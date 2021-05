Une réponse aux arguments de mauvaise foi sur la stratégie républicaine ⋆ .

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

P

peut-être prévisible, ma chronique sur la façon dont les républicains devraient ignorer au maximum Donald Trump au cours des prochaines années a attiré des querelles, principalement de la part de personnes qui ne souhaitent pas voir de bons conseils donnés aux républicains. Jonathan Chait du New York Magazine fait la tentative la plus proche de transformer la réponse instinctive en argument, mais il rate néanmoins le point et révèle dans le processus les angles morts de son propre point de vue.

Mauvais pour les républicains

Mon argument procède de deux séries d’hypothèses. La première est que la proéminence continue de Trump est une mauvaise nouvelle électorale pour les républicains. Tout au long de 2016-2020, Trump…