Une romance entre garçons ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

La grande première de la saison, visible en salles et sur la plateforme Disney+, est le film d’animation Luca. La célèbre société, via son studio Pixar, a sorti un film attachant sur un couple de monstres marins qui ont fait surface dans une ville côtière d’Italie dans les années 60 du siècle dernier.

Ils veulent connaître le monde et découvrir tout ce que les humains font à la surface.22.- Contrairement à La Petite Sirène, l’histoire que Disney a créée en 1989 et qui se déroule au Danemark dans la première moitié du 19ème siècle, ici les monstres marins peuvent remonter à la surface en adoptant une image humaine – et sans perdre leur voix – autant de fois qu’ils le souhaitent. Cela rend l’interaction des personnages marins avec les humains plus naturelle et infiniment moins tragique. La seule chose qui reste la même est que les sports aquatiques doivent cacher leur véritable identité aux personnes qu’ils rencontrent à la surface. anecdotes que les enfants ont juste avant de devenir adolescents. Son réalisateur, l’Italien Enrico Casarosa, s’est basé sur ses propres expériences dans sa Gênes natale, qui a vécu avec son meilleur ami depuis l’enfance et l’adolescence, ce qui rend le film extrêmement réaliste.

Dans l’intrigue, Luca Paguro explore le monde avec son ami Alberto Scorfano, tous deux aux personnalités très opposées.

44.- L’esthétique du film, produit avec les énormes budgets qu’utilise Disney, est soignée, détaillée et rend hommage au travail de Federico Fellini et à l’atmosphère chaleureuse de l’Italie. Tout comme Coco, qui était une histoire qui se déroulait au Mexique mais que n’importe qui pouvait se sentir identifié aux sentiments des personnages, Luca est pleinement universel. Étant des monstres marins, les protagonistes affrontent des défis de tolérance et de diversité avec des êtres humains qui se méfient de tout ce qui est différent.

55.- C’est ici que de nombreuses personnes qui se déclarent membres de la communauté LGBT s’identifient à l’histoire pour avoir vécu des situations et des conflits très similaires à ceux rencontrés par Luca et Alberto dans le film. Des théories ont immédiatement émergé selon lesquelles les jeunes protagonistes pourraient jouer le premier film gay pour enfants. Les scènes de grande complicité et d’aventures passionnantes entre les deux personnages d’origine aquatique, ont été interprétées comme une romance de jeunesse naïve.

66.- Une question directe à cet égard, le réalisateur du film a déclaré: “Il s’agit d’un moment dans la vie des enfants où la romance est encore hors de leur radar.” Pourtant, étant une histoire sur l’acceptation et l’inclusion de ceux qui sont différents, beaucoup y voient un moyen d’apprendre aux enfants à comprendre que le monde devrait inclure tout le monde, pas seulement les jeunes, riches, hétéros, blancs qu’ils utilisaient pour remplir des productions hollywoodiennes. .

77.- De toute évidence, Luca n’a pas de scènes ou d’insinuations explicites selon lesquelles les deux enfants ressentent une attirance romantique entre eux. Ce ne sont que deux enfants dont la plus grande illusion est d’avoir une moto de type Vespa pour voir le monde. Si certains se sentent identifiés à leur propre éveil sexuel, tant mieux pour eux ! Et si d’autres préfèrent éviter de telles interprétations, tant mieux pour eux aussi ! C’est exactement ce qu’est Luca : nous sommes tous précieux, égaux et bien sûr aimables. Très recommandable.

