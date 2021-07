Une récente vague de sanctions pourrait décourager les pilotes de courir, prévient Russell

in

Dans le tour d’horizon : George Russell veut comprendre pourquoi les pénalités se sont « intensifiées » lors des dernières courses après une faute contre les stewards à Silverstone.

En bref

Russell veut comprendre l’augmentation des pénalitésRussell s’est vu infliger une pénalité de trois places pour être entré en collision avec Carlos Sainz Jnr lors du premier tour de la course de qualification de sprint de samedi. “Je pensais que c’était un peu dur”, a-t-il déclaré.

« C’était vraiment l’un de ces incidents au premier tour. Il se passait beaucoup de choses. J’ai eu un petit, petit blocage. Il n’y avait rien de méchant là-dedans, je n’essayais pas de le serrer ou de faire quoi que ce soit. Et je pense que si c’était n’importe quel autre coin qu’il aurait juste pris, potentiellement même devant moi.

« On nous dit que la conséquence d’une action n’est jamais prise en considération. C’était comme si c’était le cas dans ce cas. Mais je respecte la décision, en fin de compte, ce sont eux les décideurs, nous devons donc nous en tenir à leurs points de vue. »

Plusieurs autres pénalités ont été infligées à Silverstone et bien d’autres lors de la course précédente au Red Bull Ring, dont un trio de sanctions contestées pour Lando Norris et Sergio Perez. Russell dit que les conducteurs seront moins enclins à se battre s’ils craignent d’être pénalisés.

« ‘Rubbing’s racing’ comme on dit. Je pense que c’est bien pour les fans et même pour les pilotes d’avoir des courses serrées et difficiles.

« Quand il y a autant de pénalités infligées, cela change légèrement le point de vue des pilotes sur la façon dont vous l’abordez. Personne ne veut rester assis là et tout le monde est prudent car ce ne sera divertissant pour personne.

Il estime que le nombre de sanctions prononcées par les commissaires sportifs a “vraiment augmenté” au cours des deux dernières courses. Le directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix est impatient d’en savoir plus sur les raisons des récents appels.

“Aucun de nous ne veut voir des pénalités distribuées semaine après semaine”, a-t-il déclaré. « Nous devons comprendre leur point de vue à ce sujet. C’est toujours des marges fines entre si c’est une pénalité ou non. C’est peut-être juste une coïncidence si ces deux dernières courses ont été plus que normales.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

“C’était probablement le pire moment pour être là-bas” (Daily Mail)

Stoffel Vandoorne : “En termes de timing, c’était probablement le pire moment pour être là-bas avec McLaren. Ils étaient évidemment dans une période difficile.”

Palou s’empresse de créditer Franchitti comme arme secrète dans la chasse au titre (IndyCar)

“Vous pouvez aider avec l’expérience et ce qui fonctionne pour vous. Vous devez avoir cette force mentale. Alex l’a. Comme Chip l’appelle, vous êtes un conducteur du dimanche ou vous ne l’êtes pas. Je pense qu’avec Alex, nous avons un Conducteur du dimanche.”

RLL émerge comme destination probable pour Harvey (Racer)

“On pense qu’Harvey était sur le point de signer une prolongation de plusieurs années avec Shank, mais il a renoncé à l’accord à la dernière minute, à la surprise de l’équipe, ce qui suggère qu’il estimait qu’il avait une opportunité égale ou meilleure présentée ailleurs.”

Fortnite fait appel à Ferrari pour sa première voiture sous licence (PC Gamer)

“Ce qui rend cela un peu plus intéressant que le dernier skin Fortnite, c’est que, eh bien, c’est la première fois que Fortnite fait un croisement avec une marque qui n’est pas un film, une bande dessinée, une autre marque de jeu vidéo ou une célébrité comme Bugha, Neymar Jnr ou LeBron James.”

Le souci du détail est le moteur de la volonté de Virtuosi de produire des talents et de remporter des titres (F2)

“Je pense que nous nous sommes fait une bonne réputation en matière de développement de pilotes, c’est quelque chose dont nous sommes fiers. Zhou était une recrue quand il nous a rejoint, et maintenant nous sommes assis ici, et il se bat pour le championnat . En équipe, c’est vraiment gratifiant.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

