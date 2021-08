Une répression contre le piratage et le streaming illégal arrive

in

Le jeu de piratage de contenu a parcouru un long chemin depuis l’époque des caméscopes au cinéma et des contrefaçons vendues au coin de la rue.

Au cours des quinze dernières années, l’arrivée des méthodes de distribution numérique et l’accélération des vitesses Internet ont créé un problème d’une tout autre ampleur. Les VPN et autres technologies axées sur la confidentialité, quant à eux, ont aidé les gens à dissimuler leur activité en ligne louche.

Selon Keiron Sharp, qui dirige l’organisation anti-piratage FACT, la complexité du paysage moderne exige une nouvelle approche. Auparavant, il s’agissait de poursuivre les personnes qui gèrent des sites illégitimes, alors qu’aujourd’hui, l’accent est mis sur la prévention et la perturbation.

“Quand vous regardez en arrière au milieu des années 2000, c’est la nuit et le jour, car la technologie continue de changer le paysage légal et illégal”, a déclaré Sharp à TechRadar Pro.

« Le streaming vidéo en particulier a transformé l’industrie du divertissement, mais il a également facilité la vie des criminels. Cela a également changé la perception du public sur le piratage ; quand il n’y a pas de produit physique, il est plus difficile de convaincre les gens qu’un acte illégal a eu lieu.

L’ampleur du problème du piratage signifie qu’il peut être difficile pour FACT de déterminer où investir au mieux ses ressources. Mais Sharp dit que sa stratégie est de continuer à faire pression et à épuiser les criminels avec “acharnement” – et des mesures contre les consommateurs de contenu piraté sont également à l’ordre du jour.

Un crime sans victime ?

Une justification courante du piratage de contenu est qu’il s’agit d’un crime sans victime ; Les sociétés de production et les stars d’Hollywood peuvent se permettre de gagner un peu moins d’argent, selon l’argument. D’autres ont peint des pirates comme des personnages ressemblant à Robin des Bois, volant aux riches et donnant aux pauvres.

C’est un récit que Sharp a entendu à maintes reprises au cours de ses 17 années chez FACT et qu’il rejette comme une idée fausse. Les personnes qui perdent à cause du piratage ne sont pas les riches acteurs et cadres, affirme-t-il, mais plutôt tout le monde.

“La somme d’argent qu’il faut pour produire un film ou une série télévisée est considérable, se chiffrant en centaines de millions”, a-t-il expliqué. « Donc, si les sociétés de production ne sont pas disposées à prendre le risque sur des projets à faible marge en raison du piratage, ce genre de productions n’existera tout simplement pas. Les fans seront finalement les gens qui souffrent.

« Ceux qui ont des emplois « normaux » dans l’industrie sont encore plus à risque – les ingénieurs du son, les opérateurs de caméra, les constructeurs de décors, etc. Ces personnes dépendent de salaires ordinaires dans une entreprise qui est instable dans le meilleur des cas, mais les problèmes d’argent ne feront que créer plus d’insécurité. »

Lorsqu’on lui a demandé si les radiodiffuseurs et les autres acteurs de l’industrie devaient assumer leur rôle dans l’incitation au piratage, en excluant les gens du marché légitime, Sharp était sceptique. “Les diffuseurs diraient probablement que le prix est proportionnel au coût de production… Et il y aura toujours une situation où les gens penseront qu’ils paient trop cher”, a-t-il déclaré.

C’est peut-être précisément le problème. Tant que les gens pensent qu’ils paient trop cher et qu’ils en veulent à la somme d’argent qui circule dans les divertissements et les sports, le piratage continuera à ressembler à un acte consistant à le coller à l’homme.

Le risque oublié

Mis à part les questions éthiques entourant le piratage, un facteur souvent négligé est le potentiel pour les utilisateurs finaux eux-mêmes de se retrouver dans une situation périlleuse.

Selon la société de sécurité Webroot, les cybercriminels abusent fréquemment des sites Web illégaux de streaming et de torrent pour diffuser des logiciels malveillants et du phishing pour les données personnelles. Et il n’y a aucun moyen d’éliminer ce risque de sécurité, peu importe à quel point l’utilisateur est averti ou expérimenté.

“Les propriétaires de sites de streaming illégaux ont besoin d’un moyen de créer un flux de revenus et sont donc souvent heureux de vendre l’espace publicitaire sur leurs sites par des moyens illégitimes”, a expliqué Kelvin Murray, chercheur principal chez Webroot.

« Cela a alors pour conséquence que les attaquants occupent un tel espace pour planter des liens et des fenêtres contextuelles qui provoquent de graves menaces pour la sécurité des utilisateurs. »

(Crédit image : fizkes / Shutterstock)

Les types de menaces rencontrées sur les sites de piratage sont nombreux et variés, allant des malwares et ransomwares aux hameçonnages et escroqueries bancaires. Les campagnes de cryptojacking auraient également gagné en popularité cette année, en raison du boom de la cryptographie.

Le long et court, dit Murray, c’est qu’il est impossible de rester en sécurité sur des sites Web illégitimes, car leurs opérateurs ne sont pas incités à mettre en place l’une des structures habituelles qui protégeraient généralement les visiteurs contre les attaques.

Bien que Webroot n’approuve pas l’utilisation de sites Web de streaming illégaux, il indique qu’il existe quelques signaux d’alarme dont les utilisateurs Web en général doivent être conscients, notamment les fenêtres contextuelles, les redirections multiples et les demandes de modification des paramètres du navigateur.

« Nous recommandons également que, lors de la navigation sur n’importe quel site sur le Web, les utilisateurs mettent à jour leurs logiciels et systèmes d’exploitation, utilisent un antivirus et une détection anti-hameçonnage et revérifient tous les liens avant de cliquer, en particulier lorsqu’ils prétendent offrir quelque chose qui semble trop beau. pour être vrai », a ajouté Murray.

Cela dit, cependant, même le meilleur antivirus au monde ne protégera pas les consommateurs de contenu piraté en cas de répression policière.

Une répression arrive

Historiquement, alors que ceux qui exploitent des sites Web de piratage et des flux illégaux ont fait face à la perspective de poursuites judiciaires, les personnes qui consomment du contenu piraté sont largement restées impunies.

Au cours des derniers mois, par exemple, FACT a été impliqué dans l’arrestation et la poursuite de plusieurs personnes qui vendaient ou fournissaient illégalement l’accès à des chaînes premium et à du contenu sportif, mais dans aucun de ces cas, aucune accusation n’a été portée contre les utilisateurs finaux.

Cependant, Sharp dit qu’une répression est à l’horizon qui affectera les parties des deux côtés de l’équation du piratage. Naturellement, il n’a pas pu donner de détails, mais il a promis que quelque chose était en préparation.

« D’abord et avant tout, nous voulons éduquer les gens », a-t-il déclaré. “Ils doivent être informés qu’ils mettent de l’argent entre les mains de criminels, que des industries pourraient être détruites en raison de leur non-paiement et qu’il existe des risques pour la sécurité.”

« Mais les personnes qui continuent d’utiliser des sites illégaux doivent également savoir qu’il existe des sanctions. Au-delà des avertissements, il n’y a pas vraiment eu de campagne à ce jour qui cible les personnes qui consomment du contenu illégalement – mais cela arrive. »

Il est difficile de ne pas se demander si le ton matrone et le remuement des doigts ont fonctionné contre FACT au fil des ans. Après tout, certaines personnes aiment se rebeller, surtout si elles pensent qu’elles peuvent s’en tirer. Mais cette fois, prévient Sharp, « ce n’est pas une menace en l’air ».