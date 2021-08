Une rivalité amicale entre pilotes « poussant Ferrari en avant »

Charles Leclerc pense que sa relation amicale avec son coéquipier Carlos Sainz aide à faire avancer tout le monde chez Ferrari.

Sainz s’est assuré de ne pas trop manquer à son copain de “bromance” chez McLaren, Lando Norris, en profitant d’un temps d’arrêt loin de la F1 avec son nouveau collègue Leclerc.

A mi-parcours de sa première saison avec la Scuderia, l’Espagnol doit être satisfait de la façon dont les choses se sont passées – il a déjà terminé deux fois parmi les trois premiers et se retrouve avec trois points d’avance sur Leclerc au classement du championnat des pilotes.

Avec respectivement 83 et 80, le duo a placé Ferrari à égalité avec McLaren en troisième position dans la liste des constructeurs, ce qui représente une grande amélioration jusqu’à présent par rapport à la P6 de l’année dernière.

Selon Leclerc, le lien que lui et Sainz ont formé aide les géants italiens à revenir là où ils veulent être – qui se disputent les victoires et les titres.

De leur relation, Leclerc, cité par GP Fans, a déclaré : “Ça se passe très bien. Nous sommes très compétitifs et quand nous mettons les casques, nous voulons absolument nous battre.

« Mais d’un autre côté, nous savons comment travailler ensemble chaque fois que nous sommes à l’extérieur de la voiture et c’est formidable à voir. C’est super pour nous parce que cela nous fait avancer et fait avancer l’équipe. »

Bien sûr, l’élément compétitif reste lorsque Leclerc et Sainz passent du temps ensemble loin du circuit ou de l’usine.

“La dynamique est très bonne et en dehors de la voiture, nous avons beaucoup d’intérêts que nous partageons qui sont le golf, le paddle, les échecs, ce qui est maintenant assez important”, a déclaré le pilote monégasque.

“Nous sommes aussi compétitifs que nous sommes sur la bonne voie avec ces choses, donc je l’apprécie.”

Leclerc a également parlé de la dynamique dans une interview en podcast récemment, comparant la relation à celle qu’il partageait avec le prédécesseur de Sainz chez Ferrari, Sebastian Vettel.

“Avec Carlos, je peux voir qu’il est tellement énervé si je le bats à quoi que ce soit”, a déclaré le joueur de 23 ans. «Cela peut être la chose la plus stupide et il serait tellement en colère. Pareil pour moi.

« Seb avait plus d’expérience, donc il était un peu moins compétitif avec tout. Si je voulais gagner quelque chose, il me laisserait essentiellement gagner cette chose et je serais heureux et il s’en ficherait.

“Avec Seb, c’était une relation un peu différente. Je l’ai vu un peu comme un grand frère.