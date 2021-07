Une rangée de masques faciaux alors qu’un Britannique furieux éclate contre le propriétaire du pub pour lui avoir ordonné de porter une couverture | Royaume-Uni | Nouvelles

L’animateur de TalkRADIO, Mike Graham, a entendu parler d’une femme de Surrey qui a été laissée en colère après avoir reçu l’ordre de quitter un pub local pour avoir refusé de porter un masque à l’extérieur. L’appelant et son mari auraient été expulsés par le propriétaire du pub pour avoir refusé de porter des couvre-visages dans le café en plein air sur place. Cela survient alors que les règles de port de masque obligatoires conçues pour lutter contre le coronavirus ont été levées pour l’Angleterre le 19 juillet.

Alison à Surrey a déclaré à l’animateur de TalkRADIO Mike Graham: “Je vis dans les collines du Surrey ou moi et mon mari le faisons et nous avons beaucoup de bons pubs ici.

“Nous sommes allés dans un pub avant le Freedom Day et je suis exempté de masques médicaux, nous voulions nous asseoir dans le jardin, le propriétaire est sorti.

“Il m’a louché, il a dit de mettre un masque.”

“Dans le jardin?” questionna Graham.

“Dans le jardin”, confirma Alison.

Elle a poursuivi: “Mon mari est arrivé, il a dit à mon mari de mettre un masque.

“Mon mari a dit que je pouvais littéralement toucher la table, c’est comme à quatre pas.

“Et il nous a crié de quitter le pub, ce que nous avons fait.”

Elle a conclu: “Hier, il est apparu sur les réseaux sociaux un message de ce gars qui dirige ce pub dans le West Sussex juste de l’autre côté de la frontière où j’habite.

“Et il a dit que nous avons pris la décision de garder les masques pour les repas à l’intérieur et à l’extérieur et qu’il n’y aura pas d’exemptions.”

Cela survient un jour après que Graham se soit affronté avec le ministre de la Justice Chris Philip sur la légalité entourant le fait que les Britanniques devaient porter des masques faciaux dans les transports publics maintenant que les règles sur les coronavirus ont été assouplies.

M. Philip a déclaré à talkRADIO: “Dans le cas de Transport for London, ils ont évidemment le droit d’établir des règles sur ce que vous faites et ne faites pas dans le métro. Transport for London a déclaré qu’ils pensaient que nous devrions porter des masques sur le tube donc… parce que je crois en la primauté du droit et tout le reste…”

« Mais ce n’est pas une loi ! a fustigé Graham, “Je vous demande en tant que ministre de la Justice que ce n’est pas une loi, n’est-ce pas?”

M. Philip a répondu: “Je pense que Transport for London a le droit de spécifier des conditions, vous savez, si les personnes utilisant leurs trains doivent faire ceci ou cela. Je pense donc qu’elles ont le droit…”

Graham est intervenu à nouveau en appuyant: “Mais quelle est la situation juridique? Je m’intéresse à cela pur et simple pour moi-même et pour les autres personnes qui ne souhaitent plus porter de masque puisque ce n’est plus une obligation légale.

« Pourquoi serions-nous inquiets de ne pas être autorisés à utiliser le train ? »