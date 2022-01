Une recrue du bureau du shérif de Californie a été identifiée après avoir été abattue le long de l’autoroute d’Oakland

Une recrue du département du shérif de Californie qui a été tuée dans une fusillade sur l’autoroute d’Oakland mardi a été identifiée, a confirmé le bureau du shérif du comté d’Alameda.

David Nguyen, 28 ans, n’était pas en service lorsqu’il a été abattu alors qu’il rentrait de l’académie en voiture, ont indiqué les autorités. Il devait obtenir son diplôme en février.

Les enquêteurs n’ont pas conclu si Nguyen était la cible de la fusillade.

« Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un choisirait d’utiliser son arme, probablement pour rien », a déclaré le sergent du shérif du comté d’Alameda. JD Nelson a déclaré à FOX 2 de la Bay Area. Il a qualifié Nguyen de « bien aimé » et de « très motivé ».

La famille et la petite amie de Nguyen étaient « désemparées » par son meurtre, a rapporté FOX 2.

Après que Nguyen a été abattu près du péage du pont San Francisco-Oakland Bay, son véhicule s’est écrasé contre une rambarde. Il a été transporté à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures, selon FOX 2.

« En mémoire de la recrue David V. Nguyen de la 172e Académie du bureau du shérif du comté d’Alameda », a écrit le bureau du shérif dans un message Twitter accompagné de photos de Nguyen.

Plus tard mardi, le personnel du bureau du shérif et de la California Highway Patrol se sont alignés et ont salué son cercueil recouvert d’un drapeau alors qu’il était chargé dans une camionnette du coroner d’un hôpital d’Oakland.

« Nos députés viennent de charger le corps de notre jeune recrue de l’académie de police pour une procession des forces de l’ordre de l’hôpital Highland à notre bureau du coroner », a écrit le bureau du shérif dans un communiqué publié avec une vidéo sur Twitter mardi. « Nous sommes navrés et perturbés par cet acte insensé de violence armée. »

La recrue du bureau du shérif du comté d’Alameda, David Nguyen, a été tuée par balle alors qu’elle rentrait chez elle en voiture depuis le centre de formation mardi. (Bureau du shérif du comté d’Alameda)

Le représentant américain Eric Swalwell, qui représente la Bay Area, a tweeté mercredi : « Que Dieu bénisse cette recrue des @ACSOSheriffs, assassinée la nuit dernière près du Bay Bridge. Paix à sa famille. Et j’espère que le tonnerre de la justice arrivera bientôt à son assassin.

