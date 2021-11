Une rangée éclate alors que Priti Patel déclare que le Home Office « n’est pas adapté à son objectif » – le personnel la qualifie de « crétin » | Politique | Nouvelles

La ministre de l’Intérieur aurait envisagé d’écrire une lettre au secrétaire du Cabinet Simon Case dans laquelle elle prévoyait de s’en prendre à l’échec des autorités à maîtriser la crise des bateaux de migrants. Bien que la lettre n’ait pas été envoyée, les autorités l’ont découvert et ont riposté et ont qualifié son comportement d' »erratique » et d' »égoïste ».

Un membre du personnel a déclaré : « Elle nous déteste et nous la détestons tous. »

Alors qu’un autre a ajouté: « Ce qui est devenu très clair, c’est qu’elle est pour elle-même et qu’elle ne s’intéresse qu’à la façon dont cela se déroule publiquement.

« Si nous travaillions réellement en collaboration, alors nous pourrions faire avancer les choses, mais au lieu de cela, nous n’avons que des déclarations publiques du ministre de l’Intérieur sur le coucou des nuages ​​et nous regardons tous et pensons: » Eh bien, cela ne fonctionnera pas « . «

La querelle en cours au sein du ministère de l’Intérieur est survenue alors que plus de 600 migrants ont fait le dangereux voyage à travers la Manche samedi.

Le nombre de migrants traversant la Manche a triplé depuis l’année dernière.

Mme Patel a tenté de lancer plusieurs initiatives pour endiguer le flux de migrants, mais avec un succès limité.

L’une de ses propositions était que Border Force « repousse » les canots pneumatiques vers la France, mais cela n’aurait été qu’une seule fois.

Un responsable a déclaré au MailOnline: « La politique de » repousser « a dû s’adresser à plusieurs avocats pour en trouver un qui lui dirait » oui « légalement.

Le Premier ministre Boris Johnson a depuis ordonné un examen intergouvernemental de la crise dirigé par le ministre du Cabinet Stephen Barclay.

Mme Patel et le secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Matthew Rycroft, ont publié une déclaration dans le but d’apaiser la tempête.

Ils ont déclaré : « Bien que les attaques personnelles et anonymes soient regrettables et font partie intégrante de la vie publique… nous ne les laisserons pas détourner l’attention de la construction d’un département capable de relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

« Le ministère de l’Intérieur est chargé de mettre en œuvre certaines des plus grandes priorités de ce gouvernement – ​​recruter 20 000 policiers et réduire la criminalité, protéger notre pays du terrorisme et mettre en œuvre le nouveau plan d’immigration.

« Nous sommes tous les deux extrêmement reconnaissants pour le travail acharné des milliers de fonctionnaires qui travaillent pour le faire chaque jour.

Dan O’Mahoney, Clandestine Channel Threat Commander, a déclaré : « Ces voyages sont dangereux et facilités par des gangs criminels violents profitant de la misère.

« Nous travaillons avec les Français pour empêcher les bateaux de quitter leurs plages et réprimer les criminels qui conduisent ces traversées.

« Les gens devraient demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent.

« Le nouveau plan du gouvernement pour l’immigration corrigera le système d’asile, le rendant ferme pour ceux qui en abusent et juste pour ceux qui en ont réellement besoin. »