Angela Levin, qui a écrit une biographie du prince Harry, a déclaré qu’il était révélateur que l’interview finale de l’émission d’hier soir était avec l’avocat britannique de Meghan Markle tandis que la réponse de la famille royale était une déclaration écrite qui est apparue à l’écran. Dans l’épisode, Jenny Afia du cabinet de conseil Schillings, s’exprimant avec la permission de la duchesse, a réfuté les affirmations selon lesquelles l’ancien acteur de Suits était « difficile et exigeant », ajoutant que les histoires sur son traitement du personnel étaient fausses.

Le journaliste royal Omid Scobie avait précédemment affirmé dans le documentaire que des membres des ménages royaux s’étaient informés contre Meghan et Harry alors qu’ils vivaient au Royaume-Uni.

Mme Levin a déclaré à MailOnline: « La fin du documentaire est toujours ce qui vous reste et ils ont choisi d’utiliser l’avocat de Meghan pour dire qu’elle n’était pas une brute et qu’elle était merveilleuse avec qui travailler. C’est là que vous avez l’essentiel de ce que c’est C’était à mon avis très biaisé. Anti-William, anti-Charles et pro-Meghan et Harry.

« Si vous autorisez un avocat d’un côté à s’exprimer, il doit laisser l’autre s’exprimer. Ils ne l’ont pas fait et c’est dans les directives de la BBC. »

La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commentaires.

Ils ont fait la déclaration commune suivante : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Les conseillers de la famille royale pensent que la reine, le prince Charles et le prince William ne se sont pas vu offrir un droit de réponse approprié, selon MailOnline.

Il est entendu que tous les trois envisagent une plainte collective auprès du régulateur Ofcom au sujet du programme en deux parties présenté par le républicain Amol Rajan.

La BBC maintient que le programme porte sur la façon dont le journalisme royal est fait et présente une gamme de journalistes de l’industrie de la diffusion et de la presse.

Il est également entendu que la BBC a fourni une note écrite décrivant les allégations pertinentes, mais a refusé les demandes de fournir une copie préalable des épisodes de deux heures.

À propos du moment du documentaire, la reine ayant récemment perdu son mari et étant elle-même malade, Mme Levin a déclaré: « C’est absolument choquant et très, très mal de l’avoir fait.

« Cela a pris près de deux ans à produire et c’est assez obsolète. Ils sont actuellement en train de rééditer la deuxième partie avant sa diffusion lundi prochain. »

L’expert royal Richard Fitzwilliams estime que la deuxième partie lundi prochain « aggraverait sans aucun doute » les relations entre les frères, la BBC et le palais de Buckingham.

Il a déclaré: « La deuxième partie traitera sans aucun doute du fossé entre les princes auparavant inséparables et de la façon dont la presse l’a couvert. C’est une tragédie qui s’est déroulée dans le monde entier sans, jusqu’à présent, aucun signe de guérison.

« Le départ des Sussex des rangs de la famille royale, après une période si courte, a été désastreux pour l’institution. Il était également significatif que Meghan soit représentée dans le programme par son avocat qui a nié avoir été » difficile ou exigeant » travailler. Certains souvenirs, bien sûr, peuvent varier.

Le premier épisode de lundi soir est survenu quelques mois seulement après que le prince William a lancé une attaque contre la BBC pour ses échecs dans une interview Panorama avec Diana, princesse de Galles, en 1995.

Il a déclaré en mai que les échecs de la BBC avaient contribué à « la peur, la paranoïa et l’isolement » subis par sa mère au cours des dernières années de sa vie.

Le deuxième versement est à 21 heures lundi prochain.