Une réforme de l’éducation toujours nécessaire 10z viral

Jennifer Panditaratne aide Hazeline dans ses devoirs de lecture alors qu’elle fait l’école à domicile dans le comté de Broward, en Floride, le 29 mai 2020. (Maria Alejandra Cardona/.)

C’est peut-être la meilleure option pour certaines familles, mais les conservateurs ne devraient pas s’y fier à la place d’une réforme durable de l’éducation publique.

La pandémie a exposé les verrues du système scolaire public. Les élèves ont souffert sur le plan scolaire et l’émergence récente d’une théorie critique de la race a préoccupé de nombreux parents. Bien qu’il y ait eu des cas très médiatisés de parents qui ont tenu tête aux conseils scolaires contre les fermetures d’écoles et la théorie critique de la race, un nombre record de parents se tournent vers l’enseignement à domicile. Alors que le désir de s’occuper personnellement de son enfant doit être félicité, l’enseignement à domicile en masse ne peut pas être la réponse à notre crise éducative.

Le problème de l’échec des écoles publiques chez les enfants de notre pays est assez troublant. Les syndicats d’enseignants de tout le pays ont entravé les efforts pour rouvrir rapidement les écoles après la fermeture de la pandémie, et les élèves ont été contraints de fréquenter des écoles hybrides et éloignées. Ces méthodes étaient évidemment moins efficaces sur le plan scolaire. Malheureusement, même lorsque les élèves fréquentent l’école régulièrement, le produit éducatif est souvent assez pauvre.

Les districts scolaires du centre-ville semblent incapables d’enseigner aux enfants les bases de la lecture et de l’écriture. En fait, de nombreux districts ont eu recours à la simple transmission des étudiants au lieu de les retenir pour les cours de rattrapage. La situation dans un district scolaire de Baltimore est devenue si mauvaise que 41 % des élèves du secondaire gagnaient moins de 1,0 GPA.

Un parent a fait remarquer que le modèle d’apprentissage hybride ne fonctionnait pas pour son enfant atteint d’autisme. Elle a décidé de faire l’école à la maison :

Je sais que certaines personnes ont eu du succès avec l’apprentissage virtuel et que certaines personnes l’aiment vraiment. Ce n’était tout simplement pas ça pour nous. Nous avons décidé que nous voulions voir si nous pouvions faire mieux avec l’enseignement à domicile. . . . En fait, je l’ai vu s’épanouir dans beaucoup de ses domaines de lutte, plus que toutes les années d’éducation spécialisée réunies.

Alors que certains se plaignent que les écoles publiques n’en font pas assez pour enseigner, d’autres s’inquiètent de ce qu’on enseigne à leurs enfants. L’adoption de plus en plus répandue de la théorie critique de la race est alarmante. Au mieux, le CRT est une méthode d’analyse qui devrait être réservée aux étudiants diplômés dans des domaines de niche de la théorie littéraire. Au pire, cela ne devrait pas être enseigné du tout.

De nombreux parents se sont battus contre le CRT avec succès. Cependant, un nombre croissant de parents ont choisi d’abandonner complètement le système scolaire public. Un nouveau rapport de l’Associated Press a révélé que le nombre d’enfants scolarisés à domicile avait doublé en seulement six mois. Une famille a décrit sa décision de la manière suivante : « Je ne voulais pas que mes enfants deviennent une statistique et ne réalisent pas leur plein potentiel », a déclaré Robert Brown, un ancien enseignant qui fait maintenant de la consultation. « Et nous voulions qu’ils aient une compréhension très solide de leur foi. »

La décision de la famille Brown est tout à fait compréhensible. J’ai moi-même été scolarisé à la maison pendant une brève période. Cependant, un exode massif d’enfants conservateurs du système scolaire public n’est pas une solution viable à l’échelle nationale.

D’une part, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas les moyens d’enseigner à leurs enfants à la maison. Les familles les plus pauvres peuvent être incapables de vivre avec un seul revenu. Les familles plus aisées peuvent ne pas vouloir diminuer considérablement leur niveau de vie en coupant un flux de revenus. Certains ne voudront tout simplement pas assumer la tâche d’éduquer personnellement leurs enfants.

Pourtant, même si une masse critique de parents conservateurs était disposée à quitter le système scolaire public, la plupart de la population serait toujours éduquée dans un cadre traditionnel. 91 % des élèves fréquentent une école publique, qu’il s’agisse d’une école à charte ou d’une école publique assignée. De plus, entre 30 et 40 % des Américains s’identifient comme conservateurs. Ainsi, même si chaque ménage conservateur scolarisé à la maison ou envoyait ses enfants dans une école privée, cela laisserait toujours le programme «éveillé» comme force éducative dominante.

Maintenant, la grande majorité des parents se concentrent principalement sur la préservation de l’innocence, de la dignité et de la foi de leur propre enfant. Les implications sociétales plus larges sont secondaires. Malheureusement, si les conservateurs quittent le système scolaire sans reculer, la dérive culturelle de la gauche se poursuivra. Les écoles publiques éduquent la prochaine génération d’électeurs, d’activistes et de penseurs. Prendre soin de son propre enfant nécessite un intérêt sain pour l’éducation des autres. Le vieux proverbe « il faut un village pour élever un enfant » sonne vrai, à cet égard.

Les parents devraient jouer un rôle actif dans l’éducation de leurs enfants, mais cela ne doit pas nécessairement être entièrement à la maison. Les enfants apprennent toujours et leur éducation ne devrait pas s’arrêter aux portes de l’école. Au-delà de l’enseignement à domicile, tout le monde, même les élèves-maison, devrait s’impliquer dans les réunions du conseil scolaire et les courses locales. De telles courses sont d’une importance cruciale.

Le système scolaire public ne fait pas son travail d’enseignement efficace aux enfants, et le programme enseigné est à juste titre critiqué. Cependant, la montée en flèche des chiffres de l’enseignement à domicile n’est pas la solution. L’enseignement à domicile n’est pas viable financièrement pour de nombreuses familles, et il est insensé de croire que céder la culture éducative aux gauchistes n’affectera pas tous les enfants à la fin. L’enseignement à domicile peut être la meilleure option pour certaines familles, mais les conservateurs ne peuvent pas et ne devraient pas s’y fier au lieu d’une réforme durable de l’éducation.