Une réécriture infusée d’Arsenal du hit de 1977 de Status Quo devient virale après une impressionnante démonstration de Smith Rowe et Saka

Après une victoire épique 10-0 contre Saint-Marin, l’Angleterre s’est qualifiée pour la Coupe du monde du Qatar 2022 qui a vu deux stars essentielles d’Arsenal devenir virales sur les réseaux sociaux.

Saint-Marin a eu du mal à gérer le rythme de l’Angleterre alors que les buts affluaient à un rythme étonnant, dont deux provenaient du duo d’Arsenal, Emile Smith Rowe et Bukayo Saka.

Emile Smith Rowe et Bukayo Saka sont entrés dans l’histoire après avoir contribué à la qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 au Qatar

Le sixième but de Smith Rowe et la tête gagnante tardive de Saka ont suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de l’Angleterre et des Gunners, à tel point que les jeunes ont eu leur propre chant. Scènes.

Semble familier? Le chant nous a laissés nostalgiques et nous a ramenés au tube de Status Quo, Rocking All Over The World – un vrai bazar, n’est-ce pas ?…

Le groupe de rock anglais formé en 1962 a eu plus de 60 hits au Royaume-Uni, plus que tout autre groupe de rock, y compris « Rockin’ All Over the World », « Whatever You Want » et « In the Army Now ».

Après avoir sorti plus de 100 singles et 33 albums, Status Quo est prêt pour sa tournée Out Out Quoing UK pendant la période de Noël fin novembre et début décembre 2022.

On se demande si Smith Rowe et Saka feront des apparitions en guest star…

Et ce ne sont pas seulement les fans qui sont amoureux du duo, des joueurs d’Arsenal ont également été aperçus en train de chanter le chant populaire.

Le mois dernier, Rob Holding a posté une vidéo de lui-même, Ben White et le reste de l’équipe en train de se mettre au diapason de l’entraîneur de l’équipe.

On adore le voir !

Smith Rowe a réfléchi à son premier but international senior, avant d’expliquer à quel point c’était spécial de jouer aux côtés de son coéquipier Saka.

Le pilote de 21 ans a déclaré : « Pour être honnête, je vibre, mais l’objectif principal était les qualifications ce soir et nous sommes heureux d’avoir fait cela aujourd’hui.

« C’est un peu surréaliste pour être honnête, c’est dommage que mes parents n’aient pas pu être ici pour le voir, mais je suis sûr qu’ils seront fiers.

« En revenant, j’ai beaucoup appris et je suis tellement reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer. Je vais juste continuer à travailler dur et nous verrons ce qui se passera.

« Saka et moi sommes si proches depuis si longtemps, nous avons grandi ensemble, nous avons joué ensemble à l’académie d’Arsenal.

Smith Rowe et Saka ont commencé leur voyage à Arsenal ensemble dans l’académie des jeunes du club

« Le voir jouer pour l’Angleterre, je suis vraiment fier de lui et tout le monde à Arsenal l’est aussi et ce fut également un plaisir de jouer avec lui pour l’Angleterre ce soir. »

Il ne fait aucun doute que nous assisterons au partenariat passionnant et au chant contagieux lors du prochain match de Premier League contre Liverpool.

