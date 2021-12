Une représentante de l’Inde remporte la couronne de Miss Univers – The News of Chihuahua – Intrelíneas

Harnaaz Sandhu, 22 ans, représentant l’Inde, est devenue Miss Univers 2021 ce dimanche.

La jeune femme, originaire de la ville de Chandigarh, a été couronnée devant la deuxième dauphine, la représentante du Paraguay, et la candidate d’Afrique du Sud.

La cérémonie a eu lieu à l’Universal Arena à Eilat, la ville la plus au sud d’Israël, au bord de la mer Rouge et à la frontière avec l’Égypte et la Jordanie.

C’est la première fois qu’Israël organise le concours, qui en est à sa 70e édition.

En raison des restrictions mises en œuvre par le gouvernement israélien pour arrêter la propagation de la variante omicron du coronavirus, qui comprend une interdiction d’entrée aux touristes, le gala d’aujourd’hui s’est tenu dans un stade à moitié occupé et sans le flux de touristes étrangers que prévu .

La gagnante a mis fin au règne le plus court de l’histoire de Miss Univers qui correspond à la Mexicaine Andrea Meza, puisque la dernière édition a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie et a eu lieu en mars de cette année en Floride, aux États-Unis.

Andrea Meza a fait sa dernière promenade en tant que Miss Univers, remerciant ceux qui ont rendu son règne possible et soulignant son travail dans la promotion de la vaccination contre COVID-19.