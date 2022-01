Une rivalité qui dépasse les pistes

01/07/2022 à 12:39 CET

La réponse de Nadal au cas de Novak Djokovic, détenu à Melbourne et en attente d’une décision de l’expulser ou non, a été largement applaudie. L’Espagnol a déclaré que Djokovic savait à quoi il s’en tenait. « Si je voulais jouer le tournoi, je savais ce que je devais faire »dit l’Espagnol.

ce n’est pas la première fois Nadal et Djokovic se heurtent en dehors du strict sport, c’est-à-dire de ce qui se passe à l’intérieur du champ. Il n’y a pas eu de grandes disputes ou de malentendus, mais il y a eu de petits écarts qui ont toujours été une question de respect.

RESTRICTIONS

La plus récente est probablement celle qui s’est produite il y a exactement un an, lorsque Djokovic se vantait d’avoir tenté d’assouplir les restrictions imposées aux joueurs de tennis à son arrivée en Australie, pour la quarantaines dures auxquels ils ont dû faire face. Nadal a répondu que s’il avait aidé, il n’aurait pas autant d’empressement à le rendre public. Une petite raillerie envers un Djokovic qui ces dernières années a eu tendance à prendre ses distances avec les instances officielles.

NOUVELLES ASSOCIATIONS

Et c’est que la création de la PTPA, l’association qui veille aux droits des joueurs et qui est indépendant de l’ATP, est également un autre point de friction. Djokovic a essayé depuis sa création de recruter le plus de joueurs de tennis possible, comprenant que l’ATP ne fait pas assez pour protéger les joueurs, sur des questions comme la répartition de l’argent que les joueurs de tennis reçoivent en Grand Chelem. « Je ne pense pas que la création d’une autre organisation soit nécessaire », a déclaré Nadal.

LES CINQ ENSEMBLES

Quelque chose de plus sportif a été la controverse sur le élimination des cinq sets dans les tournois du Grand Chelem, un sujet qui est sur la table depuis longtemps et qui fait toujours débat. Djokovic s’est positionné en faveur de la coupe des matchs pour soutenir le physique des joueurs et attirer un public plus large, tandis que Nadal a défendu la tradition et est resté du côté des cinq sets.

VACCINATION

Un autre sujet sur lequel Nadal et Djokovic se sont éloignés ces derniers mois est peut-être le plus important : la vaccination. Nadal, depuis que les vaccins ont commencé à être développés, a plaidé pour écouter les médecins, comme le montre le fait qu’il dispose du calendrier vaccinal complet. Tout le contraire de Djokovic, qui s’y est opposé dès le début, qui n’a jamais voulu révéler son statut vaccinal et qui a eu besoin d’une dispense médicale pour entrer en Australie.