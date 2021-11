Une recette de dinde rôtie à la mayonnaise pour l’oiseau le plus juteux à ce jour

La mayonnaise est plus que des sandwichs. Il y a de bonnes raisons de l’utiliser pour rôtir votre dinde de Thanksgiving. (Photo : Jérémy Paige)

La mayonnaise est un aliment très polarisant ― vous l’aimez ou vous le détestez. Certaines personnes en étalent joyeusement sur leurs sandwichs tandis que d’autres sont tellement dégoûtés qu’ils sont allés jusqu’à créer un groupe Facebook appelé « Je déteste la mayonnaise ».

Et il ne s’agit pas que de sandwichs. De nombreux cuisiniers remplacent le beurre de leurs gâteaux au chocolat par de la mayonnaise, créant ainsi un gâteau moelleux et décadent. Certains utilisent de la mayonnaise dans leurs biscuits pour remplacer le beurre, en l’ajoutant à leur purée de pommes de terre ou même en l’incorporant à leur mélange de hamburgers.

(Photo : Jérémy Paige)

Mais en voici une nouvelle pour vous : et si vous utilisiez de la mayonnaise dans votre dinde de Thanksgiving ? Au lieu de faire un beurre composé à farcir sous la peau de dinde, j’aime utiliser une délicieuse mayo assaisonnée. C’est une idée de génie, et laissez-moi vous dire pourquoi.

Tout d’abord, je ne me souviens jamais de laisser le beurre dehors pendant la nuit pour le ramollir. Lorsque vous utilisez de la mayonnaise au lieu du beurre, vous n’avez pas à vous inquiéter car elle a déjà la consistance parfaite ― ce ne sera pas si dur que vous déchirerez la peau de la dinde en essayant de la farcir en dessous. Vous pouvez toujours ajouter toutes vos herbes et aromates préférés ― thym, persil sauge, romarin, ail, citron, etc.

Deuxièmement, l’utilisation de mayo rend la peau super croustillante tout en gardant l’intérieur de la dinde incroyablement juteux, tendre et savoureux. Troisièmement, cette recette ne pourrait pas être plus facile. La mayo ajoute de l’humidité tout au long du processus de cuisson, gardant la viande humide, il n’est donc pas nécessaire de la saumurer au préalable. Il n’est pas non plus nécessaire d’arroser pendant la cuisson, car l’huile de la mayonnaise aidera naturellement la peau à devenir croustillante.

Fais moi confiance pour ce coup là. Vous allez vouloir essayer cette technique pendant les vacances de Thanksgiving. Cela peut sembler un peu choquant de badigeonner votre dinde de mayonnaise, mais je vous promets que vous ne serez pas déçu. Tout le monde vous demandera comment vous avez fait une dinde aussi savoureuse et juteuse.

(Photo : Jérémy Paige)

Dinde Rôtie Mayonnaise

Pour 8 personnes

Ingrédients

1 dinde fraîche (10 à 12 livres)

1 tasse de mayonnaise

2 cuillères à soupe de persil frais, haché

2 cuillères à soupe de feuilles de thym frais

1 cuillère à soupe de sauge fraîche, hachée

1 cuillère à soupe de romarin frais, haché

4 gousses d’ail, hachées

Zeste et jus d’1 citron

Sel et poivre casher

instructions

1. Préchauffer le four à 425 degrés Fahrenheit

2. Rincez la dinde et séchez-la en enlevant les abats et le cou. Assaisonnez généreusement l’intérieur de l’oiseau avec du sel et du poivre – le plus sera le mieux. Laissez la dinde reposer à température ambiante pendant au moins une heure pour sécher la peau.

3. Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise, les herbes fraîches, l’ail, le zeste et le jus de citron.

4. Frottez la moitié du mélange de mayo sous la peau. Utilisez la moitié restante pour frotter tout l’extérieur de la peau. Salez et poivrez généreusement.

5. Transférer dans une rôtissoire et cuire pendant 30 minutes.

6. Baisser le four à 350 degrés F et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la dinde atteigne 165 degrés F dans la partie la plus épaisse de la cuisse, environ 1 1/2 à 2 heures.

7. Retirer du four et laisser reposer 30 minutes avant de découper.

Cet article a été initialement publié sur HuffPost et a été mis à jour.

