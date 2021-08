Une résistance de masse surgit alors que Washington coupe les exemptions de vaccins ⋆ 10z viral

Le gouverneur de l’État de Washington Jay Inslee ne veut accorder aucune exemption religieuse pour son mandat de vaccination, et son bureau n’a pas peur de le cacher. Les règles semblent si extrêmes qu’il est peu probable que le personnel concerné bénéficie d’une exemption religieuse si un médecin ou une infirmière leur a déjà administré de l’ibuprofène.

Inslee a ordonné à tous les employés de l’État, aux travailleurs de la santé, y compris les pompiers, et au personnel des écoles publiques et privées d’être entièrement vaccinés contre le COVID avant le 18 octobre, quels que soient l’âge, les facteurs de risque ou le diagnostic COVID précédent. S’ils ne sont pas injectés dans les délais, Inslee jure de les licencier. Pire encore, les Washingtoniens ne seraient probablement pas éligibles aux allocations de chômage s’ils étaient licenciés pour ne pas avoir été vaccinés.

Les seules voies de sortie du mandat sont via des exemptions médicales ou religieuses. Le personnel d’Inslee savait qu’il y aurait une résistance, et son personnel craignait que les employés feignent des objections religieuses pour être exemptés. Alors qu’une exemption médicale nécessiterait l’approbation d’un médecin, les exemptions religieuses étaient plus difficiles à contrôler. Alors ils ont concocté un plan.

J’ai obtenu un e-mail divulgué envoyé par Kathryn Leathers, avocate générale du bureau du gouverneur. Le 3 août, Leathers et le personnel représentant le gouverneur et le procureur général ont discuté du mandat du vaccin.

« Exceptions : médicales bien sûr ; et religieux (s’il le faut ; si oui, aussi étroit que possible) », a écrit Leathers. Appeler l’exemption religieuse qui en résulte « étroite » est un euphémisme. Il est si étroit qu’il semble disqualifier presque tous ceux qui présenteraient une demande.

Bien que chaque département utilise ses propres formulaires, une question commune surgit. On demande au personnel si « Vous affirmez/acceptez que vous n’avez jamais reçu de vaccin ou de médicament d’un fournisseur de soins de santé à l’âge adulte ».

Selon cette définition, si un médecin ou une infirmière vous donnait une pommade pour une brûlure que vous avez contractée dans la cuisine ou un antiacide pour un mal de ventre, vous devriez répondre par la négative. Si cela ne vous disqualifie pas automatiquement, les agences vous demandent d’expliquer davantage vos convictions religieuses dans un formulaire supplémentaire.

Les départements du travail et de la santé de Washington, par exemple, demandent aux employés depuis combien de temps ils ont leurs croyances religieuses et expliquent pourquoi le vaccin COVID est problématique, mais pas les autres vaccins qu’ils ont pu recevoir. L’implication selon laquelle la prise de médicaments contre les allergies ou de somnifères entre en conflit d’une manière ou d’une autre avec l’objection religieuse d’une personne à un vaccin qui utilise des cellules fœtales avortées est bizarre. De plus, bien sûr, beaucoup de gens ont des objections religieuses contre des médicaments et des vaccins spécifiques ou même des procédures médicales.

Les employés qui souhaitent une exemption n’ont pas non plus beaucoup de temps pour être approuvés. Ils doivent être complètement vaccinés avant le 18 octobre. Cela signifie qu’ils pourraient recevoir la première dose de Moderna au plus tard le 6 septembre, Pfizer avant le 13 septembre et Johnson et Johnson avant le 4 octobre. Le processus d’appel si un employé est refusé, ce qui serait régie par diverses règles syndicales, il est peu probable qu’elle soit terminée avant la date limite. Certains employés ont déclaré que leurs services n’avaient même pas encore présenté leurs formulaires d’exemption.

Le bureau d’Inslee dit que vous devrez peut-être parler à un représentant des ressources humaines. Dans le district scolaire d’Issaquah, à seulement 15 miles à l’est de Seattle, les représentants des ressources humaines disent qu’un formulaire d’exemption religieuse incite à une réunion en personne pour discuter de la demande.

À l’agence Washington Technology Solutions, le personnel n’avait que quatre jours pour remplir le formulaire d’exemption initial. On leur a promis qu’ils devraient fournir des explications plus détaillées « dans la plupart des circonstances ».

Être soumis à des questions envahissantes sur votre religion, que ce soit sur un formulaire ou avec un professionnel des ressources humaines ayant une connaissance limitée de la foi, est inapproprié. Mais il tient la promesse d’être « aussi étroit que possible ».

Le bureau d’Inslee, cependant, ne voit rien d’inapproprié avec les questions ou le processus. Ils prétendent vouloir protéger le personnel religieux.

“Le gouverneur craignait que les gens essaient de manière inappropriée d’appliquer des objections personnelles ou philosophiques à une exemption religieuse”, m’a dit le flack d’Inslee, Mike Faulk. « Il était important pour le gouverneur de s’assurer que cela était accessible aux personnes ayant des croyances religieuses sincères. »

L’ancien procureur général de Washington, Rob McKenna, voit les choses différemment. Il m’a dit lors de mon émission de radio basée à Seattle que le bureau du gouverneur “ne veut pas que les gens puissent réclamer l’exemption religieuse s’ils peuvent l’éviter”.

“Et ils essaient vraiment de le limiter d’une manière qui, je pense, est problématique en vertu du premier amendement”, a-t-il déclaré. “Nous devrons donc voir si cet effort réussit ou s’il est contesté devant les tribunaux.”

Il fait déjà face à une contestation judiciaire. La Fédération des employés de l’État de Washington a annoncé vendredi soir qu’elle poursuivait le gouverneur pour “non-négociation de bonne foi sur les impacts du mandat de vaccination”.

Un porte-parole d’Inslee a qualifié l’allégation de “fausse” dans une déclaration, disant qu’ils “attendaient avec impatience l’opportunité de répondre devant le tribunal”. Mais d’autres syndicats ont avancé des arguments similaires, se plaignant que lors des réunions de négociation d’impact, les représentants de l’État n’ont souvent aucune réponse et que des progrès ne sont pas réalisés.

Cette question viendra à un point critique d’une manière ou d’une autre. Cela pourrait forcer Inslee à s’engager dans un licenciement massif ou à abandonner le mandat parce que les Washingtoniens n’acceptent pas le mandat. Ils s’expriment publiquement au péril de leur carrière.

Les premiers intervenants ont organisé leur résistance tôt. Les pompiers et les ambulanciers de Seattle et Spokane à Tacoma et Vashon Island n’ont pas tardé à dire qu’ils ne respecteraient pas les mandats. Il en va de même des infirmières qui se sont ralliées à Bellingham. Ils soutiennent que la « main lourde » d’un mandat est contre-productive.

Ils ne sont guère seuls. D’un ancien combattant de 22 ans de la Washington State Patrol et d’un enseignant d’école primaire à mi-carrière très bien payé à un biologiste du département des transports de l’État de Washington et à une infirmière de 25 ans, les employés s’organisent. Ils disent que le mandat n’est pas bon.

Bien sûr, toute la résistance ne porte pas sur le subterfuge de l’exemption religieuse. Certains ne font pas encore confiance au vaccin. D’autres pensent qu’ils n’en ont pas besoin en tant que personnes en bonne santé ou patients guéris du COVID. Beaucoup pensent que c’est un abus du gouvernement. En effet, nombre d’employés vaccinés refusent tout simplement de remettre à l’État les papiers médicaux privés de peur que cela leur enlève leurs libertés.

Il est peu probable qu’Inslee s’attende à ce niveau de recul. Dans le Washington progressiste, il est rare de voir une telle colère bipartite envers une politique d’Inslee. Comment va-t-il réagir ? Cela peut dépendre si les milliers d’employés tentent de forcer la main d’Inslee.

Nous pouvons assister non seulement à une érosion de l’autonomie médicale, mais à un licenciement de masse historique. Alternativement, nous pouvons voir Inslee reculer avec une excuse selon laquelle suffisamment de personnes se sont conformées pour qu’il annule l’ordre. La réponse à ce mystère n’est que dans quelques semaines.

Jason Rantz est un animateur de talk-show basé à Seattle sur KTTH Radio et un invité fréquent sur FOX News. Suivez-le sur Twitter @JasonRantz et abonnez-vous à son podcast.