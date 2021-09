Une règle pour eux ! Les sauvages du Brexiteer ont “intitulé” Macron alors que la guerre de la pêche se profile | Politique | Nouvelles

in

Jayne Adye a déclaré que les récentes recherches entreprises par elle dans son rôle de directrice du groupe de campagne pro-Brexit Get Britain Out ont tourné en dérision les plaintes françaises – car la grande majorité des demandes de licence de pêche de l’UE ont été approuvées par le gouvernement britannique. La ministre de la Maritime, Annick Girardin, a déclaré aujourd’hui que la France déciderait d’ici deux semaines sur d’éventuelles mesures de représailles après que la Grande-Bretagne et l’île anglo-normande de Jersey aient refusé à des dizaines de bateaux de pêche français une licence pour opérer dans leurs eaux territoriales.

Paris a accusé Londres de faire de la politique avec les droits de pêche post-Brexit et a exhorté les autres pays de l’Union européenne à adopter une position tout aussi ferme contre ce qu’il a appelé le mépris de la Grande-Bretagne envers la nouvelle relation commerciale.

Cependant, Mme Adye n’a pas tardé à rejeter les griefs de la France, soulignant une demande d’accès à l’information déposée auprès du Defra plus tôt cette année, dans laquelle elle demandait : “Combien de demandes de navires de l’UE pour pêcher dans la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni et la plage de 6-12 milles marins du Royaume-Uni est actuellement soumise et en attente d’approbation ? »

Cela a révélé qu’au 18 août, seulement 84 demandes de navires de l’UE pour pêcher à la fois dans la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni et dans la plage de 6 à 12 milles marins du Royaume-Uni étaient actuellement soumises et en attente d’approbation.

C’est en comparaison avec près de 1700 navires qui ont reçu leurs licences depuis le début de l’année.

Alors que le DEFRA ne détenait aucune information sur le nombre de demandes rejetées pour ces eaux depuis le début de 2021, une précédente réponse du FOI reçue par Get Britain Out, a révélé qu’aucune demande n’avait été rejetée sur les milliers qui avaient été reçues.

Mme Adye a déclaré: “Cela expose une fois de plus clairement les tentatives flagrantes des pêcheurs de l’UE – et en particulier des autorités françaises – d’essayer de saper la souveraineté du Royaume-Uni, s’attendant à recevoir un traitement spécial parce qu’ils essaient de faire un tsunami de une ondulation d’eau.

Mme Adye a déclaré que la barre fixée par le Royaume-Uni en ce qui concerne les licences de pêche était “déjà ridiculement basse”, les pêcheurs devant simplement fournir une preuve de pêche dans les eaux britanniques à un moment donné au cours des cinq dernières années – ainsi qu’une capacité de suivre qui espèces de poissons qu’ils attrapent et leur localisation par satellite.

Elle a ajouté : « Si une barre aussi basse ne peut pas être respectée, alors pourquoi devrions-nous faire confiance à ces navires pour pêcher dans nos eaux ?

« Où dans le monde une nation côtière indépendante devrait-elle céder l’accès à ses eaux côtières qui constituent le fondement de la reconstruction d’une industrie de la pêche nationale ? »

La Grande-Bretagne ne pourrait pas espérer reconstruire son industrie de la pêche si elle “se rendait” aux exigences de l’UE, a-t-elle souligné.

Elle a ajouté : « Le Royaume-Uni ne subira pas de chantage pour qu’il renonce au peu de contrôle que nous avons sur nos eaux, car une poignée de pêcheurs ne se soucie pas d’équiper leurs navires de l’équipement nécessaire.

« Qu’ont-ils à cacher ?

« Il est temps que le gouvernement britannique riposte aux « fausses nouvelles » crachées par ceux sur le continent, essayant constamment de saper notre légitimité et de nous maintenir liés à l’Union européenne indépendamment de nos souhaits démocratiques.

« L’UE essaie continuellement de décimer la réputation du Royaume-Uni sur la scène mondiale, nous laissant perçus par les autres nations comme rien de plus qu’une colonie désobéissante de l’UE.

« Le Royaume-Uni ne tolérera plus ce genre de comportement. »

S’exprimant aujourd’hui, Mme Girardin a déclaré que les pêcheurs français ne devraient pas être pris “en otage” par les Britanniques à des fins politiques, suggérant que les représailles pourraient impliquer l’approvisionnement en énergie, les échanges éducatifs, les flux commerciaux et les liaisons ferroviaires.

Elle a déclaré aux journalistes : « Sur tous les sujets, les Britanniques traînent les pieds ou ne respectent pas leurs engagements. »