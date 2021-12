Une rencontre éclate entre militants et forces de sécurité au Jammu-et-Cachemire

Les forces de sécurité ont lancé une opération de bouclage et de recherche dans le village de Mumanhal de la zone d’Arwani dans le district suite à des informations sur la présence de militants là-bas, a déclaré un responsable de la police.

Une rencontre a éclaté entre des militants et des forces de sécurité vendredi dans le district d’Anantnag au Jammu-et-Cachemire, a annoncé la police.

Les forces de sécurité ont lancé une opération de bouclage et de recherche dans le village de Mumanhal de la zone d’Arwani dans le district suite à des informations sur la présence de militants là-bas, a déclaré un responsable de la police.

Le responsable a déclaré que l’opération de recherche s’est transformée en une rencontre après que des militants ont ouvert le feu sur les forces de sécurité qui ont riposté. Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.