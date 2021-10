Une retraitée s’est battue pour sa vie avant d’être violée et assassinée dans sa propre maison

Jason Graham a plaidé coupable du viol et du meurtre d’Esther Brown (Photo: PA)

Un homme de 30 ans a plaidé coupable d’avoir violé et assassiné une retraitée retrouvée morte dans sa propre maison en Écosse cet été.

« Dépravé » Jason Graham a admis avoir agressé et tué Esther Brown, 67 ans, devant la Haute Cour de Glasgow vendredi.

Le tribunal a appris que Graham avait acheté un paquet de cigarettes avec la carte bancaire du défunt à la suite du meurtre de l’été dernier, que le juge a qualifié de « totalement brutal, extrême et soutenu ».

Les résultats post-mortem suggèrent que sa victime s’est battue pour sa vie lors de l’attaque.

Graham avait déjà été condamné pour avoir attaqué et violé une femme plus âgée en 2013 et a été condamné à sept ans de prison. Mais le délinquant sexuel enregistré a été libéré en 2018 – avant l’expiration de son permis en 2020.

Le corps de Mme Brown a été retrouvé à son adresse à West Princes Street à Woodlands, Glasgow, le mardi 1er juin, quatre jours après sa disparition.

Elle a été décrite comme une «membre très aimée et active de la communauté», dévouée à l’église St Silas.

Mme Brown était un «membre très aimé et actif de la communauté» (Photo: PA)

Une semaine après sa dernière observation, les policiers ont arrêté et accusé Graham pour sa mort.

Dans une déclaration lue devant le tribunal, des amis ont décrit sa vie comme « pleine et enrichissante » et « consacrée à aider les autres ».

S’adressant à Graham devant le tribunal, le juge Lord Armstrong a déclaré: « Vous êtes maintenant reconnu coupable des crimes les plus graves impliquant les actions les plus dépravées de votre part, caractérisés par une brutalité totale, une violence extrême et soutenue contre une femme sans défense dans sa propre maison. »

L’avocat de la défense Brian McConnachie QC a affirmé que Graham n’avait «aucun souvenir» de l’attaque.

Il a déclaré que son client prenait des médicaments pour le trouble de stress post-traumatique (SSPT) en relation avec un «événement traumatique de l’enfance» et qu’il avait consommé «une quantité substantielle» d’alcool la nuit où il est entré par effraction dans la propriété de Mme Brown.

L’avocat de Graham a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’attaque (Photo: PA)

M. McConnachie a déclaré au tribunal: « Il semble clair que la combinaison de drogues et d’alcool a contribué aux infractions. »

Graham a accédé à la propriété de Mme Brown par une porte ouverte dans la cage d’escalier de l’immeuble avant de frapper à sa porte, après avoir bu dans un pub voisin.

Le tribunal a appris que les deux hommes ne se connaissaient pas.

Après le meurtre, Graham est retourné dans la propriété d’un parent et a dit à son cousin qu’il avait « fait quelque chose de mal », ajoutant: « ils viennent pour moi », a déclaré le tribunal.

Ceux qui connaissaient Mme Brown sont devenus de plus en plus inquiets lorsqu’elle ne s’est pas présentée à une marche organisée ou n’a pas assisté à son service religieux régulier.

Des amis se sont rendus chez elle, mais ont appelé la police avant d’entrer dans la propriété car ils » sentaient que quelque chose n’allait pas « .

Elle a été retrouvée morte avec de multiples lacérations et contusions sur le corps.

Le procureur Alex Prentice QC a déclaré que la victime avait subi » des coups soutenus par des morceaux de bois provenant d’une chaise cassée » qui avait été endommagée lors de l’incident.

Il a expliqué qu’un autopsie suggérait que Mme Brown » luttait pour sa vie » lors de l’attaque et avait des blessures » compatibles avec une agression sexuelle « .

Lord Armstrong a reporté la peine de Graham jusqu’au 12 novembre à la Haute Cour d’Édimbourg pour des rapports, y compris sur ses antécédents psychiatriques.

Graham, qui a comparu devant le tribunal vêtu d’un pull bleu et d’un jean bleu, reste soumis à la loi de 2009 sur les infractions sexuelles (Écosse).

Plus: Nouvelles de la criminalité



La police écossaise s’est félicitée de la condamnation et a rendu hommage à la communauté locale pour son soutien au cours de l’enquête sur le meurtre.

La surintendante-détective Suzie Chow, des équipes d’enquête majeures de la police écossaise, a déclaré: «Jason Graham devra désormais faire face aux conséquences de ses actes.

«Ce fut une attaque brutale qui a laissé la famille d’Esther et la communauté absolument dévastées.

« Cela a été une épreuve déchirante pour la famille d’Esther, ses amis et ceux qui la connaissaient et mes pensées sont avec eux alors qu’ils continuent de faire face à sa mort. »

Mme Chow a remercié la communauté locale pour sa réponse à l’incident, affirmant que cela montrait « à quel point Mme Brown était aimée et respectée ».

Le Dr Annie Gemmill, une amie de Mme Brown, a déclaré vendredi avant l’audience que Mme Brown était » une femme célibataire mais elle avait un grand amour « , ajoutant que » la vie de personne ne devrait jamais se terminer comme la sienne, et elle nous manque tellement de.’

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.



PLUS : Une femme arrêtée lors de la veillée de Sarah Everard dit que la violence masculine est «enracinée dans la société»

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();