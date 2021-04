Une révélation choquante et une autre mort ÉNORME (RECAP) ⋆ .

[WARNING: The following contains MAJOR spoilers for Fear the Walking Dead Season 6 Episode 9, “Things Left to Do.”]

L’épisode de la semaine dernière de Fear the Walking Dead ne nous a apporté que le chagrin après la mort dévastatrice du Pistolero John Dorie (Garret Dillahunt), mais l’épisode de cette semaine nous a également apporté un énorme choc – la méchante Virginia (Colby Minifie) et Dakota (Zoe Coletti) sont liées, mais ce ne sont certainement pas des sœurs. Et juste au moment où nous avions pris nos mâchoires sur le sol à partir de cette révélation, la scène finale de l’heure de cette semaine nous a fait les laisser tomber à nouveau.

Il se passe beaucoup de choses dans «Things Left to Do» – voici comment tout se passe.

La programmation, 2.0

Au début de l’épisode, Ginny a aligné quelques-uns des meilleurs amis de Morgan (Lennie James), là où leur dernière grande confrontation s’est déroulée, à l’extérieur de la chapelle. Elle exige qu’ils lui disent où se cache Morgan, et elle blesse Daniel (Rubén Blades) quand il refuse de l’abandonner (Daniel, en passant, semble toujours jouer son rôle de «vieil homme inoffensif» pour Virginia). Elle passe finalement à la belle Grace de Morgan (Karen David) et aux radios Morgan pour dire que s’il ne se présente pas à Lawton avec sa sœur, elle tuera Grace… et leur enfant à naître.

Cela, bien sûr, fait apparaître Morgan à l’improviste. Il est vraiment doué pour ça, n’est-ce pas? Mais il n’a pas de Dakota avec lui. Les choses s’intensifient, comme elles le font toujours, mais étonnamment, elles s’intensifient contre la Virginie. Il s’avère que Strand (Colman Domingo) n’a rejoint le côté de Virginia que pour «construire une armée» contre elle, ce qu’il semble avoir réussi à faire. En infériorité numérique et en armes, Ginny parvient à fourrer les membres les plus faibles de l’équipe, Grace et Daniel, dans une voiture, qui s’échappe. Cependant, Ginny se fait tirer une balle dans l’épaule et ne parvient pas à s’échapper avec eux.

La vérité sort

La grande majorité du conflit dans l’épisode tourne autour de la question de savoir si Morgan va réellement tuer Ginny. Vraiment, à ce stade, il ne peut pas – si elle meurt, ses amis meurent. Alors au lieu de la tuer, Morgan la ramène à l’épave du château d’eau où Dakota l’a sauvé, et c’est là que nous apprenons, de Ginny, que Dakota n’est pas vraiment sa sœur. «C’est ma fille», explique-t-elle à Morgan. Ginny avait Dakota quand elle était très jeune, et ses parents avaient tellement honte qu’ils ont forcé Ginny à faire semblant que Dakota était son frère plutôt que son enfant. Pourquoi était-elle si déterminée à trouver Dakota? Elle voulait lui dire la vérité.

Ils finissent par fuir The End is the Beginning, qui veulent la mort de Ginny, point final. Sauf que ce n’est peut-être pas vraiment le cas: Morgan se retrouve dans une impasse avec Sherry (Christine Evangelista) à propos de Ginny, et finalement, Sherry leur permet de partir. De là, Morgan dit qu’il emmènera Ginny à l’endroit qu’il construit, et Ginny le supplie de la laisser partir ensemble avec sa fille. «Nous trouverons un endroit si loin d’ici, vous ne nous reverrez plus jamais», dit-elle.

Tuer ou ne pas tuer, telle est la question

Morgan emmène Ginny au barrage, mais The End is the Beginning et la nouvelle armée de Strand se présentent tous les deux – et les deux exigent que Morgan remette Virginia. Quand Ginny entend cela, elle change ce qu’elle veut; elle veut que Dakota puisse vivre dans la communauté de Morgan. Elle veut une seconde chance pour son enfant. Elle libérera Grace et Daniel et s’assurera que le combat se termine… seulement si Morgan la tue, plutôt que les gens en colère à l’extérieur.

Morgan accepte le marché et emmène Ginny devant les portes de sa communauté. Il la fait s’agenouiller, la tête sur un rocher, prête à la décapiter avec sa hache. Il le soulève, et – il a des flashbacks de lui-même avec John, avec Grace, avec ses amis. Malgré l’incitation désespérée de Ginny, il ne peut pas le faire. “Le futur que j’essaie de construire, si nous commençons comme ça, nous ne sommes pas meilleurs que vous!” Morgan lui crie dessus. Il décide que Ginny devra vivre avec ce qu’elle a fait et affronter son enfant pour dire la vérité.

Réunion mère-fille

Il l’emmène ensuite voir Dakota, qui, comme on pouvait s’y attendre, n’est pas du tout ravie de voir Ginny. Elle veut toujours que son seul membre vivant de la famille soit mort, et elle ne lui a toujours pas pardonné d’avoir tué leurs parents. En pleurant, Ginny lui dit la vérité: qu’ils n’étaient pas ses parents et qu’elle n’est pas sa sœur. Entendre que toutes les choses horribles que Ginny a faites étaient pour elle n’adoucit pas le cœur de Dakota. Elle insiste sur le fait que Ginny n’aurait jamais dû «l’amener dans ce monde» et qu’elle «n’aurait jamais dû être en vie.»

À la suite de la grande décision de Morgan, et avec lui doublant, le reste du groupe se sépare. Strand part pour son propre voyage avec son armée, et il dit à sa copine de longue date Alicia (Alycia Debnam-Carey) qu’il va trouver quelque chose qui “donne [her] une raison de venir rejoindre [him]. » Les anciens tourtereaux Dwight (Austin Amelio) et Sherry ne se remettent toujours pas ensemble, car Sherry n’est pas encore prête pour une vie tranquille. Et Grace et Daniel reviennent vers leurs amis. June (Jenna Elfman), nouvellement veuve, revient également au barrage, le chapeau et le pistolet de John à la main.

June Dorie contre-attaque

Maintenant que ceux qui voulaient la mort de Ginny sont partis, Morgan change à nouveau la donne. Il dit à Ginny qu’il lui permettra de partir avec Dakota. «Elle n’a pas besoin de cet endroit, elle a besoin de vous», dit Morgan. Il quitte June pour changer la vinaigrette de Ginny… ce qui n’est probablement pas le meilleur plan. June réfléchit à Ginny à propos de sa propre fille et comment la maladie de sa fille – et la dissimulation de June – a conduit à la mort de tout le monde dans son camp d’origine. Elle demande à Ginny si elle savait, à Lawton, que Dakota était un tueur. «Je ferais n’importe quoi pour ma fille, June», dit Ginny. C’est alors que June sort le pistolet et, quelques instants plus tard, elle tire sur Ginny dans la tête. June s’en va dans le désert, seule, coiffée du chapeau de John.

Autres observations

Cet épisode m’a laissé avec tant d’émotions contradictoires. D’une part, c’était un développement cool pour June, un personnage qui n’en avait pas assez. De l’autre, je commençais à penser que Ginny aurait pu être une figure de type Negan vraiment chouette pour cette série, et Minifie et James étaient super ensemble. De plus, le genre de dynamique familiale tordue entre Ginny et Dakota m’a rappelé la vieille peur. Je n’ai vraiment pas vu venir cette tournure de Ginny. Je dois le remettre aux scénaristes – c’était une solide motivation pour son personnage, et cela la rend désespérée de trouver sa «sœur», qui la déteste, a beaucoup plus de sens. Je n’espère pas que Strand trouvera Madison (Kim Dickens), et c’est ce qui donne envie à Alicia de le rejoindre. Je ne suis pas. Vraiment. Mais mec, ce ne serait pas génial? Je suis intéressé de voir où va le spectacle d’ici. Je pensais en quelque sorte que le conflit Ginny-Morgan allait prendre la moitié de la saison, mais je suppose que maintenant nous avons toujours les avant-postes de Ginny et The End is the Beginning, qui n’est peut-être pas amis? De plus, il y a le groupe culte qu’Alicia semble découvrir dans les bandes-annonces. Évaluation: 5/5. Avec quelques rebondissements imprévisibles et une fin étonnante, la sixième saison de Fear the Walking Dead s’annonce comme l’une des meilleures de la série, grâce à des épisodes avec des moments majeurs comme celui-ci.

Fear the Walking Dead, dimanche, 9 / 8c, AMC