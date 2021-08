Par le temps Le groupe sont venus enregistrer leur troisième album, en mai 1970, les attentes étaient grandes. Ils avaient déjà été Bob Dylan‘s backing group, puis se sont séparés pour jouer un rôle essentiel dans le changement de direction de la musique américaine avec leur chef-d’œuvre de 1968, Musique de Big Pink, et sa suite éponyme. À en juger par son titre, Stage Fright a suggéré que le groupe savait qu’ils auraient encore plus à prouver.

En guise de geste envers les habitants de Woodstock – qui avaient enduré certains des problèmes liés à la vie dans une ville qui abritait des musiciens célèbres – The Band a proposé d’enregistrer Stage Fright lors d’un concert privé dans une ville. La proposition a été rejetée par le conseil local, et le groupe a donc enregistré l’album au Woodstock Playhouse sans public. Le jeune ingénieur Todd Rundgren était en charge de l’acoustique, et le guitariste/chanteur Robbie Robertson a déclaré : rideau, vous avez le son de la maison là-dedans.

Bien que The Band ait eu la vie privée pour être créatif, les angoisses de la célébrité et de la célébrité sont évidentes dans les thèmes de la peur et de l’aliénation qui imprègnent Stage Fright, sorti le 17 août 1970.

Les chansons sont plus personnelles que celles de leurs deux premiers albums, et un point culminant incontestable est la chanson titre, une chanson franche sur la lutte de Robertson contre le trac. Il transforme ses craintes de jouer devant un public en une complainte universelle. Robertson a déclaré: “Dans ‘Stage Fright’, beaucoup de choses que j’essayais de retenir commençaient à sortir.” Le bassiste et violoniste Rick Danko prend la voix principale de la chanson et offre une performance puissante, habilement soutenue par le jeu d’orgue fluide de Garth Hudson.

Stage Fright a continué à souligner la virtuosité de The Band. Hudson a également joué du piano électrique, de l’accordéon et des saxophones ténor et baryton sur le disque, tandis que Levon Helm a joué de la batterie, de la guitare et des percussions (et a chanté le chant principal sur quatre chansons), et Richard Manuel a joué du piano, de l’orgue, de la batterie et du clavinet.

Tout ce talent instrumental, ainsi que l’habileté de Manuel en tant que chanteur, se sont réunis sur “Sleeping”, une composition de Robertson-Manuel qui mélange des inflexions rock et jazz dans un joyau ruminatif.

Ce couple a également co-écrit “Just Another Whistle Stop”, qui se déroule dans un style de groupe enjoué, tandis que l’ambiance s’assombrit à nouveau sur “The Shape I’m In” et l’accrocheur “The WS Walcott Medicine Show”. Le sombre “Daniel And The Sacred Harp” est une parabole sur un musicien vendant son âme : “Le moment de vérité est à portée de main/Juste un cauchemar de plus que vous pouvez supporter.” Robertson, qui a écrit la chanson, a déclaré qu’il essayait de faire comprendre à quel point les choses semblaient impuissantes et vulnérables pour les musiciens à l’époque.

Helm chante tendrement sur la berceuse poignante de Robertson « All La Glory », qu’il a écrite pour son enfant. Le jeu d’accordéon gracieux de Hudson fait ressortir le meilleur des paroles émouvantes, tandis que “The Rumour”, l’une des sept chansons que Robertson est crédité d’avoir écrit en solo, est une autre offre solide.

Dans leur critique de 1970, le magazine Rolling Stone a qualifié l’album d'”insaisissable”. En effet, Stage Fright a l’incertitude d’un disque réalisé à une époque où les liens entre les membres du groupe étaient mis à l’épreuve par des frictions personnelles et professionnelles. “C’était un album sombre”, a admis Helm plus tard. « Et un reflet fidèle de la météo psychique collective de notre groupe. Nous avons tous réalisé que quelque chose n’allait pas, que les choses commençaient à glisser.

Cependant, en tant que morceau de musique, il résiste à l’épreuve du temps. Et le public l’aimait aussi à l’époque. Stage Fright a atteint la meilleure position en carrière de n ° 5 dans les charts d’albums et est devenu disque d’or après avoir vendu plus d’un demi-million d’exemplaires.

