Une recherche interne de Facebook montre que les re-partages peuvent considérablement amplifier la désinformation

Et si Facebook supprimait complètement les partages de publication, afin de limiter la propagation de la désinformation dans ses applications ? Quel impact cela aurait-il sur l’engagement et l’interaction sur Facebook ?

La question survient à la suite de la publication de nouvelles informations issues de la recherche interne de Facebook, publiées dans le cadre de la fuite plus large des « Fichiers Facebook », qui montre que les propres rapports de Facebook ont ​​révélé que les partages de publications jouent un rôle clé dans l’amplification de la désinformation et la propagation des dommages parmi Facebook. communauté.

Tel que rapporté par Alex Kantrowitz dans sa newsletter Big Technology :

« Le rapport a noté que les gens sont quatre fois plus susceptibles de voir de la désinformation lorsqu’ils rencontrent une publication via le partage d’un partage – un peu comme un retweet d’un retweet – par rapport à une photo ou un lien typique sur Facebook. Ajoutez quelques actions supplémentaires à la chaîne et les gens sont cinq à dix fois plus susceptibles de voir de la désinformation. C’est pire dans certains pays. En Inde, les personnes qui rencontrent des « repartages profonds », comme les appellent les chercheurs, sont vingt fois plus susceptibles de voir de la désinformation. »

Il ne s’agit donc pas de partages directs en tant que tels, mais de partages réamplifiés, qui sont plus susceptibles d’être le genre de rapports controversés, conflictuels, choquants ou surprenants qui gagnent en popularité dans l’application. Le contenu qui génère une réponse émotionnelle voit plus d’activité de partage à cet égard, il est donc logique que plus l’affirmation est radicale, plus il y aura probablement de re-partages, en particulier lorsque les utilisateurs cherchent à réfuter ou à réitérer leur position personnelle sur les problèmes via rapports de tiers.

Et il y a plus :

« L’étude a révélé que 38 % de tous les [views] des publications de liens contenant de la désinformation ont lieu après deux partages. Pour les photos, les chiffres augmentent – 65% des vues de désinformation sur les photos ont lieu après deux partages. Les pages Facebook, quant à elles, ne reposent pas sur des repartages approfondis pour la distribution. Environ 20 % du contenu de la page est consulté à une profondeur de repartage de deux ou plus. »

Encore une fois, les données montrent que ces allégations et publications plus épicées et controversées voient une traction virale significative grâce à un partage continu, car les utilisateurs amplifient et réamplifient ces publications sur le réseau de Facebook, souvent sans ajouter leurs propres pensées ou opinions à ce sujet.

Et si Facebook éliminait complètement les partages et forçait les gens à créer leurs propres publications pour partager du contenu ou à commenter la publication d’origine, ce qui ralentirait l’amplification rapide de celles-ci en appuyant simplement sur un bouton ?

Fait intéressant, Facebook a apporté des changements sur ce front, potentiellement liés à cette recherche. L’année dernière, WhatsApp appartenant à Facebook (maintenant Meta) a mis en place de nouvelles limites sur le transfert de messages pour arrêter la propagation de la désinformation via les chaînes de messages, avec un partage limité à 5x par message.

Ce qui, selon WhatsApp, a été efficace :

« Depuis la mise en place de la nouvelle limite, à l’échelle mondiale, il y a eu une réduction de 70 % du nombre de messages hautement transférés envoyés sur WhatsApp. Ce changement aide à garder WhatsApp un endroit pour les conversations personnelles et privées. »

Ce qui est un résultat positif et montre qu’il y a probablement de la valeur à de telles limites. Mais la recherche récemment révélée a porté spécifiquement sur Facebook, et jusqu’à présent, Facebook n’a rien fait pour changer le processus de partage au sein de son application principale, au cœur des préoccupations de ce rapport.

L’inaction de l’entreprise sur ce front fait désormais partie de la poussée juridique de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen contre l’entreprise, l’avocat de Haugen appelant à la suppression de Facebook de l’App Store s’il ne parvient pas à mettre en œuvre des limites sur les re-partages.

Facebook n’a pas encore répondu à ces nouvelles affirmations, mais il est intéressant de noter cette recherche dans le contexte d’autres expériences de Facebook, qui semblent à la fois soutenir et contredire l’objectif principal des affirmations.

En août 2018, Facebook a en fait essayé de supprimer le bouton Partager des publications, en le remplaçant par une invite « Message ».

Cela semblait être inspiré par la discussion accrue du contenu dans les flux de messagerie, par opposition à l’application Facebook – mais étant donné le calendrier de l’expérience, par rapport à l’étude, il semble maintenant que Facebook cherchait à voir quel impact la suppression de partage pourrait avoir sur l’engagement dans l’application.

Sur un autre front, cependant, Facebook a en fait testé le partage étendu, avec une nouvelle option repérée dans les tests qui permet aux utilisateurs de partager une publication dans plusieurs groupes Facebook à la fois.

Cela semble être axé sur le partage de publication direct, par opposition aux re-partages, qui étaient au centre de son étude de 2019. Mais même ainsi, fournir plus de moyens d’amplifier plus facilement le contenu, les publications potentiellement dangereuses ou préjudiciables, semble aller à l’encontre des conclusions décrites dans le rapport.

Encore une fois, nous n’avons pas une surveillance complète, car Facebook n’a pas commenté les rapports, mais il semble qu’il pourrait être avantageux de supprimer entièrement les partages de publication en option, comme moyen de limiter la recirculation rapide des messages nuisibles. réclamations.

Mais encore une fois, peut-être que cela nuit trop à l’engagement de Facebook – peut-être que, grâce à ces diverses expériences, Facebook a découvert que les gens s’engageaient moins et passaient moins de temps dans l’application, c’est pourquoi il a abandonné l’idée.

C’est la question centrale que soulève Haugen dans sa critique de la plate-forme, à savoir que Facebook, du moins perceptuellement, hésite à prendre des mesures sur des éléments potentiellement dommageables si cela signifie également qu’il pourrait nuire à ses intérêts commerciaux.

Ce qui, à l’échelle et à l’influence de Facebook, est une considération importante et sur laquelle nous avons besoin de plus de transparence.

Facebook affirme qu’il mène de telles recherches avec l’intention distincte d’améliorer ses systèmes, comme l’explique le PDG Mark Zuckerberg :

« Si nous voulions ignorer la recherche, pourquoi créerions-nous un programme de recherche de pointe pour comprendre ces questions importantes en premier lieu ? Si nous ne nous soucions pas de lutter contre le contenu préjudiciable, alors pourquoi embaucherions-nous autant de personnes qui se consacrent à cela que toute autre entreprise de notre espace – même les plus grandes que nous ? Si nous voulions cacher nos résultats, pourquoi aurions-nous établi une norme de pointe en matière de transparence et de rapport sur ce que nous faisons ? »

Ce qui a du sens, mais cela n’explique pas alors si les considérations commerciales sont prises en compte dans les décisions ultérieures en conséquence, lorsqu’un niveau de préjudice potentiel est détecté par ses examens.

C’est le nœud du problème. L’influence de Facebook est claire, son importance en tant que canal de connexion et de distribution d’informations est évidente. Mais qu’est-ce qui joue dans ses décisions en ce qui concerne les mesures à prendre et les mesures à prendre, alors qu’il évalue de telles préoccupations ?

Il existe des preuves suggérant que Facebook a évité de trop insister là-dessus, même lorsque ses propres données mettent en évidence des problèmes, comme cela semble être montré dans ce cas. Et tandis que Facebook devrait avoir le droit de répondre, et sa journée au tribunal pour répondre aux accusations de Haugen, c’est ce sur quoi nous avons vraiment besoin de réponses, d’autant plus que la société cherche à créer des outils de connexion encore plus immersifs et plus complets pour l’avenir. .