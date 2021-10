Une recette simple pour réduire le risque d’avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral

14/10/2021 à 9h05 CEST

Selon les données actuellement gérées par l’OMS, 1,28 milliard de personnes dans le monde souffrent d’hypertension, et les deux tiers d’entre elles vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

La maladie, que l’on surnomme « le tueur silencieux » car comme disent les experts « ça ne démange pas, ça ne fait pas mal », est un trouble théoriquement simple à traiter mais qui augmente avec le temps le risque de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

De plus, selon de multiples études, votre situation s’aggrave avec une consommation excessive de sodium.

Pour nous donner une idée, une personne ne peut être à risque qu’en augmentant sa tension artérielle de 4 millimètres (de 135 à 139, par exemple). Et une consommation excessive de sel, chez les personnes sensibles, peut augmenter la pression artérielle à plus de 10 millimètres.

Mais si on regarde du côté positif, et on prend comme référence une étude réalisée en 2010 par une équipe de l’université de Stanford, rien qu’en réduisant d’un sixième de cuillère à café de sel par jour (350 milligrammes) on peut abaisser la systolique pression artérielle en 1,25 millimètre de mercure.

Et bien que cela semble très peu, on estime que cela suffirait à prévenir un million d’accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques.

Nouvelle étude en Chine

Maintenant, une nouvelle étude vient de paraître publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine, qui montre les bienfaits pour la santé de réduire un peu de sel dans l’alimentation quotidienne.

L’étude a été menée dans 600 villages de la Chine rurale, où ils ont recruté 20 995 personnes, suivies pendant près de 5 ans.

L’âge moyen des participants au début de l’étude était de 65,4 ans, et environ la moitié (49,5%) étaient des femmes.

De plus, la grande majorité des participants avaient des antécédents d’hypertension (88,4 %) ou avaient subi un accident vasculaire cérébral (72,6 %).

C’était l’étude :

À l’aide de ce profil de patient, les chercheurs ont divisé au hasard près de 21 000 personnes en deux groupes :

Certains, un groupe témoin, continueraient à utiliser du sel commun dans leurs repas. L’autre moitié utiliserait un sel de sodium réduit, qui contenait 75 % de chlorure de sodium et 25 % de chlorure de potassium.

Tous les 12 mois, les scientifiques ont visité certains villages pour vérifier que les participants utilisaient le bon type de sel.

Et pour confirmer que les réponses étaient vraies, ils ont décidé de mesurer la quantité de sodium et de potassium présente dans l’urine des participants, ainsi que de prendre des lectures fréquentes de la pression artérielle.

Après une période de suivi moyenne de 4,74 ans, l’expérience a montré que le remplacement du sel de table normal par un sel à faible teneur en sodium réduisait considérablement le taux de convulsions et de décès dus à des problèmes cardiovasculaires.

La protection s’est produite dans les ménages qui utilisaient du sel de table modifié, dans lesquels 30 % du chlorure de sodium a été remplacé par la même quantité de potassium (en poids), bien qu’il n’y ait aucun changement connu dans l’utilisation d’autres sources riches en sel comme la sauce de soja et glutamate.

La clé est peut-être que l’espèce humaine a évolué à partir d’un régime alimentaire très pauvre en sodium de 200 à 600 milligrammes par jour. C’est pourquoi notre corps est conçu pour retenir le sodium et éliminer le potassium, ce qui contribue à produire des effets nocifs.

Conseils pour réduire l’apport en sodium

Déjà, de nombreuses entreprises de produits emballés ont décidé de réduire leur consommation de sel, et certaines commencent à inclure la légende « faible teneur en sodium » comme vertu du contenu.

La plupart des gens ne remarquent même pas le changement.

Et l’expérience nous assure que si nous réduisons progressivement la quantité de sel avec laquelle nous assaisonnons nos plats, les papilles s’adapteront et il est fort probable que nous ne remarquerons aucun problème avec les nouvelles saveurs.

Nous pouvons également prendre des précautions avec les produits emballés que nous consommons.

Par exemple, certains peuvent être

Laver à l’eau avant de les ajouter dans la casserole. Au lieu d’ajouter du sel lors de la préparation d’une recette, salez le produit fini, ce qui plaira probablement à vos papilles avec beaucoup moins de sel. L’assaisonnement des aliments avec des jus d’agrumes, des flocons de piment fort ou d’autres herbes et épices piquantes peut grandement compenser la réduction de sel. Manger moins de pain, ce qui contribue aussi, et pas peu, à l’apport en sodium.

L’auteur principal de l’étude, le professeur Bruce Neal du George Institute for Global Health à Newtown, en Australie, a expliqué :

« Les avantages de la réduction du sodium et de l’augmentation du potassium pour abaisser la tension artérielle sont probablement très généralisables à n’importe quelle partie du monde. »