Une réplique du pack de protons Ghostbusters grandeur nature annoncée par Hasbro

Les packs de protons Ghostbusters sont généralement disponibles sous forme de répliques bon marché qui manquent d’un certain nombre de détails précis à l’écran ou de kits coûteux qui prennent beaucoup de temps et d’efforts à assembler. Hasbro a peut-être enfin atteint le compromis parfait avec sa dernière offre, qui est actuellement disponible sur son site de financement participatif Haslab.

Un engagement de 400 $ vous permet d’obtenir un pack de protons basé sur le sac à dos d’Egon Spengler de Ghostbusters: Afterlife. Hasbro dit qu’il a utilisé des scans 3D de l’accessoire de film et que le produit final comportera des intempéries détaillées, un cyclotron personnalisable et les effets sonores caractéristiques de l’accélérateur nucléaire sans licence.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Ghostbusters : Afterlife – Bande-annonce officielle

Les seules mises en garde ici semblent être l’absence d’un cadre Alice traditionnel sur lequel les accessoires d’origine ont été montés, bien qu’il semble que le sac à dos ait de la place pour qu’un seul puisse être monté sur un. Vous devrez également fournir votre propre baguette à neutrons, que Hasbro vend séparément.

Reculez, mec. Je suis un scientifique.

Galerie

Le projet a actuellement besoin de 7 000 personnes pour le soutenir, et au moment de la rédaction de cet article, il compte plus de 5 000 promesses de dons avec 44 jours restants. Il y a eu des efforts dans le passé pour produire des répliques officielles haut de gamme, avec la société d’accessoires Anovos – maintenant renommée Denuo Novo – offrant un kit de pack de protons qui a coûté bien plus de 3 000 $ et a été directement moulé à partir d’un « héros » utilisé à l’écran. soutenir.

Alors qu’il faudra attendre 2023 pour que le pack de protons soit expédié – à condition que la campagne de financement participatif soit réussie – il est encore temps de constituer une tenue Ghostbusters à la onzième heure pour Halloween. N’oubliez pas, ne traversez pas les ruisseaux si vous rencontrez d’autres exterminateurs paranormaux cette semaine.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.