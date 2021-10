Une rare faille de sécurité conduit un homme à gifler le gouverneur iranien

Un homme en colère a giflé le nouveau gouverneur d’une province iranienne dans un manque de sécurité inhabituel.

Les autorités n’ont pas encore déterminé le mobile de l’attaque de Brig. Le général Abedin Khorram. Le nouveau gouverneur a pris ses fonctions dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental et a précédemment servi dans les gardiens de la révolution paramilitaires du pays.

UN HOMME giflant LE NOUVEAU GOUVERNEUR DE L’AZARBAIDJAN ORIENTAL, ABEDIN KHORRAM, SUR SCÈNE (.)

Les forces de sécurité n’ont appréhendé l’homme que peu de temps après qu’il soit monté sur scène et giflé Khorram, au grand choc du public.

« Je ne le connais pas bien sûr, mais vous devriez ça, même si je ne voulais pas le dire, quand j’étais en Syrie, je me faisais fouetter par l’ennemi 10 fois par jour et j’étais battu », a déclaré Khorram à son retour. sur scène pour parler. « Plus de 10 fois, ils m’ont pointé un pistolet armé sur la tête. »

Khorram a déclaré qu’il considérait l’homme « à égalité » avec ses ennemis mais qu’il « lui pardonnerait ». Il a affirmé qu’il ne connaissait pas l’homme, mais un rapport ultérieur de l’agence de presse officielle IRNA a décrit l’agresseur comme un membre du corps de la garde Ashoura, que Khorram avait supervisé.

La nouvelle a affirmé que l’attaque était due à des « raisons personnelles ».

La nomination de Khorram a suscité la controverse en République islamique. L’Iran se trouve dans une situation économique précaire mais continue de soutenir les milices et les dirigeants régionaux étrangers, dont le président syrien Bashar Assad.

Khorram a reçu sa nomination d’un parlement de ligne dure sous le gouvernement du président Ebrahim Raisi, un protégé du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Alors qu’il continuait à parler, certains dans la foule ont crié « Mort aux hypocrites ! » et a décrié Khorram comme un « gouverneur chef pro-suprême ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.