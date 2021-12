Une réplique durable du « salad bowl » rend hommage à la Coupe Davis

03/12/2021 à 17:18 CET

Une sculpture du « saladier » réalisée avec des matériaux recyclés rendra hommage à la Coupe Davis pour être un tournoi de référence en matière de durabilité, puisqu’il a réduit son impact environnemental avec ‘Ecovidrio’, responsable du conseil environnemental du tournoi.

La réplique du trophée décerné par la Coupe Davis, haute de trois mètres, a été réalisée avec le verre recyclé par les madrilènes dans les containers mis en place dans onze communes de la capitale Et il a été installé ce matin dans l’Arena de Madrid, lieu où se déroule la compétition par équipes, bien qu’une fois terminé, il sera installé de manière permanente dans le Centre municipal Francisco Fernández Ochoa (Carabanchel, Madrid).

La présentation de la sculpture s’est déroulée en présence de Fernando Verdasco, directeur du tournoi ; Borja Martiarena, d’Ecovidrio; et Víctor Sarabia, directeur général des services de nettoyage de la mairie de Madrid. « Avec cette sculpture, nous perpétuons l’engagement de Madrid et de la Coupe Davis avec la durabilité, en privilégiant notre objectif commun que ce type d’événements sportifs génère l’empreinte environnementale minimale possible « déclara Martiarena.

Cette initiative s’inscrit dans le planifier « Rendre vert », que cuenta con más iniciativas relacionadas con la Copa Davis, como la implementación de una línea de buses eléctricos y gratuitos que van desde Principe Pío hasta el recinto de la competición, el reciclaje de las cuerdas de la raqueta o la lucha contra el malgasto de alimentos , entre autres.