tout. À court terme, vous pouvez tromper votre comptable ou vos régulateurs. Pendant une période étonnamment longue, vous pouvez même tromper un large public politique. Mais vous ne pouvez pas tromper la réalité. Si vous plantez des fragilités, avec suffisamment de temps, elles explosent. La réalité est l’arbitre ultime.

La seule chose qui compte, m’a répété Taleb, c’est le temps. Jusqu’à présent, Bitcoin a survécu à tout ce qui lui a été infligé et l’industrie qui l’entoure est florissante.

Douze ans entre sa création et une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, c’est ridiculement rapide. Nous avons utilisé de l’argent par intermittence pendant environ 5 000 ans, de la monnaie-marchandise avec un système bancaire de couche 2 pendant environ 500 ans et des monnaies fiduciaires flottantes gérées par des banquiers centraux mégalomanes pendant environ 50 ans. Taleb est le plus convaincant lorsqu’il chante le Lindy effet – la tendance des choses qui ont déjà subi l’épreuve du temps à durer encore plus longtemps. Encore une fois, dans « Skin in the Game », un livre terriblement pratique pour briser les contes, nous obtenons « le temps est l’expert » (p. 140) et « le seul juge efficace des choses est le temps » (p. 142).

Il semble donc étrange de dénoncer Bitcoin comme non testé et insuffisamment prouvé en 2021, quand en 2018, le même théoricien des probabilités brandissant Lindy a écrit :

“C’est pourquoi Bitcoin est une excellente idée. Il répond aux besoins du système complexe, non pas parce qu’il s’agit d’une crypto-monnaie, mais précisément parce qu’il n’a aucun propriétaire, aucune autorité qui peut décider de son sort. Il appartient à la foule, à ses utilisateurs. Et il a maintenant une feuille de route de plusieurs années, suffisamment pour qu’il soit un animal à part entière.

Vous avez publiquement dénoncé Bitcoin, Nassim, comme c’est votre prérogative. Mais tout va bien. Vos contributions sont vos grands livres, pas vos papiers mal argumentés ou les apparitions pompeuses occasionnelles à la télévision. « Un travail impeccable », écrit Scott Raines, « n’implique pas l’infaillibilité personnelle ».

Pour ces réalisations – et malgré vos défauts humains – nous, la communauté Bitcoin, vous remercions.

Ceci est un article invité par Joakim Book. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.