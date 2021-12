Une raison punitive émerge, alors qu’un ancien rouage de Chelsea snobe l’offre de Newcastle

Newcastle a été repoussé dans sa quête pour nommer Michael Emenalo au poste de directeur du football après l’apparition d’une raison répressive derrière le camouflet.

Emenalo, 56 ans, était devenu le premier choix de Newcastle pour devenir leur nouveau directeur du football. Le Nigérian est un nom familier pour les fans de Chelsea ayant occupé le poste de directeur technique à Stamford Bridge entre 2011-2017. Avant cela, il a beaucoup travaillé dans le département de scoutisme.

Il est crédité d’avoir identifié les stars belges comme un «marché en plein essor». Eden Hazard, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois ont tous signé sur sa montre.

De plus, des personnalités comme Juan Mata, Mohamed Salah, N’Golo Kante et Cesc Fabregas ont été achetées lorsqu’Emenalo était en charge.

Il a également joué un rôle déterminant dans la transformation de l’académie de Chelsea en une opération de classe mondiale. Les Blues ont récolté les fruits du travail d’Emenalo ces dernières années, avec Mason Mount, Reece James et Callum Hudson-Odoi désormais des habitués de la première équipe.

Newcastle espérait qu’Emenalo aurait un effet similaire à St. James’ Park, et aurait a eu des entretiens sur sa nomination potentielle en Arabie saoudite le mois dernier.

Cependant, le Telegraph rapporte maintenant qu’Emenalo a rejeté la possibilité de rejoindre Newcastle.

Les ambitions des pies ne sont pas à la hauteur

Il est déclaré que l’incapacité des Magpies à « faire correspondre ses plans ambitieux » est à l’origine de son refus.

Ce sera un coup dur pour Newcastle, surtout après qu’Emenalo aurait eu le soutien du propriétaire minoritaire, Jamie Reuben.

Emenalo aurait fait des présentations sur les perspectives à court et à long terme du club. Cependant, un « retard dans les négociations et des divergences d’idées » a rapidement fait comprendre que le club ne partageait pas ses ambitions.

Alors que l’offre du club a été rejetée, le Telegraph souligne que les relations entre les deux parties restent en règle.

En tant que tel, il est affirmé qu’il n’est pas exclu qu’une deuxième approche puisse être faite à l’avenir.

Newcastle nommé, le PSG étant prêt à en éliminer sept

Pendant ce temps, Mauro Icardi pourrait atterrir sur les genoux de Tottenham ou de Newcastle United après qu’un rapport ait révélé que le PSG était prêt à supprimer sept étoiles en janvier.

Newcastle et Tottenham pourraient tous deux grandement bénéficier d’un ajout offensif en janvier. Les Magpies viseront à se sortir du pétrin de peur de devenir le club le plus riche du monde en championnat.

Selon Sport Witness (citant le média français Foot Mercato), le PSG est prêt à rompre les liens avec pas moins de sept stars en janvier. Cela semble une perspective ambitieuse, et l’article stipule que la suppression de trois est un objectif plus réaliste.

Les noms vérifiés sont Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Rafinha. Le septième nom et le plus en vue de la liste est Mauro Icardi.

L’attaquant argentin, 28 ans, a été contraint de prendre du recul cette saison. Cela n’est pas surprenant étant donné que Mauricio Pochettino a à sa disposition Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar.

Les représentants d’Icardi auraient « essayé de l’offrir » à divers clubs à travers l’Europe. Un retour en Italie ne peut être écarté avec la Juventus nommée, mais le club turinois préfère Dusan Vlahovic de la Fiorentina. A ce titre, les trois clubs en lice sont Barcelone, Newcastle et Tottenham.

