Une réédition vertueuse atteint une nouvelle génération

Un petit nombre de chansons sélectionnées sont tellement puissantes et ont tellement de résonance émotionnelle qu’elles se connectent à plus d’une génération et deviennent des hits n ° 1 à deux époques différentes. C’était donc pour les frères justes avec l’imparable « Unchained Melody ».

Le morceau avait été écrit 36 ​​ans plus tôt, avec des paroles de Hy Zaret sur une musique d’Alex North, dans le cas classique d’une chanson qui a survécu au film pour lequel elle a été écrite. Unchained était un film de prison dont on se souvient peu de nos jours, bien qu’il ait la particularité d’une petite apparition non créditée du grand jazz Dexter Gordon. À la sortie du film, la chanson est devenue un R&B américain n°1 pour Al Hibbler et Roy Hamilton ; La version de Hibbler est passée au n°3 du palmarès pop.

Une décennie plus tard, l’équipe des Righteous Brothers composée de Bobby Hatfield et Bill Medley était une propriété phare de leur numéro un international de 1964, « You’ve Lost That Lovin’ Feelin », et d’autres performances à succès imposantes, notamment sur « Juste une fois dans ma vie » (plus tard couvert par les garçons de la plage sur 15 Big Ones).

Encore une fois déchaîné

L’enregistrement de « Unchained Melody », crédité au duo mais en réalité, un solo de Hatfield, a donné une seconde vie à la chanson en 1965, atteignant le n ° 4 du palmarès pop américain et atteignant le n ° 14 au Royaume-Uni. Mais c’est sa sélection pour la bande originale du film à succès Ghost de 1990 qui en a fait à nouveau un hymne pour le duo. La version originale est passée au n°1 du palmarès Adult Contemporary de Billboard et au n°13 du Hot 100, tandis qu’une interprétation réenregistrée par Bobby et Bill est allée au n°19 de la pop.

Dans le classement britannique du 27 octobre 1990, l’original de 1965 est revenu sur les best-sellers au n ° 3 et, une semaine plus tard, a commencé une course de quatre semaines au n ° 1 pour souligner son statut d’une des chansons pop les plus durables de tout le temps. Le droit d’auteur qui traverse les époques a attiré plusieurs centaines de reprises, par des artistes aussi variés que Cab Calloway, Dionne Warwick, les Suprêmes, Waylon Jennings, Elvis Presley, et Kenny Rogers.

