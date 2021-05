Une rumeur fragmentaire suggère qu’iOS 15 aura des notifications améliorées, des fonctionnalités de suivi des aliments, etc.

Nous ne sommes qu’à deux semaines de la WWDC 2021, lorsque Apple annoncera les prochaines versions majeures d’iOS, watchOS, tvOS et macOS. Bien que peu de détails sur les mises à jour aient été divulgués jusqu’à présent, une nouvelle rumeur sommaire suggère qu’Apple travaille sur des notifications améliorées, de nouvelles fonctionnalités de suivi des aliments et plus encore pour iOS 15.

Les rumeurs viennent de Connor Jewiss, qui n’a pas d’antécédents en matière de rumeurs et de fuites sur Apple. Pourtant, il y a une chance que Jewiss ait raison. Selon ce qu’il a entendu des sources, iOS 15 devrait avoir de «nouveaux paramètres de notification» et un nouveau look sur l’écran de verrouillage.

Les détails à ce sujet sont inconnus, mais Mark Gurman de Bloomberg a rapporté plus tôt cette année qu’Apple souhaitait implémenter de nouvelles options de notification dans iOS cette année, qui comprend une fonctionnalité permettant de personnaliser les alertes, en fonction de l’activité ou de l’heure actuelle. Gurman semble même avoir corroboré les fuites de Jewiss dans un tweet aujourd’hui disant: «N’oubliez pas les bannières de notification mises à jour.»

Un autre changement dans iOS 15 basé sur les rumeurs d’aujourd’hui est une nouvelle fonctionnalité de «suivi des aliments» à venir dans l’application Santé. Cela ne semble pas non plus improbable puisque Apple interrogeait les utilisateurs d’Apple Watch s’ils utilisent l’appareil pour surveiller leurs habitudes alimentaires – la société a également posé des questions sur la surveillance de la glycémie, une fonctionnalité qui est répandue pour l’Apple Watch Series 7.

Quand j’ai dit que j’avais vu iOS 15, je ne vais pas décevoir: ◼️- Ajustements de l’interface utilisateur du mode sombre

💬- Ajustements de l’application Messages

🍴- Suivi des aliments et autres nouvelles fonctionnalités de la santé

🔧- Confirmation des modifications de l’interface utilisateur de la rumeur de capture d’écran précédente

🔴- Nouveaux paramètres de notification et regardez sur l’écran de verrouillage – Connor Jewiss (@connorjewiss) 25 mai 2021

En plus d’un nouveau système de notification et d’une fonction de suivi des aliments, Jewiss pense qu’iOS 15 apportera également des améliorations à l’interface du mode sombre et des améliorations à l’application Messages. Sur la base du rapport d’avril de Bloomberg, iOS 15 devrait également disposer d’un nouvel écran d’accueil sur l’iPad et encore plus d’options de confidentialité.

Le discours d’ouverture de la WWDC 2021 aura lieu le 7 juin à 10 h PDT. Comme d’habitude, . aura une couverture complète de tout ce qui a été annoncé lors de l’événement.

