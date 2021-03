Une recherche plus approfondie sur l’Ayurveda est nécessaire pour élargir sa portée et sa popularité: Vikas Chawla, fondateur et directeur, Vedas Cure

L’Ayurveda a été reconnue comme l’un des anciens courants de la science médicale qui utilise la bonté d’herbes naturelles rares trouvées dans des régions aussi inaccessibles que les zones profondes de l’Himalaya.

La pandémie de Covid-19 a fait prendre conscience à tout le monde de l’importance de l’immunité et du bien-être, ainsi que de l’importance des pratiques médicinales alternatives comme l’Ayurveda. L’Ayurveda a été reconnue comme l’un des anciens courants de la science médicale qui utilise la bonté d’herbes naturelles rares trouvées dans des régions aussi inaccessibles que les zones profondes de l’Himalaya. Les médecins anciens ont découvert les propriétés de ces herbes après des années de recherche et d’essais et les ont énumérés dans certains livres anciens ou les ont transmis verbalement comme étant des traditions locales. Dans une discussion fluide avec le Financial Express Online, Vikas Chawla, fondateur et directeur, Vedas Cure a parlé de l’état actuel de l’Ayurveda en Inde, de la manière dont il peut aider à améliorer les soins de santé en Inde et de son avenir dans le monde post-pandémique. . Extrait:

L’Ayurveda est originaire d’Inde et fait confiance depuis des décennies, quel est le scénario actuel de l’industrie et l’acceptation de l’Ayurveda?

Les gens sont de plus en plus conscients des avantages de l’Ayurveda et de son rôle dans l’amélioration de l’immunité, et la situation pandémique actuelle offre une opportunité idéale pour la médecine conventionnelle de gagner encore plus en popularité dans le monde. En inaugurant la quatrième édition du Festival mondial de l’Ayurveda 2021, le Premier ministre Narendra Modi a reconnu que «l’Ayurveda pourrait à juste titre être décrite comme une science humaine holistique».

Les herbes / plantes sont utilisées comme remède pour traiter les maladies depuis la nuit des temps. En outre, de nombreux médicaments conventionnels / pharmaceutiques sont extraits directement de la nature et des remèdes traditionnels sont trouvés dans le monde entier. Les jeunes utilisent maintenant une grande variété de produits ayurvédiques, et il y a une connaissance croissante des avantages de l’intégration de l’Ayurveda avec la médecine factuelle. Le gouvernement indien, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, a promis son plein soutien au monde de l’Ayurveda.

Étant donné que le marché de l’Ayurveda en Inde est estimé à 2 milliards de dollars et augmente à deux chiffres, les entreprises / startups doivent prêter attention aux produits Ayurveda et contribuer à l’objectif plus large de fournir aux ménages indiens une solution sans effets secondaires à diverses maladies / affections. .

L’Ayurveda est choisie comme remède naturel pour traiter diverses affections. Les herbes telles que Ashwagandha et Shilajit sont très demandées. Au cours de la dernière année, le graphique des ventes de ces herbes s’est multiplié. Les gens le prennent en complément car ils ne nécessitent pas de prescription médicale. Il existe des maladies liées au mode de vie telles que le diabète et les piles qui peuvent être contrôlées par l’Ayurveda. Nous avons des exemples que les personnes utilisant des herbes ayurvédiques ont obtenu de très bons résultats. Nous suggérons le yoga et des plans de régime personnalisés basés sur la médecine réelle pour une meilleure récupération des maux de style de vie. Le système Ayurveda met l’accent sur le système immunitaire et améliore la vitalité de la personne. Les gens n’utilisent l’allopathie que dans les cas d’urgence, et pour les affections générales, ils préfèrent un traitement ayurvédique.

PM Modi a récemment inauguré le Global Ayurveda Festival et a déclaré que la situation actuelle était le meilleur moment pour que l’Ayurveda soit populaire dans le monde. Comment voyez-vous le potentiel de devenir mondial et comment le gouvernement le soutient-il?

Le gouvernement indien, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, a promis son plein soutien au monde de l’Ayurveda. La mission nationale AYUSH a été créée en Inde pour promouvoir les systèmes médicaux AYUSH grâce à des services AYUSH abordables. Les herbes font un retour, et il y a une «renaissance» à base de plantes dans le monde entier. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les herbes sont utilisées par 75% de la population mondiale pour les soins de santé de base. Vingt-cinq pays ont participé au Global Ayurveda Festival 2021, démontrant un intérêt croissant pour l’Ayurveda et la médecine traditionnelle.

Des étudiants du monde entier affluent en Inde pour faire des recherches sur l’Ayurveda et la phytothérapie, et c’est maintenant le moment idéal pour envisager le bien-être mondial. Des recherches plus approfondies sur l’Ayurveda et les formes conventionnelles de médecine sont nécessaires pour élargir leur portée et leur popularité.

Comment l’Ayurveda peut-elle jouer son rôle dans l’amélioration de la situation actuelle des soins de santé en Inde avec le système existant?

Certaines améliorations sont nécessaires, comme la disponibilité de meilleures infrastructures pour les hôpitaux ayurvédiques, qui ne sont pas équipés d’équipements et de systèmes de diagnostic modernes. Les praticiens ayurvédiques sont confrontés à ce problème car certains outils sont nécessaires pour diagnostiquer les maladies modernes telles que les niveaux de sucre, les appareils de pression artérielle, etc.

Les médicaments ayurvédiques sont achetés et fabriqués à faible coût; ainsi, il fournit un traitement abordable. Si les herbes ayurvédiques sont administrées sous forme de poudre, elles peuvent donner des résultats plus rapides. Le traitement ayurvédique, s’il est pris correctement, peut avoir des résultats plus rapides, tout comme l’allopathie, mais sans effets secondaires.

Comment voyez-vous la croissance de Vedas Cure en tant que marque émergente de technologie de la santé dans les années à venir? Quelles sont les nouveautés que vous proposez?

Nous avons 200 produits, et la plupart des produits sont basés sur des maladies; nous ne vendons pas d’herbes classiques telles quelles. Les herbes et les spécialités ayurvédiques doivent être prises après consultation des experts. Une fois que nous comprenons les problèmes de santé réels, nous donnons au patient la forme et la dose correctes du médicament. C’est pourquoi nous avons toute une équipe d’experts de la santé qui parlent avec chaque client et fournissent des conseils individuels pour garantir de meilleurs résultats.

Nous avons développé une formulation à base de plantes unique composée de 33 herbes pour les hémorroïdes. Nous proposons de nouveaux produits pour les problèmes neurologiques tels que la migraine, la dépression, l’anxiété et les crises de panique. Outre les herbes ayurvédiques, nous prévoyons de lancer des huiles essentielles pour la peau et le bien-être mental. Par exemple, l’huile de jojoba et l’huile de Kumkumadi sont bonnes pour la peau; L’huile de lavande est bonne pour la santé mentale et l’insomnie et le Tagar est également très efficace pour bien dormir. Nous arrivons avec un nouveau produit appelé Fat Care, qui sera lancé le mois prochain. Nous lancerons également un traitement ayurvédique pour le psoriasis, le vitiligo, etc.

Nous pensons que 80% des maladies sont dues au stress mental – diabète, hypertension, obésité, constipation, hémorroïdes, etc. Si le stress est pris en charge, la plupart des maladies peuvent être traitées avec un régime alimentaire approprié et du yoga. Nous proposons un concept appelé la guérison par le son, où nous créons des vibrations sonores à travers des bols chantants; ces vibrations amènent une personne en mode de sommeil profond et de relaxation.

Comment planifiez-vous vos stratégies de marketing pour faire de Vedas Cure une marque domestique proposant des produits à base de plantes, des médicaments et des consultations en ligne?

Nous sommes une entreprise orientée client. Nous suivons la stratégie marketing orientée client et avons une équipe dédiée qui fonctionne en fonction des précieux commentaires reçus de nos clients. Notre CRM a des données de plus de 6 personnes lakh qui utilisent notre produit et nous visons à satisfaire tous les clients de notre base de données afin qu’ils nous reviennent et réfèrent également nos produits et services à d’autres. Si le client n’est pas satisfait de notre produit, nous reprenons le produit et lui envoyons un nouveau produit personnalisé. Notre objectif est de fournir le meilleur service possible, nous avons donc une stratégie de service et obtenons une recommandation de personnes qui ont obtenu nos produits.

