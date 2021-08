Une revue des faits saillants de la semaine sur le marché de la cryptographie

in

Pour commencer le bilan des temps forts de la semaine, il est important de noter que le prix du Bitcoin a enregistré une baisse. S’établissant à la barre des 45 600 $ après avoir dépassé les 48 000 $ hier. Le demi-tour a provoqué une humeur plus fragile pour dimanche, avec quelques légères pertes dans la séance.

Désormais, les analystes parient sur de nouveaux pics historiques pour Bitcoin. Alors qu’ils continuent de s’attendre à ce que les opportunités d’altcoins augmentent dans les mois à venir, en mettant l’accent sur les jetons DeFi en particulier. Malgré la baisse enregistrée précédemment, le prix du Bitcoin est de 47 080 $ selon notre outil interne, crypto en ligne.

Mark Cuban a émis un avertissement crypto

L’investisseur et milliardaire Mark Cuban a émis des avertissements cryptographiques aux investisseurs. Alors que le prix du Bitcoin continue d’augmenter. Cuban a établi un parallèle entre la croissance des crypto-monnaies et l’essor du commerce électronique et d’Internet en général.

Au milieu de tout cela, l’investisseur Mark Cuban a averti les sceptiques que « désactiver ce moteur de croissance équivaudrait à arrêter le commerce électronique en 1995. Parce que les gens craignaient la fraude par carte de crédit. Ou réglementer la création de sites internet, car certains pensaient que c’était compliqué et ne comprenaient pas ce que cela signifiait.

L’Argentine pourrait évaluer l’utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies pour l’inflation

Une autre des nouvelles les plus marquantes de la semaine est que, lors d’une interview pour un site Web, le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a déclaré qu’il était nécessaire de susciter un débat pour que le pays puisse être intégré à l’écosystème de la crypto-monnaie. Soulignant que ce serait une option viable pour annuler l’effet inflationniste. Il a également souligné qu’il serait nécessaire de trouver un moyen spécifique de réguler le marché, car “il pourrait être utilisé pour de nombreux abus”. Ce qui suggère que l’Argentine pourrait évaluer l’utilisation des crypto-monnaies.

D’un autre côté, Fernández a déclaré que son gouvernement « fait face à des pressions sur les taux de change » qui « plusieurs fois » sont « intéressés ». Et il a réitéré ses critiques sur la gestion de Mauricio Macri pour l’accord avec le FMI, qu’il a qualifié d'”incompréhensible” et “impardonnable”.

Les gestionnaires de fortune s’exposent au Bitcoin via Grayscale

De nouveaux documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, révèlent que quatre sociétés de gestion de patrimoine ont acquis des actions de Bitcoin Investment Trust de Grayscale. Ce qui offre une preuve supplémentaire de l’adoption institutionnelle des actifs numériques.

Comme indiqué initialement par MacroScope, un fil Twitter dédié au trading institutionnel et à la gestion d’actifs, les sociétés ont divulgué leurs avoirs en GBTC dans de nouveaux documents pour la période se terminant le 30 juin 2021.

Clear Perspective Advisors, un gestionnaire de fortune basé dans l’Illinois, a révélé vendredi la propriété directe de 7 790 actions GBTC. Les grandes entreprises trouvent des moyens nouveaux et diversifiés de s’exposer au Bitcoin et à d’autres actifs virtuels.

Binance retire ses services aux utilisateurs de Corée du Sud et de Malaisie

Binance, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaies au monde, a notifié ce vendredi que plusieurs de ses produits ne sont plus disponibles pour les résidents de Corée du Sud et de Malaisie.

En particulier, les opérations avec les devises de ces deux pays, le won coréen (KRW) et le ringgit malais (MYR), ont été annulées. Et l’accès aux applications P2P a été interdit. De plus, la prise en charge de la version coréenne du site Web sera supprimée. La société a expliqué que les changements d’exploitation sont basés sur les exigences des régulateurs locaux.

PNC Bank et Coinbase planifient un projet de crypto-monnaie

Les grandes banques américaines, alors que les clients exigent une plus grande exposition au Bitcoin (BTC), le marché des crypto-monnaies est en train de percer.

Selon ce qui a été révélé dans le rapport du deuxième trimestre de l’échange de crypto-actifs Coinbase, PNC Bank, la cinquième banque des États-Unis en termes d’actifs, s’est associée à la plate-forme pour accéder au bitcoin.

Le document, publié le 10 août, indique que de nombreux clients ont choisi Coinbase comme source exclusive d’accès aux crypto-monnaies. “Ces derniers mois, nous avons noué des partenariats avec des leaders du secteur, notamment Elon Musk, PNC Bank, SpaceX, Tesla, Third Point LLC et WisdomTree Investments”, ont-ils souligné.

