Une rémunération supplémentaire pour les enseignants non blancs « raciste », une tentative de retour à « quelque chose de dangereux »: militant de l’éducation

La militante de l’éducation Cynthia Garrett a fustigé la politique d’un conseil scolaire du Minnesota visant à fournir une rémunération supplémentaire aux enseignants non blancs qui encadrent d’autres enseignants non blancs comme étant « complètement racistes » mercredi sur « The Ingraham Angle ».

« C’est complètement raciste », a déclaré Garrett à l’hôte invité Sean Duffy. « … C’est une politique tellement libérale déguisée en ‘nous nous soucions de vous’ qui vous fait du bien. Et c’est une tentative de revenir à quelque chose de dangereux. »

L’ÉCOLE MOYENNE DU MINNESOTA ÉLIMINERA LES « F » POUR LUTTER CONTRE LE « RACISME SYSTÉMIQUE »

La stratégie de rétention pour les éducateurs amérindiens et autres éducateurs de couleur vise à « réduire l’isolement et augmenter les possibilités de soutien collégial », selon la politique.

Garrett a raconté l’histoire de Ruby Bridges, une étudiante noire de 6 ans à la Nouvelle-Orléans qui a été le premier enfant à intégrer une école du sud en 1960. Bridges a fréquenté l’école avec quatre maréchaux fédéraux malgré les moyens de dissuasion physiques et verbaux et même une femme portant un Black poupée dans un cercueil.

Une seule enseignante, Barbara Henry – qui est blanche – a enseigné Bridges toute l’année.

« Et je suis sûr que Mme Henry se sentait sans soutien et isolée, tout comme Ruby », a déclaré Garrett. « Mais vous savez ce qu’ils ont fait ? Ils l’ont aspiré et ils ont mis leur pantalon de grande fille, et ils ont trouvé du soutien l’un dans l’autre parce que c’est ça l’intégration. Il s’agit de comprendre que le soutien vient de tous les âges, races, formes et tailles. »

« [Bridge’s] fondation est si belle parce que le but de sa fondation est de célébrer le partage de nos différences et d’attaquer le racisme par l’intégration, pas par la ségrégation », a-t-elle poursuivi. « Ce petit enfant de 6 ans avait plus de force que ceux qui ont grandi -ups aujourd’hui ?! »

L’animateur de la série télévisée et du podcast a averti que le langage de la politique du Minnesota pourrait conduire à une « pente glissante » de régression vers la ségrégation raciale des enfants.

Le langage de la politique pourrait régresser en : « Eh bien, ces enfants ne se sentent pas bien et ils ont besoin d’être entourés d’autres enfants de la même couleur. Revenons à la ségrégation parce qu’il s’agit pour eux de se sentir soutenus », a déclaré Garrett.

« Qu’est-ce que c’est ? Vraiment, qu’est-ce que c’est ? Ruby Bridges le dit le mieux. ‘Le racisme est une maladie d’adulte, et nous [must] arrêtez d’utiliser notre [children] pour le répandre.' »