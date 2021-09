Une question importante sur le changement climatique à laquelle personne ne veut répondre • CDN ⋆ 10z viral

Si vous êtes comme moi, vous êtes entré dans une discussion ou une dispute sur le changement climatique. Je suis d’accord qu’il y a un élément du changement climatique qui est causé par les humains, mais nous n’allons pas tous mourir demain, ni même dans 12 ans. Honnêtement, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour le résoudre grâce au capitalisme, passer au vert est très rentable s’il est commercialisé correctement. Voici une question très importante à laquelle personne n’a pu répondre, et compte tenu de l’urgence, ils devraient :

Où est la ville, la ville ou la tribu que nous devrions évacuer en premier à cause du changement climatique ?

Où est-ce? Étant donné que le changement climatique est si urgent et que nous allons mourir d’un jour à l’autre, ne devrions-nous pas mettre ces pauvres gens en sécurité ?

J’ai entendu des réponses traîner les pieds comme :

« Eh bien, la Floride est assez basse », mais n’ont-ils pas dit que ce serait sous l’eau ?

Alors je demande : « Alors vous dites Floride ? C’est ta réponse ?

Et ils font marche arrière, puis ils disent une plage africaine, ou la Nouvelle-Orléans ? Ensuite, on me demande : « La Nouvelle-Orléans n’est-elle pas sous la ligne de flottaison ou quelque chose du genre ? »

Je leur dis alors que oui. Puis la conversation s’arrête parce qu’ils ne savent pas. Leur réponse la plus proche à cette question se trouve ici, mais la seule information réelle fournie est de savoir comment abuser à plusieurs reprises du mot « pourrait ».

“143 millions de personnes pourraient être égarées d’ici 2100.” Non, « vont être égarés », et bien sûr, il ne fournit aucune précision. Ils gardent les choses aussi vagues que possible, cela stresse et inquiète inutilement les gens, et cela implique des enfants.

Personnellement, je crois qu’il y a une place spéciale en enfer pour les gens qui essaient d’effrayer les enfants avec des choses qu’ils ne comprennent pas et ne peuvent pas contrôler, et c’est ce qu’ils font avec le changement climatique. Veuillez prendre cette question avec vous, utilisez-la à bon escient. Je suis sûr que je ne suis pas le premier à y penser, mais j’espère que cela vous aidera. Ensuite, vous pouvez tous les deux célébrer ne pas connaître la réponse, mais au moins ils arrêteront de faire la leçon.

Photo de Markus Spiske sur Unsplash

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.