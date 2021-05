Une rumeur fragmentaire prétend qu’Apple lancera les AirPods 3 le 18 mai

Nous entendons des rumeurs sur les AirPod de troisième génération depuis longtemps maintenant, mais Apple n’a rien annoncé jusqu’à présent. Cependant, une nouvelle rumeur fragmentaire cette semaine prétend que les AirPods 3 (nom non officiel) seront officiellement lancés mardi prochain, le 18 mai.

La rumeur vient de YouTuber Luke Miani et a d’abord été partagée avec le site Web AppleTrack. Selon les sources de Miani, les AirPods 3 sont déjà prêts à être expédiés et Apple devrait les annoncer via un communiqué de presse le 18 mai. Il suggère également qu’Apple pourrait annoncer un nouveau plan Apple Music HiFi le même jour.

Miani, à qui nous avons contacté, a déclaré que de nouveaux AirPods pourraient être annoncés le 18 mai via un communiqué de presse qui pourrait également inclure un début “ Apple Music HiFi ”. AppleTrack a appris en privé qu’Apple prévoyait de sortir de nouveaux AirPod dans les semaines à venir.

Bien que Miani n’ait pas d’antécédents en matière de partage des fuites Apple, un rapport publié le 1er mai avait déjà suggéré qu’Apple pourrait annoncer de nouveaux AirPod «dans les semaines à venir». Citant ses propres sources, Hits Daily Double a déclaré qu’Apple travaillait sur un nouveau plan de streaming audio haute fidélité pour Apple Music qui serait annoncé avec les AirPod de troisième génération.

Suite à ce rapport initial, . a pu trouver des preuves dans le code bêta d’iOS 14.6 qui corrobore les rumeurs sur un plan HiFi pour Apple Music avec prise en charge de Dolby Audio. En ce qui concerne les AirPods 3, plusieurs photos du produit circulent sur le Web depuis un certain temps, et il existe même des modèles contrefaits déjà disponibles à la vente.

Apple pourrait attendre la WWDC en juin pour annoncer à la fois Apple Music HiFi et AirPods 3, mais comme iOS 14.6 est déjà en préparation pour proposer des abonnements payants aux podcasts et à la famille Apple Card, la société pourrait en effet avoir quelques surprises en réserve pour plus tard ce mois-ci. .

