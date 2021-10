Une reprise du transport aérien améliorera considérablement le stock de GE

Après avoir entraîné les investisseurs dans une course misérable pendant plusieurs années, General Electric (NYSE :GE) les actions sont prometteuses. En seulement trois ans et demi, la multinationale en difficulté a vu ses actions perdre plus de 80 % de sa valeur. Autrefois l’entreprise la plus valorisée au monde, les actions de GE se sont effondrées de manière épique. Cependant, le redressement mené par le PDG Lawrence Culp prend de l’ampleur.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’action de General Electric est désormais en hausse de 90 % au cours des 12 derniers mois. Cela étant dit, les actions ont plafonné depuis le printemps.

Que faudra-t-il pour que cette action notée Portfolio Grader A passe vraiment en mode de récupération ? Je l’ai dit en septembre et le point de vue vient d’être réitéré par un analyste de Wells Fargo : regardez vers le ciel.

La division Aviation de GE continue de ressentir les effets de l’industrie du transport aérien paralysée. Une fois que les vols reviendront aux niveaux d’avant la pandémie et que les compagnies aériennes recommenceront à acheter auprès de GE, attendez-vous à ce que les actions de GE obtiennent un gros coup de pouce.

Action GE : Wells Fargo adopte une vision baissière de GE Aviation

À ce stade, les analystes en investissement ont des perspectives beaucoup plus favorables sur les actions de GE que l’année dernière. Les personnes interrogées par le Wall Street Journal ont classé GE comme « surpondéré » par consensus avec un objectif de cours moyen de 121,75 $. C’est 17% de hausse.

Joseph O’Dea de Wells Fargo n’est pas dans ce groupe. Barron’s rapporte que Wells Fargo a lancé la couverture de GE la semaine dernière, mais avec une cote « Hold ». L’objectif de prix de 107 $ est une bosse très modeste par rapport aux niveaux actuels.

L’un des facteurs clés de la notation de Well Fargo est l’activité Aviation de GE. O’Dea ne le voit pas se remettre de la pandémie frappée de si tôt. Son analyse prévoit un chiffre d’affaires de 21,6 milliards de dollars pour la division Aviation en 2021. Cela représente une baisse de 34 % par rapport aux niveaux de 32,8 milliards de dollars de 2019.

Même en regardant plusieurs années plus tard, O’Dea ne voit pas un rétablissement complet. Il prévoit que les ventes de GE Aviation pour cette année-là atteindront environ 30,6 milliards de dollars. Un grand bond par rapport aux niveaux de 2021, mais toujours pas aux chiffres de 2019.

L’impact de Delta sur le transport aérien

Les voyages en avion ont été absolument écrasés par la pandémie en 2020. Cette année-là, avec les voyages de passagers et d’affaires éviscérés, il a été estimé qu’un milliard de passagers de moins ont volé par rapport à 2019. Les avions étaient garés, inutilisés. Inutile de dire que la baisse du trafic a entraîné une baisse correspondante du besoin de composants tels que les moteurs d’avion GE.

Ce printemps, la situation de vol s’annonçait bien meilleure. En mars, les aéroports américains ont déclaré leur journée la plus chargée en un an.

Cependant, la variante Covid-19 Delta a joué le spoiler ces derniers mois. Une étude prévoyant différents scénarios de reprise (basés sur l’impact de la variante Delta) suggère que les revenus de référence des compagnies aériennes mondiales atteindront 243 milliards de dollars en 2021. C’est une baisse de 12 milliards de dollars par rapport aux estimations précédentes. Et cela ne représente que 36% des revenus mondiaux des compagnies aériennes en 2019.

En d’autres termes, nous attendons peut-être encore un peu que la division Aviation de GE agisse comme un catalyseur de croissance.

Résultat net sur les actions GE

Venons en au cœur de ce post. Les actions de GE se négociant actuellement à un peu plus de 104 $ – à peu près inchangé depuis février – le moment est-il venu d’investir ?

Le joker ici (au moins à court terme) est le 26 octobre. C’est à ce moment-là que GE devrait publier ses résultats trimestriels. Ce que dit la société va évidemment avoir un impact à court terme sur le prix des actions GE. Si cette division Aviation montre des signes de reprise (loin d’être acquis avec l’impact de la variante Delta de Covid-19 sur les voyages en avion), cela pourrait donner le coup d’envoi à la prochaine phase de croissance.

La ligne de fond? Si vous envisagez un investissement de GE, vous voudrez peut-être envisager de le faire avant le 26 octobre. Il n’y a pas beaucoup de risque que les actions perdent de la valeur, et même si elles le faisaient, il est peu probable qu’elles restent longtemps en baisse. Le cas le plus probable est une continuation autour du niveau de prix actuel. Et s’il y a des nouvelles positives, vous aurez acheté avant que la réaction du marché ne fasse monter la valeur.

Quoi qu’il en soit, l’action GE est un pari solide pour un investissement de croissance à long terme. Gardez simplement à l’esprit qu’avec l’impact de la variante Covid-19 Delta sur les voyages en avion, l’horizon à long terme peut être plus étendu que prévu.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.