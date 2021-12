Une routine de yoga douce à essayer si vous vous remettez d’un Covid léger

Envie d’un peu de mouvement ? Essayez le yoga (Photo : .)

Lorsque vous avez eu Covid, ou êtes aux premiers stades de votre rétablissement, le repos est vital.

Votre corps a besoin de récupérer complètement et de reconstituer toute l’énergie qu’il a utilisée pour combattre le virus. Rappelez-vous, cela peut prendre jusqu’à 12 semaines pour se sentir complètement de retour à la normale après avoir eu Covid, et ceux qui ont un long Covid peuvent lutter avec des symptômes débilitants pendant beaucoup plus longtemps que cela.

Le Covid, même un cas bénin, doit être pris très au sérieux. Les activités de récupération doivent être prudentes, attentives et progressives. Et si vous ressentez toujours des symptômes importants – tels que maux de tête, essoufflement, toux, fièvre ou fatigue – alors vous devez vous concentrer sur le repos.

Cependant, après cette étape, quelques mouvements doux peuvent être vraiment bénéfiques – si vous vous en sentez capable.

«Il peut être tentant de faire de l’exercice à fond après avoir été enfermé, mais il est vraiment important de ne pas avoir de symptômes avant de commencer. Je vous conseillerais d’attendre environ sept jours après la disparition de vos symptômes avant de commencer à essayer de reprendre votre routine normale », explique le Dr Kathryn Basford, médecin en ligne Asda par ZAVA.

Lorsque vous n’avez plus de symptômes, le yoga peut être une excellente activité pour aider vos muscles et vos articulations à se rétablir et pour vous aider à vous sentir calme et résilient face à la récupération.

Pouvez-vous faire du yoga si vous avez eu le Covid ?

« Oui, je pense qu’il est bon pour les personnes qui se rétablissent ou qui ne présentent aucun symptôme avec un Covid léger de faire du yoga à domicile, uniquement si elles se sentent à la hauteur », déclare Chatty Dobson, professeur de yoga et propriétaire de FLEX Chelsea.

« C’est à la personne de savoir si elle se sent à la hauteur, tout le monde est différent. S’ils ont ou n’ont pas Covid, le yoga est génial car il relie votre respiration au mouvement. Cela vous fait respirer plus profondément, cela dilate les voies respiratoires, toutes les choses que nous devons faire.

« Que ce soit de purs asanas (pratique si émouvante) ou simplement rester assis avec votre main sur le cœur et une sur le ventre. »

Quelles poses de yoga pourraient aider?

Chatty dit que les mouvements d’ouverture du cœur sont excellents, comme des flexions douces du dos.

« C’est l’hiver, alors nous avons froid et nous nous blottissons pour protéger nos organes et cela ferme tout et nous fait également nous sentir vulnérables et timides », dit-elle.

«Nous voulons ouvrir nos épaules, ouvrir nos poumons. Cela peut consister à s’asseoir et à saisir les coudes opposés derrière votre dos et à tirer les avant-bras vers vos fesses ou vers le sol.

« Si vous êtes plus flexible dans vos épaules, vous pouvez faire la même chose mais entrelacez vos doigts derrière votre dos.

«Vous pouvez rouler un oreiller et vous allonger avec la plante des pieds ensemble, les genoux écartés (si vos hanches sont confortables, vous pouvez également avoir les jambes droites ou pliées avec les genoux vers le ciel).

« Enroulez votre oreiller autant que vous le pouvez et allongez-vous dessus de manière à ce que le long chemin de l’oreiller s’aligne avec votre colonne vertébrale. Ouvrez grand vos bras en T et allongez-vous là. Vous pouvez lâcher la tête, ouvrir la poitrine et les voies respiratoires. Cinq minutes de ça, ce serait génial.

Quelles poses de yoga sont bonnes pour l’anxiété ?

Covid ne provoque pas seulement des symptômes physiques, il affecte également notre santé mentale – et il y a beaucoup d’anxiété à ce sujet.

Pour ceux qui ont eu Covid, il y a l’anxiété d’aller mieux et les implications financières d’un malaise, et la possibilité d’infecter les autres – et pour tout le monde, le risque d’attraper le virus est une énorme source de stress.

Le yoga peut être fantastique pour lutter contre les implications mentales de cette maladie, ainsi que physiques.

« Pour l’anxiété, s’asseoir et respirer est la chose la plus facile à faire », explique Chatty.

« Si vous comptez vos respirations, votre inspiration est votre Yang (actif) et votre expiration est votre Yin (calmant), donc si vous pouvez rendre votre expiration plus longue que votre inspiration, vous vous calmerez davantage.

« La pose des enfants est également très agréable, le front contre terre.

« Suivre une simple salutation au soleil est également bon pour l’anxiété car cela devient une simple méditation en mouvement, donc une fois que vous l’avez fait deux ou trois fois, vous oubliez en quelque sorte ce que vous faisiez. Si vous vous concentrez sur la respiration et les mouvements, vous entrez dans le rythme et le flux afin qu’il puisse vous changer les idées.

Entraînement de yoga doux pour la récupération

Respiration

Le pouvoir du souffle ne doit pas être sous-estimé (Photo : .)

Le moyen le plus efficace de vous calmer est d’arrêter ce que vous faites, de fermer les yeux et de respirer profondément.

Mieux encore – asseyez-vous confortablement (vous n’avez pas besoin de vous asseoir en lotus – asseyez-vous aussi droit que possible, mais appuyez-vous contre un mur ou au fond d’une chaise). Fermez les yeux, installez-vous confortablement – ​​déplacez tous les vêtements, bijoux ou coussins qui, selon vous, pourraient vous gêner, adoucissez votre mâchoire, détendez votre front.

Inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre comme un ballon, ouvrez la bouche et soupirez.

Ensuite, en scellant les lèvres, inspirez en comptant lentement jusqu’à quatre, expirez par le nez en comptant jusqu’à six.

Répétez au moins cinq fois, mais autant de fois que nécessaire pour vous sentir en paix.

Pointeurs :

Vous devrez peut-être commencer par des respirations plus courtes (c’est-à-dire inspirer pendant trois, expirer cinq), c’est bien. Votre capacité pulmonaire augmentera avec le temps.

Si vous avez du mal à respirer dans votre ventre, vous n’êtes pas seul, mais posez peut-être vos mains sur votre ventre pour pouvoir le sentir activement monter et descendre.

Pourquoi ça marche ?

Notre inspiration est « Yang » – elle crée de l’énergie dans le corps (pensez à toutes ces cellules qui reprennent vie à chaque inspiration) – et l’expiration est plus Yin (repos et digestion). Ainsi, avec une expiration plus longue dans notre respiration, nous activons cet état de relaxation dans le corps, ce qui abaisse la fréquence cardiaque et apaise par la suite l’esprit et le reste du corps.

Pli avant/ragdoll

Obtenez cette circulation sanguine dans votre tête (Photo: .)

Lorsque nous nous replions vers l’avant, nous stimulons le flux sanguin vers notre tête. Vous pouvez le faire dans un pli vers l’avant de base ou un poirier en fonction de votre pratique du yoga – les deux sont efficaces.

L’inversion détoxifie nos glandes surrénales, ce qui réduit la dépression.

Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, pliez profondément les genoux, repliez le bassin vers l’avant, puis attrapez les coudes opposés et balancez-vous d’avant en arrière et d’un côté à l’autre.

Ne soyez pas tenté d’essayer de redresser vos jambes ; cela provoquera des douleurs dans le bas du dos et les ischio-jambiers et annulera complètement le but de cette pose, vous faisant vous sentir mieux.

Concentrez votre attention sur votre respiration (quelque chose d’aussi simple que de sentir jusqu’où vous pouvez sentir l’air frais entrer dans les narines, et la différence de température entre votre expiration et les narines peut être une grande distraction).

Plus : Santé



Les jambes contre le mur

Allongez-vous sur le sol avec vos fesses le plus près possible du mur, puis placez vos jambes contre le mur (pour être à angle droit).

Tenez vos bras écartés, paumes vers le ciel. L’inversion des jambes vous calmera et soulagera toute douleur dans le bas du dos, et les bras tendus ouvrent la poitrine, ce qui facilite la respiration.

Si ce n’est pas confortable, vous pouvez placer un oreiller ou des coussins sous vos fesses pour les soulever un peu. Allongez-vous ici avec les yeux fermés en respirant doucement aussi longtemps que vous le pouvez.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Pourquoi devriez-vous essayer le « défi fitness anti-janvier » cette nouvelle année



À SUIVRE : Comment faire face à la peur du long Covid si des symptômes persistants provoquent de l’anxiété



PLUS : Chiot pandémique avec une anxiété extrême abandonnée car les propriétaires «ne pouvaient pas faire face» au comportement

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();