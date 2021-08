Une règle vax est-elle la prochaine étape pour les compagnies aériennes ? 10z viral

Un tour d’horizon hebdomadaire de l’actualité du transport aérien et des aéroports

Aug. 20, 2021

Dans les nouvelles de cette semaine, la règle du masque obligatoire du gouvernement fédéral pour les passagers des compagnies aériennes a été prolongée jusqu’à la mi-janvier, de même que la suspension par American Airlines des ventes d’alcool en cabine principale; La FAA inflige une amende à 34 autres passagers indisciplinés pour avoir agi en vol ; certains pays exigent désormais des vaccinations contre le COVID-19 pour embarquer sur des vols, et l’on parle de plus en plus d’adopter une exigence similaire aux États-Unis ; American ramène les vols Mineta San Jose-Chicago ; Avelo à bas prix abandonne un itinéraire Burbank mais en ajoute quatre le long de la côte est; United renonce à nouveau aux frais de change de base en classe économique ; Alaska Airlines ajoute un partenaire Mileage Plus ; ainsi que des nouvelles sur les routes internationales de British Airways, Air France et Delta.

La variante delta de COVID-19 continuant de se propager à travers le pays, le gouvernement fédéral prolonge son mandat de masque pour tous les passagers des compagnies aériennes, des trains et des bus jusqu’à l’année prochaine. La règle devait expirer à la mi-septembre, mais les voyageurs devront désormais continuer à porter des couvre-visages appropriés au moins jusqu’au 18 janvier. Des sondages auprès des consommateurs ont indiqué que la plupart des voyageurs soutiennent la règle et qu’elle bénéficie également du soutien d’employés de la compagnie aérienne syndicats. Pourtant, le mandat du masque a été cité comme le facteur le plus important dans un nombre croissant d’incidents de «passagers indisciplinés» cette année. Sur près de 4 000 incidents signalés par les compagnies aériennes à la Federal Aviation Administration, environ les trois quarts d’entre eux impliquaient des personnes qui refusaient de se conformer à la règle du masque.

L’Association des agents de bord-CWA a salué cette semaine la prolongation du mandat. « Les masques sont l’outil le plus efficace pour arrêter la propagation du COVID-19. Alors que la vaccination a été la clé de l’augmentation de la demande de voyages en avion, les taux de vaccination à la traîne et l’augmentation de la variante delta ont à nouveau fait monter en flèche les cas – des vies menaçantes, une mutation virale continue et une reprise après cette pandémie », a déclaré le syndicat cette semaine. Il a déclaré que l’extension de la règle de masquage « aiderait énormément » à assurer la sécurité des voyageurs et des employés des compagnies aériennes. “Nous attendons tous avec impatience le jour où les masques ne seront plus nécessaires mais nous n’en sommes pas encore là”, a déclaré l’AFA.

Vol d’Alaska Airlines de San Francisco à Palm Springs pendant la pandémie de COVID-19, juin 2020.Chris McGinnis

Mais les agents de bord voient probablement l’extension de la règle du masque avec une certaine appréhension également. Une enquête de l’AFA publiée le mois dernier a révélé que 85% de ses membres ont dû faire face à des passagers indisciplinés ces derniers mois, dont 20 % qui ont déclaré avoir été impliqués dans des « incidents physiques ». Outre les objections au masque, de nombreux incidents en vol impliquent également des passagers ivres, et American Airlines a déclaré dans une note aux employés cette semaine qu’elle prolongeait son interdiction de vendre de l’alcool dans la cabine principale jusqu’au 18 janvier ; il devait expirer le mois prochain. La compagnie aérienne a déclaré qu’elle faisait également des progrès dans ses efforts pour arrêter la vente d’alcool à emporter dans certains de ses principaux hubs.

Avec l’actualité continue sur les incidents en vol et les passagers rebelles, un éditorial cette semaine dans la revue spécialisée Aviation Week soulevé un point intéressant. Présentant un webinaire sur la réglementation de l’aviation, il a déclaré qu'”un panel d’avocats de l’aviation a noté qu’il ne se passait presque rien de similaire en dehors des États-Unis, même si des masques sont nécessaires pour voler à peu près n’importe où”. Pourquoi les aviateurs des compagnies aériennes d’autres pays ne soulèvent-ils pas un tel chahut ? L’article citait l’avocate de l’aviation Anita Mosner disant : « Le problème sous-jacent est que nous avons politisé les processus de santé publique. L’éditorial a suggéré une application encore plus stricte contre les contrevenants, y compris des peines de prison; une répression plus sévère des ventes d’alcool dans les aéroports ; et peut-être une nouvelle règle qui permettrait aux compagnies aériennes de récupérer les dommages-intérêts des aviateurs qui causent des problèmes en vol, surtout si l’avion effectue un atterrissage imprévu

Pour sa part, la Federal Aviation Administration a annoncé cette semaine sa dernière série de sanctions civiles contre les passagers indisciplinés, et c’est un doozie. Normalement, ces annonces ne concernent que quelques passagers, mais cette fois, la FAA a déclaré avoir cité 34 dépliants pour mauvais comportement et leur a infligé des amendes d’un montant total de 531 545 $. Cela porte le total de ses sanctions contre les passagers qui se conduisent mal cette année à plus d’un million de dollars. La plus grosse amende de ce tour – 45 000 $ – a été infligée à un individu sur un vol JetBlue de New York à Orlando « pour avoir prétendument jeté des objets, y compris ses bagages à main, sur d’autres passagers ; refuser de rester assis ; allongé sur le sol dans l’allée, refusant de se lever, puis attrapant un agent de bord par les chevilles et mettant sa tête dans sa jupe. L’avion a fait une escale spéciale à Richmond et le passager a été escorté menotté. La plus petite amende, de 7 500 $, a été infligée à un aviateur sur un vol JetBlue Boston-Miami “pour avoir prétendument menacé de tuer un passager assis devant lui”. Visitez le site Web de la FAA pour lire tous les autres détails des choses horribles que certains de vos compagnons de vol font ces jours-ci.

La région de la baie bénéficiera de nouvelles routes régionales d’Alaska Airlines en septembre.Alaska Airlines

Alors que les masques obligatoires pour les voyageurs aériens sont courants dans le monde entier, il existe une nouvelle tendance dans certains pays à exiger également des vaccinations COVID pour les passagers, y compris certains pays qui ont récemment rouvert aux voyageurs américains. Le gouvernement du Canada a déclaré la semaine dernière qu’en plus d’exiger des vaccinations pour tous les employés fédéraux, il exigera une preuve des vaccins pour les membres du public voyageur d’ici la fin octobre. “Cela comprend tous les voyageurs aériens commerciaux, les passagers des trains interprovinciaux et les passagers des grands navires avec hébergement pour la nuit, tels que les navires de croisière”, a déclaré le gouvernement.

Preuve de vaccination requise arrivent également pour les passagers aériens dans certains pays européens. L’Italie a commencé ce mois-ci à exiger des passeports de vaccination de toute personne entrant dans des lieux publics intérieurs comme les restaurants, les musées, les casinos, les conférences et les réunions, et maintenant elle étendra cette exigence à compter du 1er septembre pour toute personne voyageant dans les transports publics, y compris les compagnies aériennes, les trains et les ferries. En France, le gouvernement exige désormais un abonnement santé pour les « déplacements longue distance en avion, train ou autocar » et pour les lieux couverts.

Un passager arrive pour un vol American Airlines à l’aéroport international O’Hare le 5 février 2021. Scott Olson/.

Les États-Unis pourraient-ils modifier leur politique actuelle et commencer à exiger une preuve de vaccination pour les voyageurs des compagnies aériennes nationales ? Une telle preuve est déjà requise pour embarquer sur des vols vers certaines destinations internationales qui ont un mandat de vaccination pour les voyageurs, et les États-Unis ont récemment discuté avec les compagnies aériennes de la création de protocoles de preuve de vaccination pour les voyageurs internationaux entrants. (Actuellement, les Européens et certains autres ressortissants étrangers sont toujours interdits de voyager ici, et tous les voyageurs internationaux entrants sont tenus de présenter un résultat de test COVID négatif avant d’embarquer.) De plus, l’idée bénéficie d’un large soutien du public. Un récent sondage a révélé que 64% des Américains soutiennent l’idée d’une exigence de vaccination pour tous les voyages en avion. Un éditorial sur Mashable.com a noté que plusieurs études ont montré que la peur de ne pas être autorisé à voyager est une énorme motivation pour que les Américains se fassent vacciner. « Faire le tour du pays n’est pas un droit. C’est un privilège. Si vous vous inscrivez pour voler dans une boîte de conserve, partager un espace confiné avec des dizaines d’autres personnes, alors vous demander de vous faire piquer n’est pas un pont trop loin », a écrit Tim Marcin de Mashable.

Jusqu’à présent, l’administration Biden a résisté à l’idée de passeports de vaccination obligatoires pour les voyages intérieurs. Compte tenu de la nature hautement politisée du sujet et de la perturbation continue de tant de vols intérieurs en raison de la règle de masquage, il est peu probable que l’administration impose une exigence de vaccination en plus de son mandat de masque. Cela pourrait laisser les compagnies aériennes prendre la décision d’exiger des vaccins, mais laquelle d’entre elles oserait faire le premier pas ? L’industrie des croisières a ajouté des exigences en matière de vaccins pour les passagers alors qu’elle reprend ses activités dans les ports américains, mais elle a rencontré une certaine résistance juridique, principalement de la part du gouverneur de Floride, qui a poursuivi pour empêcher les compagnies de croisière d’imposer des mandats de vaccins sur les navires partant des ports de Floride.

Dans l’actualité des routes intérieures, American Airlines a relancé cette semaine sa route suspendue entre l’aéroport Mineta San Jose et son hub de Chicago O’Hare. Le vol opère quatre jours par semaine (mardi, mercredi, jeudi et vendredi) et part de SJC à 13h07, arrivant à O’Hare à 19h40, la compagnie aérienne californienne Avelo Airlines, qui opère à partir de l’aéroport de Hollywood Burbank, a vols interrompus entre Burbank et l’aéroport de Phoenix Mesa. Mais cette semaine, Avelo a également annoncé des plans d’itinéraire pour son prochain service sur la côte est, qui utilisera l’aéroport de Tweed-New Haven dans le Connecticut comme base. Avelo prévoit un lancement le 3 novembre pour un service de New Haven vers quatre destinations en Floride : Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando et Tampa. Il n’y a actuellement aucun service sans escale sur aucune de ces routes.

Dans les autres nouvelles des compagnies aériennes, United a égalé Delta en ramenant une dispense des frais de modification pour les passagers voyageant aux tarifs économiques de base. L’exonération s’applique jusqu’à la fin décembre et est valable pour tous les billets économiques de base achetés après le 30 avril de cette année, lorsque les frais de modification ont été réimposés pour cette classe tarifaire. Les voyageurs en classe économique de base peuvent également voler en mode veille sans frais pour un vol différent le même jour de voyage, a noté le transporteur. United a également dévoilé une extension du Travel Ready Center dans son application mobile et son site Web afin que les utilisateurs puissent désormais localiser et réserver des rendez-vous pour les tests COVID-19 dans plus de 3 000 emplacements Walmart et Albertsons à l’échelle nationale.

Alaska Airlines a établi un partenariat avec le transporteur régional RavnAir.RavnAir

Alaska Airlines a un nouveau partenaire dans son programme de fidélisation: Les membres qui prennent des vols sur le transporteur intra-étatique Ravn Alaska peuvent désormais gagner des miles en Mileage Plus. « Les voyageurs qui préfèrent utiliser leur plan de kilométrage Alaska Airlines commenceront à s’accumuler immédiatement. Cependant, ils ne verront les miles sur leur compte Alaska Airlines Mileage Plan que plus tard cette année », a déclaré Ravn, notant que les échanges de miles sur Alaska Airlines commenceront en 2022.

Du côté international, le service aérien vers l’Europe continue de se relancer maintenant que la plupart des destinations y ont rouvert aux visiteurs américains qui respectent les restrictions COVID. British Airways reprendra le 31 août le service de Phoenix Sky Harbor à Londres Heathrow avec trois vols par semaine. Et Air France a fixé un lancement le 1er novembre pour le service Seattle-Paris CDG, opérant trois vols par semaine ; cette route est également desservie par Delta, partenaire d’Air France. En parlant de Delta, ce transporteur a annoncé cette semaine une nouvelle option de billetterie interligne permettant aux passagers à destination d’Amsterdam de continuer à voyager en train vers Bruxelles ou Anvers, en Belgique, sur des trains à grande vitesse Thalys via un transfert transparent à la gare de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. La billetterie intermodale air-rail est disponible depuis des années auprès d’Air France et de Lufthansa dans leurs principaux aéroports pivots.

