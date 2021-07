Une reprise plus forte observée après septembre

Cependant, une reprise plus forte est attendue après septembre, une fois que la campagne de vaccination aura progressé et que la saison des fêtes s’installera.

Plusieurs secteurs de l’économie rebondissent alors que l’impact de la deuxième vague de la pandémie diminue. Cependant, une reprise plus forte est attendue après septembre, une fois que la campagne de vaccination aura progressé et que la saison des fêtes s’installera.

Il est essentiel que le secteur des services – un gros employeur – reprenne bientôt, sinon la demande de consommation pourrait continuer à rester faible. Le marché du travail montre des signes d’amélioration, mais avec des milliers de petites entreprises ravagées, des millions de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance.

En l’absence d’investissements du secteur privé, qui sont atones et le resteront, il est difficile d’envisager la création d’un nombre significatif d’opportunités d’emploi à court terme. À l’heure actuelle, même le retour aux niveaux d’activité pré-pandémiques sur des points clés semble exagéré.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.