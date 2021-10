Une rare dent de mastodonte découverte par un garçon de 6 ans dans la crique du Michigan

CŒUR‘s Nancy Wilson a publié “4 Edward avec amour”, une version étendue de son hommage à VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, “4 Edouard”, de son premier album solo, “Toi et moi”. “Toi et moi” est sorti en mai via Continuer la musique. Le LP a été enregistré principalement en Wilsonle home studio californien de […] More