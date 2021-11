Une radio connectée pour votre voiture à petit prix, pour 210 euros sur Amazon et avec Apple Carplay ! | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce lecteur 2 DIN de Sony vous permettra d’afficher un écran de 6,2 pouces compatible Apple CarPlay dans votre voiture. Et c’est en vente sur Amazon !

Si vous n’avez toujours pas d’écran plein pouce dans votre voiture… Qu’attendez-vous ? D’accord, avoir le mobile sur un support est très utile, mais ce n’est pas le plus stable ni le plus élégant. C’est pourquoi 2 radios DIN sont suffisamment avancées pour vous permettre d’ajouter un écran à votre ancienne voiture.

Qu’est-ce que tu as un iPhone? Sans problème; Sony vend cette incroyable radio 2 DIN à un prix avantageux, pour seulement 210 euros sur Amazon, une radio 2 DIN entièrement compatible avec Apple CarPlay, vous pouvez donc gérer votre iPhone sur un écran dans votre voiture sans problème.

Voici le Sony XAV-AX1000, un lecteur de voiture 2 DIN qui vous offre un contrôle simple et intuitif à chaque trajet grâce à son incroyable écran tactile de 6,2 pouces et avec une grande capacité de réponse :s’active 2,5 fois plus vite que les autres modèles !

Radio 2 DIN avec CarPlay sur Amazon

La meilleure chose à propos de ce lecteur 2 DIN est que offre une connectivité à Apple CarPlay, un système qui vous aide à naviguer, communiquer et écouter de la musique sur la route; il vous suffit de connecter votre iPhone au récepteur et de voir tout ce que vous voulez sur son grand écran tactile.

Dispose d’un cadran rotatif ergonomique vous offrant un fonctionnement sans distraction. Il suffit de le tourner pour contrôler le volume ou d’appuyer sur le bouton intégré pour lancer les menus de contrôle du son. Vous pouvez également appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour utiliser les commandes vocales.

Quand il s’agit de voyager, vous apprécierez votre musique préférée comme jamais auparavant. Et est-ce que ce joueur permet de créer des enceintes virtuelles sur le tableau de bord de votre voiture grâce à son organisateur de sons dynamique. Aussi a une fonction EXTRABASS qui ajoute de la puissance à la basse.

Et ce lecteur 2 DIN fait bien plus que simplement vous fournir un écran tactile pour écouter de la musique et passer des appels depuis votre iPhone ; il dispose également d’une caméra de recul qui vous aide à vous garer facilement.

Profitez du fait que cet autoradio 2 DIN très complet a tout pour plaire et est compatible avec Apple CarPlay, et profitez des meilleures fonctionnalités de votre iPhone sur grand écran dans votre véhicule à prix discount grâce à Amazon.

