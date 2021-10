Une question pour les 32 équipes de la LNH avant la saison 2021-22

L’Avalanche a connu beaucoup de roulement au cours de la dernière intersaison. Philipp Grubauer, Brandon Saad, Joonas Donskoi et Pierre-Edouard Bellemare sont tous passés dans d’autres équipes, emportant avec eux beaucoup de talent et d’utilité.

Les gardiens de but sont le plus gros trou, car Darcy Kuemper est maintenant sur le point de remplacer Grubauer. Kuemper a fait bonne figure dans une très mauvaise équipe de Coyotes ces dernières années, il y a donc de l’espoir qu’il pourra se glisser sans trop de douleurs de croissance. La profondeur peut être un problème pour cette équipe d’Avalanche au fur et à mesure que la saison avance, mais l’équipe est toujours incroyablement talentueuse avec Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Cale Makar et Gabriel Landeskog en tête.