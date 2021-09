Une recherche interne d’Instagram révèle que les adolescents sont touchés négativement et développent des tendances suicidaires

in

La direction d’Instagram a en outre déclaré que la recherche montre leur engagement envers les problèmes complexes et difficiles auxquels les jeunes sont constamment confrontés. (Crédit : L’Indian Express)

Les effets négatifs et néfastes des réseaux sociaux dont la dépression, le manque d’estime de soi sont de notoriété publique après plusieurs études et analyses. Le dernier aveu concernant l’impact négatif des médias sociaux a été fait par nul autre que l’équipe de recherche interne d’Instagram. L’équipe de recherche interne d’Instagram a découvert que l’application Instagram avait un impact négatif sur les adolescents aux États-Unis et au Royaume-Uni, a rapporté le Wall Street Journal dans un scoop exclusif.

Résultats de l’équipe de recherche interne d’Instagram

Le Wall Street Journal a eu un accès exclusif à une diapositive de présentation que l’équipe de recherche interne avait présentée aux forums de discussion internes de Facebook, propriétaire d’Instagram et de nombreuses autres filiales de médias sociaux, dont WhatsApp. La diapositive de présentation divulguée faite par l’équipe de recherche a rapporté que 32% des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles ressentaient leur corps, Instagram les faisait se sentir pire. Une grande partie des adolescents ont également blâmé Instagram comme une des principales raisons de leur dépression et de leur anxiété accrue. Une autre diapositive divulguée a montré qu’environ 13% des utilisateurs britanniques d’Instagram et 6% des utilisateurs américains d’Instagram ont lié leurs tendances suicidaires à Instagram.

Comment Instagram a-t-il réagi aux conclusions ?

Dans un mode de contrôle des dommages, la direction d’Instagram a publié la déclaration et a déclaré que l’histoire du Wall Street Journal se concentre sur un ensemble limité de conclusions et les met sous un jour négatif. Alors que l’application s’en tenait aux présentations de recherche divulguées dans l’histoire, elle a déclaré que l’objet de l’histoire du Wall Street Journal était limité. La direction d’Instagram a en outre déclaré que la recherche montre leur engagement envers les problèmes complexes et difficiles auxquels les jeunes sont constamment confrontés.

Le communiqué indique en outre que, selon l’évaluation finale de la recherche menée par le comité de recherche interne, l’impact des médias sociaux était mitigé. L’application a déclaré qu’Instagram et, par extension, tous les autres sites de médias sociaux ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais et qu’il appartient aux utilisateurs de médias sociaux, car beaucoup trouvent les médias sociaux utiles alors que beaucoup les trouvent problématiques.

