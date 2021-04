Une rumeur fragmentaire prétend qu’iOS 15 offrira un centre de contrôle repensé, une prise en charge pour exiger à la fois l’authentification Face ID et Touch ID

Un nouveau rapport sommaire d’iPhoneSoft, qui semble être basé sur des affirmations faites sur Twitter par @Jioriku, indique qu’iOS 15 comprendra des modifications du centre de contrôle, ainsi qu’une nouvelle technologie permettant une double authentification biométrique pour Touch ID et Face ID. . Les rapports prétendent également avoir des détails sur l’iPhone 13…

Les rapports affirment qu’iOS 15 comportera un nouveau design de centre de contrôle inspiré de macOS 11 Big Sur. Cela inclut prétendument une conception «plus compacte», mais d’autres détails ici ne sont pas clairs. macOS Big Sur présentait une toute nouvelle conception de centre de contrôle avec une personnalisation par glisser-déposer.

Toujours en ce qui concerne iOS 15, le rapport affirme qu’Apple travaille sur une nouvelle API pour prendre en charge la double authentification biométrique. Cela serait vraisemblablement limité à l’iPhone 13, qui, selon les rumeurs, comportera à la fois le support Face ID et Touch ID pour la première fois. Cela signifierait que si les utilisateurs voulaient que leurs iPhones soient aussi sécurisés que possible, ils pourraient théoriquement activer à la fois Touch ID et Face ID, et l’iPhone ne se déverrouillerait qu’après que les deux formes d’authentification biométrique aient été reconnues avec succès.

Le rapport fait également mention d’un modèle d’iPhone 13 avec 1 To de stockage, ce qui a déjà été rapporté par les analystes de WedBush. L’iPhone 12 actuel atteint une capacité maximale de 512 Go.

Ces rapports doivent être traités avec une bonne dose de scepticisme. iPhoneSoft a des antécédents mitigés de précision, bien qu’il ait déjà rapporté des détails sur la compatibilité des appareils iOS à venir. Par exemple, le rapport affirme que Face ID pourrait arriver sur le Mac cette année, mais d’autres rapports ont indiqué qu’il était en cours de test, mais pas encore prêt pour les heures de grande écoute.

