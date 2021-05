Une répétition Red Bull Ring était-elle la meilleure solution au dernier mal de tête du calendrier de la F1? · .

Une opportunité a-t-elle été manquée avec l’annonce de la F1 qu’elle courra à nouveau au Red Bull Ring deux fois cette année?

Les équipes sont déjà soumises au programme de 23 courses le plus long de l’histoire. Faut-il vraiment inclure deux courses sur le même circuit?

L’épidémie de la pandémie de Covid-19 l’année dernière a conduit la F1 à rompre avec sa convention de longue date consistant à ne jamais tenir plusieurs manches au même endroit au cours d’une année civile. Le calendrier 2020 perturbé a ouvert quatre courses mois plus tard que prévu avec un double en-tête au Red Bull Ring, puis a couru deux fois à Silverstone le mois suivant.

Plus tard dans l’année, Bahreïn a organisé un autre double coup franc. Utilement, sa piste a plus d’une mise en page prête pour la F1. Sa deuxième course s’est déroulée sur le circuit extérieur, donnant un caractère complètement différent de la manche précédente une semaine plus tôt.

Cependant, la F1 n’aura pas cette option à son retour sur le Red Bull Ring cette année. La piste autrichienne est déjà l’une des plus courtes du calendrier et n’a pas de tracés alternatifs qui répondent aux exigences de longueur minimale nécessaires pour organiser un grand prix.

La seule course Mercedes de Grosjean se déroulera à huis clos L’ajout d’une deuxième course en Autriche est intervenu suite à l’annulation du Grand Prix de Turquie (16 jours seulement après son annonce, ce qui doit être une sorte de record). Istanbul Park a été ajouté au calendrier de F1 2021 à la place du Grand Prix du Canada lorsque cette course a été annulée.

Le nouvel arrangement n’est pas satisfaisant pour plus d’une raison. La date antérieure du Grand Prix de France signifie qu’il coïncide désormais avec la course d’IndyCar à Road America, à laquelle participera Romain Grosjean. Sa démonstration prévue dans une voiture Mercedes F1 devant les spectateurs du Paul Ricard n’aura donc pas lieu (son essai privé séparé se poursuivra).

Quelque 15 000 détenteurs de billets pour la course française seront confrontés à des perturbations en raison du changement de date, et tous ne pourront peut-être pas assister à l’événement maintenant qu’il a été repoussé d’une semaine. . comprend que les promoteurs du Grand Prix sont déçus par le développement, mais la décision leur a échappé. La F1 les a remerciés pour leur coopération dans un communiqué publié aujourd’hui.

Le sport a-t-il même eu besoin de remplacer sa manche turque / canadienne perdue, alors qu’il a tant d’autres courses programmées? Comme c’était le cas l’année dernière, une fois huit manches disputées, le championnat du monde est officiel, et il devrait cocher cette case bien avant la pause estivale. On pense que les accords de droits de diffusion exigent au moins 15 tours, ce que la F1 réalisera même si Covid revendique sept autres événements.

Les épreuves ultérieures du championnat sont incertaines, mais comme les événements récents l’ont sûrement démontré, la F1 ne peut pas se permettre de laisser quoi que ce soit au hasard avec Covid-19. Le vent est peut-être en train de se retourner contre la pandémie, mais il ne le fait certainement pas partout au même rythme.

Les taux d’infection et de vaccination varient énormément dans le monde. Le retour progressif à la normalité dont bénéficient certains pays est menacé par l’émergence de nouvelles variantes du virus. Face à cela, la F1 a manifestement estimé qu ‘«un oiseau dans la main en vaut deux dans la brousse» et veille prudemment à terminer le plus possible son championnat tant qu’elle le peut.

Néanmoins, une meilleure option était-elle disponible que de tenir deux courses sur la même piste? Sans manquer de respect à la manche autrichienne – qui a organisé avec succès les premières courses de F1 après Covid l’année dernière – des deux épreuves sur lesquelles “ doubler ”, la France détenait des avantages évidents. Et pas seulement pour éviter les désagréments pour les fans et permettre à la démo de Grosjean de se poursuivre.

Alors que le Red Bull Ring n’offre aucune disposition alternative, Paul Ricard a un nombre vertigineux de variantes – bien plus de 100. Alors que certaines d’entre elles ne seraient pas adaptées à la F1, un grand nombre le sont.

Cela aurait été l’occasion idéale de répondre à la question à laquelle la F1 se débat depuis son retour sur le circuit français en 2018: la course aurait-elle intérêt à contourner la chicane Mistral sur sa longue ligne droite? Différentes versions de plusieurs autres virages sont également disponibles, dont la Verrerie S-bend en début de tour. Alternativement, la série aurait pu revenir à la configuration abrégée qu’elle utilisait à la fin des années quatre-vingt.

Paul Ricard a de nombreuses configurations différentes Chez Paul Ricard, la F1 aurait pu organiser des courses sur deux circuits presque complètement différents au même endroit. Au lieu de cela, sur le Red Bull Ring, il n’a d’autre choix que de courir sur la même piste pendant deux semaines consécutives et risque donc de proposer à chaque fois un spectacle familier.

Il pourrait apporter différentes sélections de pneus pour chaque manche – Pirelli envisage ses options après avoir déjà nommé les pneus C2, C3 et C4 pour le Grand Prix d’Autriche. Mais la F1 a expérimenté ce schéma à Silverstone l’année dernière et bien que le résultat ait été deux vainqueurs différents, on peut se demander si l’un ou l’autre était une course particulièrement plus mémorable.

Tout au long des bouleversements sans précédent que Covid-19 a provoqués dans le monde, la Formule 1 a fait un excellent travail pour maintenir le spectacle sur la route. Il a effectué environ 95 000 tests Covid-19 pendant les week-ends de course avec un taux positif de 0,1%. Il a organisé 17 courses l’an dernier et est déterminé à en terminer 23 cette année.

Mais malgré tout le crédit qu’ils méritent, et bien que la décision de poursuivre le rééchelonnement de sa dernière course perdue soit compréhensible, cela semble être la deuxième meilleure solution.

