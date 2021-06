Une règle uniforme pour les IMF peut conduire à une tarification compétitive des prêts

Bien que l’accent du document soit mis sur le surendettement et les écarts de prix, il existe certains défis à la mise en œuvre réelle sur le terrain de certaines recommandations, a déclaré Edelweiss Research.

Le cadre proposé par la Reserve Bank of India pour harmoniser les cadres réglementaires pour divers prêteurs réglementés dans l’espace de la microfinance devrait aider le marché à étendre sa taille et conduire à des « prêts responsables » et à une tarification des prêts « induite par le marché » en raison de la concurrence .

Il resterait cependant à voir comment la suppression du plafond de marge pour les NBFC-IMF conduirait à une réduction des taux d’intérêt pour les emprunteurs, si les suggestions sont mises en œuvre, selon les observateurs du secteur. La mise en œuvre réelle sur le terrain de certaines des recommandations pourrait poser des problèmes.

Le cadre suggéré dans le document consultatif sur la réglementation de la microfinance a proposé d’introduire une définition commune des prêts de microfinance pour toutes les entités réglementées, plafonnant les sorties en raison du remboursement des obligations de prêt d’un ménage à un pourcentage du revenu du ménage, un conseil a approuvé politique d’évaluation des revenus des ménages, alignement des directives de tarification pour les NBFC-IMF avec les directives pour les NBFC et introduction d’une fiche d’information simplifiée standard sur la tarification des prêts de microfinance pour une meilleure transparence.

« Un cadre réglementaire uniforme pour le secteur de la microfinance garantira des règles du jeu équitables entre tous les acteurs réglementés. C’est une très bonne initiative de plafonner l’endettement des emprunteurs à 50 % du revenu du ménage. La suppression du plafond de marge pour les NBFC-IMF et le plafond de deux prêteurs pour ces entités aideront le marché à se développer », a déclaré Chandra Shekhar Ghosh, directeur général et PDG de Bandhan Bank.

L’agence de notation Icra a déclaré que les réglementations proposées visaient à offrir plus de flexibilité aux sociétés de financement non bancaires et aux institutions de microfinance (NBFC-IMF) dans la tarification des prêts ; cependant, ils auraient besoin d’avoir des politiques approuvées par le conseil d’administration et des divulgations améliorées.

« La suppression des plafonds de taux d’intérêt devrait mettre les acteurs en concurrence sur la tarification des prêts. Nous nous attendons à ce que les forces du marché profitent aux emprunteurs à long terme, mais comme les emprunteurs sont moins sensibles aux taux d’intérêt, leur transmission par les prêteurs peut prendre du temps », a déclaré Sachin Sachdeva, vice-président et chef de secteur, Finance. Sector Ratings, Icra, a déclaré à FE.

Le plafonnement de l’endettement des emprunteurs à 50 % du revenu des ménages dans les zones rurales et urbaines/semi-urbaines peut avoir un impact sur la croissance globale du crédit dans le secteur de la microfinance. « Avec un plafond du ratio obligation fixe/revenu à 50 % et tout en répondant aux critères de revenu des ménages de 1 25 000 Rs et 2 000 000 Rs pour les zones rurales et urbaines/semi-urbaines, respectivement, l’endettement maximal admissible de la microfinance rurale les emprunteurs pourraient être inférieurs aux niveaux actuels à moins que la durée ne soit prolongée (actuellement environ 24 mois), tandis que la même chose pourrait augmenter pour les zones urbaines/semi-urbaines. Cela peut avoir un impact sur la croissance globale du crédit dans l’industrie », a ajouté Sachdeva.

S’adressant à FE, le directeur général et PDG d’Ujjivan Small Finance Bank, Nitin Chugh, a déclaré que les recommandations de la RBI, si elles étaient mises en œuvre, garantiraient des prêts bien plus responsables dans l’espace de la microfinance. «Ce sera certainement un bon avantage à long terme pour les emprunteurs et les acteurs de l’industrie. Il est peu probable qu’il puisse y avoir une mauvaise utilisation des directives de tarification flexibles pour les NBFC-IMF parce que la tarification des prêts serait déterminée par le marché sur le dos de la concurrence. Des règles du jeu équitables pour les participants au marché assureront l’expansion de la taille du marché », a déclaré Chugh.

