Une reprise asynchrone et divergente peut mettre en péril la stabilité financière

Source: Adobe / adrian_ilie825

Tobias Adrian est le conseiller financier et directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du Fonds monétaire international.

Après avoir enduré une année 2020 tumultueuse, l’économie mondiale sort enfin des pires phases de la pandémie COVID-19, avec des perspectives qui divergent nettement entre les régions et les pays, et seulement après une «année perdue» passée en animation suspendue. Le traumatisme économique aurait été bien pire si l’économie mondiale n’avait pas été soutenue par les actions politiques sans précédent prises par les banques centrales et les mesures fiscales mises en œuvre par les gouvernements.

Les marchés mondiaux surveillent la hausse actuelle des taux d’intérêt à long terme aux États-Unis, craignant qu’une hausse rapide et persistante ne se traduise par un resserrement des conditions financières, ce qui pourrait nuire aux perspectives de croissance. Depuis août 2020, le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 1¼ point de pourcentage pour s’établir à environ 1¾ pour cent début avril 2021, revenant proche de son niveau pré-pandémique du début 2020.

La bonne nouvelle est que la hausse des taux aux États-Unis est due en partie à de meilleures perspectives de vaccination et à une croissance et une inflation plus fortes. Comme décrit dans le dernier rapport sur la stabilité financière dans le monde, les taux d’intérêt nominaux et réels ont augmenté, bien que les rendements nominaux aient augmenté davantage, ce qui suggère que l’inflation implicite du marché (la différence entre les rendements des titres du Trésor nominal et indexé sur l’inflation) se redresse. Permettre une inflation modeste a été l’un des objectifs d’une politique monétaire souple.

La mauvaise nouvelle est que l’augmentation peut refléter l’incertitude quant à l’orientation future de la politique monétaire et peut-être les inquiétudes des investisseurs quant à l’augmentation de l’offre de dette du Trésor pour financer l’expansion budgétaire aux États-Unis, comme en témoignent les primes. risque de taux d’intérêt). Les acteurs du marché commencent à se concentrer sur le moment où la Réserve fédérale réduira ses achats d’actifs, ce qui pourrait augmenter les taux à long terme et les coûts de financement, alimentant un resserrement des conditions financières, surtout s’il est associé à une baisse des prix des actifs à risque. .

Implications mondiales

Pour être clair, les taux mondiaux sont encore bas par rapport aux normes historiques. Mais la rapidité de l’ajustement des taux peut générer une volatilité indésirable sur les marchés financiers mondiaux, comme on l’a vu cette année. Les prix des actifs sont évalués sur une base relative et le prix de chaque actif financier, du simple prêt immobilier aux obligations des marchés émergents, est directement ou indirectement lié aux taux de référence américains. La hausse rapide et persistante des taux cette année s’est accompagnée d’une volatilité accrue, avec le risque que ces fluctuations s’intensifient.

Toute hausse brusque et inattendue des taux aux États-Unis peut entraîner un resserrement des conditions financières, les investisseurs passant à «réduire l’exposition au risque, protéger le capital». Cela pourrait être une source de préoccupation pour les prix des actifs risqués. Les valorisations semblent tendues sur certains segments des marchés financiers et les vulnérabilités continuent d’augmenter dans certains secteurs.

Jusqu’à présent, les conditions financières mondiales globales sont restées favorables. Mais dans les pays où la reprise est plus lente et où les vaccins sont à la traîne, leurs économies ne sont peut-être pas encore prêtes pour des conditions financières plus strictes. Les décideurs peuvent être contraints d’utiliser des politiques monétaires et de taux de change pour compenser d’éventuels ajustements.

Si les rendements des emprunts publics ont également légèrement augmenté dans les pays d’Europe et ailleurs, quoique moins qu’aux États-Unis, la plus grande préoccupation vient des marchés émergents, où l’appétit pour le risque des investisseurs peut évoluer rapidement. Beaucoup de ces pays étant confrontés à d’importants besoins de financement extérieur, un resserrement soudain des conditions financières mondiales pourrait menacer leur reprise post-pandémique. La récente volatilité des flux de portefeuille vers les marchés émergents rappelle la fragilité de ces flux.

Répondre aux besoins de demain

Alors que plusieurs économies de marché émergentes disposent de réserves internationales adéquates et que les déséquilibres extérieurs sont généralement moins prononcés en raison d’une forte compression des importations, certaines économies de marché émergentes pourraient être confrontées à des défis à l’avenir, en particulier si l’inflation et les coûts d’expédition augmentent. L’endettement continue d’augmenter. Les rendements en monnaie locale des marchés émergents ont considérablement augmenté, principalement en raison d’une augmentation des primes de terme. Notre estimation est qu’une augmentation de 100 points de base des primes de terme aux États-Unis est associée, en moyenne, à une augmentation de 60 points de base des primes de terme des marchés émergents. De nombreux marchés émergents ont des besoins financiers considérables cette année, ils sont donc exposés au risque d’une hausse des taux une fois qu’ils ont renouvelé leur dette et financé d’importants déficits budgétaires dans les mois à venir. Les pays qui se trouvent dans une situation économique plus faible, par exemple en raison d’un accès limité aux vaccins, peuvent également faire face à des sorties de portefeuille. Pour de nombreuses économies de marché frontalières, l’accès au financement reste une préoccupation majeure étant donné l’accès limité aux marchés obligataires.

Alors que les pays adaptent leurs politiques pour faire face à la pandémie, les grandes banques centrales devront communiquer soigneusement leurs plans d’action pour éviter une volatilité excessive sur les marchés financiers. Les marchés émergents devront peut-être envisager des mesures politiques pour faire face au resserrement excessif des conditions financières nationales. Mais ils doivent tenir compte des interactions politiques et de leurs propres conditions économiques et financières, car ils ont recours à la gestion monétaire, budgétaire, macroprudentielle, à la gestion des flux de capitaux et à l’intervention sur le taux de change.

Un soutien politique continu est toujours nécessaire, mais des mesures spécifiques sont également nécessaires pour remédier aux vulnérabilités et protéger la reprise économique. Les décideurs devraient soutenir la réparation des bilans, par exemple en renforçant la gestion des actifs non performants. La reconstruction des coussins sur les marchés émergents devrait être une priorité politique pour se préparer à un éventuel changement des prix du risque et à un éventuel renversement des flux de capitaux.

Alors que le monde commence à tourner la page sur la pandémie de COVID-19, les décideurs continueront d’être mis à l’épreuve par une reprise asynchrone et divergente, un écart grandissant entre riches et pauvres et des besoins de financement accrus entre les budgets restreints. Le Fonds reste prêt à soutenir les efforts politiques de ses pays membres dans la période incertaine à venir.

Cet article a été republié sur blogs.imf.org.

