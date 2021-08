Une routine à la poutre éblouissante remporte le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo

in

Simone Biles a ajouté à son statut de GOAT mardi aux Jeux olympiques de Tokyo lorsqu’elle est revenue à la compétition après avoir affronté les “twisties” pour remporter la médaille de bronze à la poutre.

La gymnaste superstar de 24 ans est maintenant sept fois médaillée olympique avec des médailles de bronze consécutives à la poutre, une médaille d’argent par équipe la semaine dernière et quatre médailles d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016.

Mais Biles a dû se retirer de la compétition par équipe, du concours général et des trois autres finales individuelles parce qu’elle était aux prises avec les “twisties” – une condition dangereuse où les gymnastes perdent leur conscience dans les airs. Elle a fait ce qui était le mieux pour elle pour protéger sa santé physique et mentale, mais elle a finalement été autorisée à revenir pour la finale de la poutre.

Biles a été éblouie, et voici un aperçu de la performance qui lui a valu une médaille de bronze – ce qu’elle a dit “signifie plus que toutes les médailles d’or”.

Biles rayonne à nouveau ! ✨@Simone_Biles revient et remporte le BRONZE dans la finale de la poutre féminine ! #TokyoOlympics x @TeamUSA : NBC

💻 : https://t.co/xHOJq5UwlD

: Application NBC Sports pic.twitter.com/dJ3DrRwtU3 – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 4 août 2021

Du New York Times :

“Je ne m’attendais pas à repartir avec une médaille”, a déclaré Biles. “J’allais juste faire ça pour moi.” Elle a ajouté: “Avoir une opportunité de plus d’être aux Jeux olympiques signifiait le monde pour moi.”

Et son coéquipier, Jordan Chiles, aimait aussi le moment.

MÊME. pic.twitter.com/12WnbhROMO – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 4 août 2021

Avec sa dernière médaille de bronze, Biles est désormais à égalité avec Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles remportées par une gymnaste américaine. Elle a terminé derrière les gymnastes chinoises Guan Chenchen et Tang Xijing, respectivement, et la championne du concours multiple Suni Lee a terminé cinquième.

Reste à savoir s’il s’agissait de la dernière apparition olympique de Biles, car elle a déclaré à USA TODAY Sports qu’elle “essaye toujours de gérer ces Jeux olympiques”.

12 merveilleuses photos de Simone Biles de sa performance à la poutre, médaillée de bronze olympique

voir 12 images

Simone Biles dit que sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo “signifie plus que toutes les médailles d’or”

Simone Biles a ajouté à son statut de GOAT mardi à Tokyo

Simone Biles nous rappelle avec le dernier discours sur les «twisties» pourquoi personne ne devrait remettre en question son absence aux Jeux olympiques

Simone Biles a offert une réponse sincère pour soutenir qu’elle a reçu sa décision olympique