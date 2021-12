Une reprise possible de la cryptographie À l’approche du nouvel an, les sentiments de risque envoient le marché boursier à des sommets records

Bitcoin et Ether continuent de lutter alors qu’ils se négocient respectivement autour de 48 000 $ et 3 800 $ vendredi.

La principale crypto-monnaie teste maintenant un niveau technique clé qui a servi de plancher pour Bitcoin au cours des deux dernières années.

La dernière baisse du prix du plus gros actif cryptographique l’a amené à sa moyenne mobile sur 55 semaines, une rupture décisive en deçà de laquelle le porterait à 40 000 $.

Selon Katie Stockton de Fairlead Strategies, une société de recherche axée sur l’analyse technique, Bitcoin a décroché un nouveau signal d’achat à court terme et suggère un rebond de deux semaines. Cependant, il s’agit d’une « faible conviction » en raison d’une autre mesure selon laquelle les conditions ne sont pas survendues, a-t-elle déclaré.

Alors que la crypto est en difficulté à la fin de l’année, le marché boursier a atteint un nouveau record absolu grâce à l’amélioration des sentiments alors que les gouvernements résistent à l’imposition de nouveaux blocages généralisés, alors même que la nouvelle variante du coronavirus, Omicron, augmente.

21. En fin de compte, je pense que ce marché fera une autre belle ronde de liquidité pour les premiers investisseurs en actions dans les entreprises de crypto-monnaie. Nous n’avons pas vraiment joué cela et je pense que c’est une autre grande source d’afflux – CMS (@cmsholdings) 31 décembre 2021

L’humeur au risque a poussé les principaux indices de Wall Street à terminer l’année avec leur plus forte hausse sur trois ans depuis 1999. Le S&P 500 a enregistré son 69e record à la clôture de l’année alors qu’il a atteint un nouveau sommet et est en hausse de 28,8% en 2021.

Le Dow Jones Industrial Average a également clôturé à des sommets historiques, augmentant pour une sixième session et en hausse de 19% en 2021. Le Nasdaq, riche en technologies, est également en hausse de 23% cette année et a enregistré 98 nouveaux sommets.

En conséquence, le dollar a également chuté dans le bas de ses fourchettes récentes, les investisseurs privilégiant les actifs plus risqués. Les rendements de référence à 10 ans ont quant à eux atteint 1,56%, le plus haut depuis la fin du mois dernier après que le Trésor a vendu 56 milliards de dollars de billets à sept ans à une faible demande. Tous les regards sont désormais tournés vers les hausses imminentes des taux d’intérêt américains.

Le marché boursier profite actuellement du « rallye du Père Noël » qui se produit généralement au cours des cinq derniers jours de bourse de l’année et des deux premiers de la nouvelle année. Comme le marché de la cryptographie n’a pas réussi à organiser un «rassemblement du Père Noël», les investisseurs et les commerçants attendent maintenant le rallye qui aura lieu au cours des dix premiers jours de l’année.

Cette année « a vu l’adoption massive de la crypto et de la blockchain augmenter considérablement avec un afflux important d’investissements institutionnels qui a renouvelé la confiance dans ce secteur », a déclaré Walid Koudmani, analyste chez XTB Market. Cela « pourrait finalement conduire à des gains de prix importants et à une volatilité accrue alors que les investisseurs particuliers tentent de rattraper leur retard », a-t-il ajouté.

Pour comprendre pourquoi tous les hedge funds traditionnels s’intéressent à la crypto, il suffit de regarder leurs maigres rendements dans des conditions macro idéales. https://t.co/Z4YdhTybBc – Alex Krüger (@krugermacro) 30 décembre 2021

Le marché de la cryptographie s’attend actuellement à ce que 2022 soit une année positive pour Bitcoin et la majorité ne s’attend pas non plus à une répétition du marché baissier de 2018.

« Nous pouvons nous attendre à un soulagement au début de la nouvelle année et à une éventuelle relance », a déclaré Joe DiPasquale, PDG de BitBull Capital. « 100 000 $ sont définitivement sur les cartes, mais le calendrier peut varier, d’autant plus que des changements de politique macro-économique et des réglementations commencent à émerger au cours de l’année », a-t-il ajouté.

Alors que les principaux actifs cryptographiques, Bitcoin et Ether, ont du mal à se rallier, les altcoins ont brillé cette année avec des gains massifs. Les investisseurs de détail sont probablement distraits par ces rallyes de pièces alternatives.

« Cela met également une certaine pression sur Bitcoin », a déclaré Rosh Singh, PDG et fondateur de Quadency, dans une interview. Pourtant, « beaucoup de gens dans la cryptographie sont assez optimistes pour l’année prochaine et pensent que nous devrions voir un rallye avec la façon dont les choses se sont déroulées », a-t-il ajouté.

Malgré la faiblesse continue de l’action des prix, MicroStrategy a acheté pour 94 millions de dollars supplémentaires de Bitcoin en décembre. La pièce est en baisse de 17,5% au cours du dernier mois de 2021 mais toujours en hausse de 62% cette année.

La société de business intelligence a acheté cette fois 1 914 BTC et possède désormais un total de 124 000 Bitcoin, acquis à un prix global de 3,75 milliards de dollars.

Ce mois-ci, le PDG Michael Saylor a déclaré lors de la journée des investisseurs de l’entreprise avec les actionnaires qu’ils cherchaient maintenant des moyens de générer des rendements sur sa réserve de Bitcoin en « mettant un privilège dessus » ou une « hypothèque contre elle ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.