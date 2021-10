Une réflexion sur les controverses technologiques et la recherche de réponses : un bilan de bien-être

Perspective. Ce n’est pas plus essentiel que lorsque « les choses s’effondrent », pour emprunter au chef-d’œuvre de Chinua Achebe.

Le monde de la technologie a récemment eu son lot de controverses et de révélations peu flatteuses sur les produits et les décisions des entreprises. Ceux-ci vont de la santé de la plate-forme FB à Apple, Google, les médias sociaux et l’esclavage, les lunettes FB/Ray Ban, Instagram for Kids et la technologie de prévention CSAM d’Apple. Bien que chacun soit différent, ce qu’ils partagent en commun est soit un impact négatif sur les utilisateurs et la société (FB ou esclavage), soit une violation potentielle des attentes (CSAM). L’effet net de ces histoires soulève des inquiétudes quant à la technologie que nous utilisons et à la façon dont elle pourrait nuire à nous-mêmes et aux autres. Lorsqu’il y a des divergences d’opinion ou un manque d’informations, la clarté est essentielle pour que nous puissions nous protéger.

En santé publique, nous rencontrons des controverses autour des mesures et stratégies d’atténuation pour contenir une pandémie, souvent dans un contexte de divergences d’opinion honnêtes, de désinformation et de mensonges purs et simples et de théories du complot. Le théâtre public dans lequel elles se déroulent est une population mondiale dans laquelle une majorité n’a pas le bagage éducatif et technique nécessaire pour évaluer de manière critique les mérites de ces controverses. C’est moins le cas dans le monde de la technologie sur des sites comme TMO où la majorité des lecteurs sont des consommateurs engagés et férus de technologie. Néanmoins, il est important, même dans ces lieux, de faire un bilan de santé et de discuter des meilleures pratiques en matière d’hygiène de l’information ; obtenir les faits et utiliser les faits pour évaluer les avantages et les risques, et ce que nous pouvons faire pour minimiser les risques. Cela est aussi vrai pour les produits et services technologiques que pour les pandémies et les épidémies.

En ce qui concerne les produits/services technologiques, nous avons besoin d’un point de vue sur trois sujets distincts mais interdépendants ; la société productrice, le rapport bénéfice/risque associé à ce produit/service, et ce que nous pouvons faire pour optimiser les bénéfices par rapport aux risques.

Prenons-les dans l’ordre.

La société et la gestion des attentes

Toutes les entreprises ont des antécédents, qui couvrent la philosophie d’entreprise, le modèle commercial, les partenariats, la gamme et l’orientation des produits, la satisfaction des utilisateurs et l’impact social. Certaines de ces informations sont subjectives, mais une grande partie est soit objective, soit dérivée d’un consensus. La plupart d’entre nous ont déjà une idée de cette société, basée sur une expérience antérieure, sachant que cela peut changer avec le temps. Il existe une tendance, en particulier dans la communauté Apple, à attribuer une valeur ambitieuse, au-delà des produits, à l’entreprise elle-même. Ces aspirations peuvent être irréalistes lorsqu’elles sont appliquées à n’importe quelle entreprise, en particulier en ce qui concerne les questions sociopolitiques.

Pour Apple, ces attentes vont au-delà de la confidentialité, une position à laquelle Apple s’est publiquement engagé, pour les droits humains et civils. Bien que louable, nous devons nous rappeler qu’Apple (ou toute autre entreprise) est toujours une entreprise sous pression pour rester compétitive et prendra finalement des décisions qui protégeront sa compétitivité, sa viabilité et sa croissance. Il existe une tension constante entre le profit et le bien social, et différentes sociétés et leurs conseils trouveront des points d’équilibre différents. Il ne faut pas être surpris lorsqu’une entreprise adopte une solution d’économie de viabilité commerciale à un problème plutôt qu’une solution moins compromettante. Nous devrions nous attendre à cela, plutôt qu’à l’activisme social.

La nature de la technologie et le rapport bénéfice/risque

Les produits sont livrés avec différentes marges de sécurité. Il faut évaluer, en fonction de ses propres pratiques et besoins, si les avantages d’un produit l’emportent sur les risques, ou plus précisément, si ces risques sont acceptables ou inacceptables. Cela variera selon l’utilisateur.

Un moyen simpliste d’évaluer le risque consiste à classer ces produits en fonction de leur exposition requise à Internet, une approximation de l’exposition à d’autres humains. Il s’agit d’une mesure du facteur humain contrôlable et incontrôlable, et d’être capable de gérer son propre risque par rapport à être à la merci du comportement à risque des autres.

Le rapport bénéfice/risque est le plus élevé pour les produits pour lesquels aucune exposition n’est requise, comme une application de traitement de texte sur un appareil personnel. Le rapport bénéfice/risque diminue si nous devons collaborer avec une équipe sur une application ou une plate-forme, mais que nous avons peu ou pas de contrôle sur les pratiques de sécurité (ou l’honnêteté) des autres membres de l’équipe. Dans ce cas, notre interaction avec l’appareil/service peut ne pas être plus sécurisée que son participant le moins fiable. Le rapport bénéfice/risque peut encore diminuer sur une application de réseau social ou un service professionnel, où des personnes ou entités inconnues pourraient avoir accès à nos activités ou données, ou même au serveur hôte et aux magasins de données. En bref, moins le contrôle personnel sur le produit/service mais spécifiquement nos données est important, plus le risque est grand.

